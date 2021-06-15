Бунт в сборной России! Игроки разругались с тренером из-за денег и провалили Евро

Евро-1996 был революционным: за победу начали присуждать три очка вместо двух, ввели правило «золотого гола» (благодаря ему, кстати, Германия и выиграла финал) и из-за появления на карте мира новых государств УЕФА расширил количество участников с 8 до 16. Россия, которая не попадала на турнир со времён СССР, благодаря этой реформе прошла отбор и вышла в финальную стадию розыгрыша.

Начиналось всё чудесно: семь из восьми выигранных товарищеских матчей, всего четыре потерянных очка за отборочный турнир (две ничьи с шотландцами). Оставив позади Шотландию, Грецию, Финляндию, Фарерские острова и Сан-Марино, наша сборная с лёгкостью ворвалась в финальную стадию. Во время жеребьёвки удача Россию словно покинула — в одной группе с нашей командой оказались итальянцы, немцы и чехи. Но, несмотря на такой расклад, сложно было сомневаться, что сборная не поборется за выход из группы: состав-то был ого-го! Валерий Карпин и Виктор Онопко играли в Испании, Игорь Шалимов, Игорь Колыванов и Игорь Симутенков — в Италии, Сергей Кирьяков и Владимир Бесчастных — в Германии, Александр Мостовой — во Франции, Станислав Черчесов — в Австрии, Дмитрий Харин и Андрей Канчельскис — в Англии. К «иностранцам» добавлялись молодые таланты Дмитрий Хохлов и Владислав Радимов. Мощная обойма, которая по именам была способна биться и против Италии, и против Германии, но реальность резко разошлась с ожиданиями.

Сборная России привезла с собой в Англию багаж скандальных событий, который стал ещё тяжелее уже во время турнира. Как итог — всего одно очко, завоёванное в последнем матче с чехами.

Фото: РИА Новости

В июле на пресс-конференции после исполкома РФС тогдашний президент организации Вячеслав Колосков, сославшись на доклад Романцева, сказал: «Главная ошибка, по словам главного тренера, заключалась в том, что он взял в команду футболистов, которые создали в ней нездоровый ажиотаж, пытаясь решить в первую очередь свои личные проблемы… Морально-нравственный климат в сборной оставлял желать много лучшего. Романцев назвал этих игроков: Шалимов, главный зачинщик, и Кирьяков с Хариным».



История эта началась ещё в мае, когда сборная возвращалась из Катара, где в товарищеском матче победила с разгромным счётом 5:2. Как рассказывал Романцев в интервью «СЭ» летом 1996 года, в самолёте футболистам раздали протокол о выплате премиальных за участие на Евро и попросили высказать своё мнение.



В документе, который получил каждый футболист, значилось: за выход из группы полагается 25 тысяч долларов «чистыми»; 20 тысяч — если не выйдут по разнице мячей; 15 тысяч — при невыходе из группы из-за нехватки очков; 5 тысяч положено в случае, если не будет завоёвано ни одного очка.

С первыми двумя пунктами, как рассказывал Романцев, игроки были согласны, а вот оставшиеся вызвали у них недовольство — настолько, что некоторые предложили исключить последний пункт и повысить нижний порог выплат до 15 тысяч. «Мы же не проигрывать едем. Мы что, очка, что ли, не наберём? Пусть уж будет «пятнашка» за участие — не подведём, вот увидите», – цитировал Дмитрия Харина Романцев. Сам тренер пытался успокоить игроков: мол, раз вы так уверены, то езжайте и зарабатывайте деньги. Но игроки были непреклонны.

«Когда вратарь сборной объяснил, что у большинства игроков за плечами тяжелейшие чемпионаты и они, вместо того, чтобы отдыхать с семьями, лечиться, восстанавливаться, приехали в сборную, где уже столько оттренировались, а впереди ещё их ждут тяжёлые игры, тут, признаюсь, я просто не нашёлся что ответить. Просто обвёл взглядом команду, смотревшую в пол, и понял: в Англии нас ничего хорошего не ждёт», — говорил Романцев.



Перед первым матчем на Евро (играли на «Энфилде» со сборной Италии), как рассказывал бывший главный тренер сборной, недовольные игроки в лице Шалимова, Кирьякова и Харина пошли к генеральному секретарю РФС Александру Тукманову чуть ли не с угрозами: мол, не компенсируете налоговые потери до старта турнира, устроим бунт». Романцеву тут же это передали, после чего он собрал команду и пригрозил уже сам: «Если кто-то ещё раз заведёт разговор о деньгах, он вынужден будет собрать вещи. И даже если таких наберётся человек пять, десять — я переживу. Потому что по моей просьбе». Колосков даже поговорил с президентом УЕФА Леннартом Юханссоном, чтобы в случае чего разрешить дозаявить игроков.



Команда в итоге вышла и проиграла 1:2. Второй случай, который совсем наэлектризовал атмосферу, произошёл во время матча с немцами. Романцев решил не выпускать Кирьякова с первых минут, что нападающий воспринял как личное оскорбление. Когда тренер за пять минут до конца сказал ему идти разминаться, тот буркнул в ответ: «Сам иди». И всё — предрешил этим свой преждевременный отъезд из сборной.



«Они, видимо, заранее приехали в Англию, не веря в свои силы, без осознания, что нужно решать эпохальные задачи, нести ответственность перед страной, футболом. Перед зрителями, — сказал Романцев после Евро. — Нет, не прониклись… И вряд ли с такой пустой душой они могли бы выиграть чемпионат...»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

У игроков есть свой взгляд на происходящее в команде в то лето. Шалимов парировал в интервью «СЭ» после турнира: «На самом деле никакого бунта не было! Мне кажется, разговоры о нём — удобный для кого-то способ оправдаться за провал в Англии. И разговора о деньгах, которые мы якобы тянули с федерации, не было. В сборной собрались люди, выступающие за границей по пять-шесть лет, поэтому говорить о суммах 5-10 тысяч долларов — просто смешно. Ну представьте себе, что игроки, имеющие контракты на сотни тысяч, приезжают на главное для них соревнование для того, чтобы вести споры о пяти тысячах?! Нелепость! Почему ни Романцев, ни Колосков нигде не сказали, что мы сами предлагали прекратить разговоры о деньгах?»



Основная претензия игроков, судя по высказываниям, была в затягивании принятия решения о сумме премиальных, которая, по словам Онопко, ещё и была «смехотворной» для легионеров.



После турнира Шалимов также высказывался о том, что Романцев плохо подготовил команду к турниру: по его словам, игроки ждали, когда же начнутся тяжёлые изнуряющие тренировки, но так и не дождались. Канчельскис был солидарен с товарищем по команде: «Тренировки включали в себя, по сути, лишь два упражнения: игру в квадрат и удары по воротам».

Романцев при этом сетовал на отсутствие у игроков бойцовских качеств и говорил, что по морально-волевым качествам наша сборная была «худшей на турнире».



Что же там случилось на самом деле по таким разнящимся «показаниям», которые больше походят на стрелометание друг в друга, мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Но один факт остаётся неоспоримым: первый в истории России Евро был позорно провален.