После незасчитанного гола Украины фанат обещал взорвать стадион. Но гол надо было отменять

Сборная Украины начала домашний Евро-2012 исторически мощно: через десять минут после гола Ибрагимовича случился дубль Шевченко в ворота Исакссона. Так стартовая победа над шведами со счётом 2:1 дала жизни в смертельной группе с англичанами и французами.

Дальше был потоп на стадионе в Донецке, фиолетовые молнии над ним и 0:2 от Франции, и предоставляющий надежды матч с Англией там же – на «Донбасс Арене». Тем более в команде спокойно отреагировали на поражение от французов: защитник с девятым номером Олег Гусев говорил, что разборок не было, крайних никто не искал. Беспокоила только травма Шевченко, который получил удар в одно и то же место в двух предыдущих матчах.

Для выхода в плей-офф хозяевам надо было побеждать англичан, и для этого — меняться. Вот главный тренер Олег Блохин и поставил в центре обороны пару Ракицкий — Хачериди, выпустил в основе Милевского, и помогло — в первом тайме украинцы зажали англичан.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

И не просели после гола Руни на 48-й минуте. Активность вылилась в реактивную атаку на 62-й минуте — настолько памятную и резонансную, что на Украине и вообще в Европе про неё высказались все.

Тот самый незасчитанный гол Девича. Что это было?

Левый защитник Евгений Селин со своей половины закинул мяч на Артёма Милевского: тот раскрутил защиту и отдал на Марко Девича. Юркий хорват с украинским паспортом качнул Джона Терри и пробил вышедшего Джо Харта. Мяч пересёк ленточку и залетел в ворота – это мы увидели уже потом на повторе – но всё испортил Терри. Погнался за мячом и вынес из ворот, не дав ему – мячу – коснуться земли.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

В 2012 году VAR не существовало, а атаку украинцев проверяли уже по скринам с трансляции. Но уже после того, как Терри посчитали спасителем, а гол не засчитали.

И тут началось. Украинцы в шоке. Фанаты матом кричат на судью Виктора Кашшаи – того самого, который сейчас руководит российскими арбитрами. Не помог даже поздний выход Шевченко: Украина проиграла 0:1, заняла третье место в группе, а легендарный Шева завершил карьеру в сборной.

Фото: РИА Новости

Очень разная реакция футболистов: Блохин прибил журналистов, англичане говорили про должок за ЧМ-2010, защитник Украины защитил судью

• Экспрессивный Игорь Гамула, смотревший игру со стадиона как ТВ-эксперт, высказался просто и выразил мнение большинства: «Судья забыл дома очки. Я не знаю, как можно так судить. На табло стадиона ни разу не повторили этот эпизод, потому что знали, какой бы поднялся шорох. Вот так и получается — команда сражается, а судья из дружественной страны не засчитывает ей гол».

• Однако действующие лица смотрели на судейскую проблему шире.

Гусев говорил, что гол Девича мог стать переломным, однако не набросился на судью Кашшаи, а защитил его. «Я был рядом с эпизодом, ближе всех, но не видел, пересёк ли мяч линию, – говорил Олег. – Не мог этого увидеть и Кашшаи. Не понимаю, почему на него все набросились? При чём тут он? Там главный «герой» – тот, кто стоял возле штанги. Вот он – всё видел, но промолчал».

Блохин посчитал, что пять судей не видели того, что видел весь мир! А потом закипел на журналиста, который сказал, что Гусев и Ярмоленко «умерли» через 60 минут против «дубовых» англичан.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Вы хотите унизить Блохина и команду?» // «Не нравится Блохин – извините». // «Пошли выйдем в коридор и я всё расскажу один на один». // «Просто наглость! Я в футбол играл. Вы в футбол играли?» // такого плана.

И закрыл собой команду. «К таким выпадам я уже привык, ничего страшного, – свирепо отвечал тренер. – Но команду в обиду не дам. Ни Гусева, ни Шевченко. Гоните на Блохина! Выходите с транспарантами, пишите, что хотите, но только подписывайтесь под своими словами».

Британская Daily Mail выпустила заголовок «Чокнутый Блохин вышел из себя и предложил журналисту выйти и разобраться по-мужски».

• Англичане не спорили: мяч в ворота Харта залетел. Но больше говорили про судейство и собственную карму.

«Использование дополнительных арбитров за воротами – пустая трата времени», – писал в блоге ушедший из футбола на телевидение Майкл Оуэн, а Рио Фердинанд говорил, что незасчитанный гол Девича – возврат долга за незасчитанный гол Лэмпарда немцам на чемпионате мира в ЮАР. Тогда англичане проиграли 1:4 и вылетели на стадии 1/8 финала.

После того матча заговорили про VAR. Как минимум потому, что гол Девича надо было отменить из-за офсайда

Глава арбитров УЕФА Пьерлуиджи Коллина коллегу Кашшаи не оправдывал, но говорил, что людям свойственно ошибаться, что речь шла не про ошибочные метры, а про сантиметры, и посчитал, что в матчах Евро-2012 на тот момент точность судейства составила 95,7%.

Его европейский босс Мишель Платини тоже включил чиновника: якобы пять судей всё видят и не принимают решения, не будучи уверенными. И наконец публично обратил внимание на то, что даже если бы мяч Девича железно залетел в ворота, его надо было отменить.

Почему?

Отмотаем чуть наверх и обратим внимание, что автор «голевой» передачи на Девича, тот самый Милевский, получил передачу от Селина, находясь в офсайде. Несколько сантиметров, которые видно на этом скрине.

Введение VAR тогда ещё президент ФИФА Зепп Блаттер назвал необходимостью, а консерваторы заговорили, что новые технологии убьют старый добрый футбол.

Например, так Сергей Овчинников говорил «СЭ» об автоматической системе определения голов:

«Я новшество не поддерживаю. Правила футбола почти не менялись на протяжении больше ста лет – тем и прекрасна эта игра. Ну как вы себе представляете? Команда забивает гол, судья его засчитывает, игроки радуются – вдруг система определяет, что взятия ворот не было. Гол отменяется, пауза в игре, споры… Это будет баскетбол какой-то».

Получается, баскетбол.

И всё равно Кашшаи уничтожали, в Киеве из-за судейского беспредела активизировались сумасшедшие

Украинские фанаты набросились на профайлы Кашшаи в «Википедии»: писали такие гадости, что вам про них лучше не знать. Самое безобидное – прозвище «Слепой» и информация об отстранении от футбола.

К слову, Кашшаи тот Евро больше не судил, а в Киеве сразу после матча объявились мелкие преступники:

1. Болельщик дважды звонил в полицию с посылом: из-за результата матча Англия – Украина он взорвёт «Олимпийский» стадион. «Во время осмотра спортивного сооружения и прилегающей территории подозрительных предметов не обнаружено», – писал местный «Интерфакс».

2. На киевской фан-зоне задержали болельщика, который поджёг дымовые шашки.

***

Евро продолжилось без хозяев: поляки и украинцы вылетели на групповой стадии.

А Девича ещё многие годы спрашивали про ту самую отмену.

Марко отвечал, что гол больше не приходит к нему в тревожных снах, хотя останется с ним на всю жизнь.