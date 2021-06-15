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Россия — Финляндия: Юрий Жирков больше не сыграет на Евро-2020 — это финиш карьеры игрока «Зенита»?

Потеряли «деда». Жирков больше не сыграет на Евро
Дмитрий Зимин
Юрий Жирков
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Один призёр Евро-2008 оставался в национальной команде — и тот, похоже, закончил.

Игра с Бельгией стала последней для Юрия Жиркова за сборную России на Евро-2020. После второго гола Тома Мёнье хромающий защитник обратился к медштабу за помощью, а через 10 минут Черчесов его заменил. Жирков хотел доиграть хотя бы до конца первого тайма, но понимал, что не вытянет. А главный тренер осознавал — против такого соперника нельзя оставлять игрока, готового не на 100 процентов.

С воскресенья Юрий не тренировался. А сегодня пресс-служба РФС сообщила, что игрок больше не поможет России на турнире и отправится домой. Это дальновидно. Вряд ли есть смысл в 37 лет гробить здоровье, обкалываться обезболами, чтобы рассчитывать на условную 1/8 или — при мегараскладах — четвертьфинал. Особенно с учётом, что есть кому заменить. Против бельгийцев неплохо вышел Караваев. И теперь левый фланг — его.

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Всё это дико грустно. Мы все угорали над мемами про Жиркова, которые появлялись в последние несколько нет. Сам он, знаю точно, тоже относился к этому с иронией. И давно бы завершил карьеру, если бы не два человека: Станислав Черчесов и Сергей Семак. Второму вообще отдельная премия за спасение карьеры. Когда он только пришёл в «Зенит», то получил игрока с большими проблемами с ахиллом. После ЧМ-2018 Жирков не играл более полугода, но чуть ли не каждую неделю получал публичную поддержку от тренера. Не все были уверены в его возвращении, но Юрий набрал форму и вернулся не только в «Зенит», но и в сборную.

Черчесов также избрал правильную тактику общения с ветераном: никакой критики — только поддержка. Именно в этой атмосфере Жиркову комфортно. И именно такой особый подход продлил его карьеру ещё на несколько лет.

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Когда сборная готовилась к турниру, в одном из видео Дзюба обратился к своему партнёру по «Зениту». Сказал что-то вроде: «Юр, ноги у тебя быстрые, ещё 2-3 года побегаешь». Но травмы и болячки всегда вылезают тогда, когда их не ждёшь. Не исключено, что Жирков и правда ещё побегает. Но, скорее всего, это будет не в «Зените». А сможет и захочет ли он играть у другого тренера, никто не знает. Интересный сюжет — повторить путь Анюкова. Съездить куда-то на полгода и, если не получится, вернуться в Питер уже условным играющим тренером.

Жирков казался вечным. Но иногда даже вечные заканчивают.

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