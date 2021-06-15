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Евро-2020: может ли сборная России заменить в заявке Юрия Жиркова

Сборная Англии поменяла в заявке на Евро игрока. А Россия может заменить Жиркова?
Анатолий Романов
Юриq Жирков
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Напоминаем правила внесения изменений в составы по ходу турнира.

Сборная Англии внесла изменение в заявку на Евро-2020 по ходу турнира. Получившего травму голкипера «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона поменял Арон Ремсдейл из «Шеффилд Юнайтед». Если вы не очень внимательно следите за Евро-2020, то не исключено, что эта новость удивила вас. Разве можно менять составы после начала турнира? Зачем же в таком случае УЕФА увеличивал заявку до 26 футболистов?

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Для сборной России эта тема, кстати, тоже актуальна. Сегодня главный тренер Станислав Черчесов рассказал, что наша национальная команда, судя по всему, до конца турнира потеряла защитника Юрия Жиркова. Представитель «Зенита» уже покинул расположение сборной и отправился в Москву, где приступит к реабилитации в одной из профильных клиник.

«Есть игроки, которые под вопросом. К вечеру получу ответы по ним. По Жиркову не могу точно сказать диагноз, но боюсь, что Юру мы потеряли на весь турнир. Кудряшов сегодня первый раз немножко потренировался с командой. Постепенно готовим. Кузяев тренировался, Дивеев пропустил один день. Джикия вчера пропустил, сегодня тренировался в лёгкой форме, Головин тоже. Подготовка меняется, подход меняется», – сказал Черчесов.

Как уточнила пресс-служба РФС, Жирков получил повреждение одной из мышц бедра.

Ситуация для Черчесова вообще складывается крайне неприятная. Если у Георгия Джикии, Игоря Дивеева и Фёдора Кудряшова будут проблемы, то в распоряжении главного тренера останутся всего два центральных защитника – Андрей Семёнов и Роман Евгеньев! Первого уже крепко критикуют, а второму может не хватить ни опыта, ни скорости для игры на этом чемпионате Европы в схеме 4-Х-Х.

Кто был в резервном списке сборной России? Готовились с командой на сборах голкипер Андрей Лунёв, фланговый защитник Илья Самошников, атакующий полузащитник Арсен Захарян (он выбыл в самом начале из-за болезни) и Евгеньев, который заменил в заявке Андрея Мостового. Кроме того, в расширенном списке находились вратарь Александр Максименко («Спартак»), защитники Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Зенит»), Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо»), Резиуан Мирзов («Спартак») и Фёдор Смолов («Локомотив»). Но в какой они форме в данный момент, когда команды РПЛ только выходят из отпуска?

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На самом деле лишь Лунёв и Максименко могли бы держать в голове участие в Евро-2020. Ответ на вынесенный в заголовок вопрос простой: по регламенту каждой команде на любой стадии турнира разрешено менять только вратаря. Англичане воспользовались этим правилом, а вот сборной России придётся компенсировать отсутствие в основе Жиркова за счёт кого-то из тех 23 полевых игроков, которые были включены в состав до старта чемпионата Европы.

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