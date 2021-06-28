Банкет за миллион и пенальти с трибуны. Безумные споры, на которые шли болельщики сборных

Главные действующие лица любого футбольного матча или турнира — болельщики. Без них игра теряет смысл. К счастью, Евро-2020 проходит с фанатами на трибунах, несмотря на жёсткие ограничения. Самые горячие поклонники своих национальных команд кричат, поют, предстают в неожиданных образах и… совершают сумасшедшие поступки! Ведь футбол приносит им острые эмоции, которые становятся ещё острее с Pringles.



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А теперь рассказываем про безумные споры, на которые в разные годы шли болельщики сборных.

Банкет за миллион

На ЧМ-2018 болельщик Андрей Варкентин проспорил своим друзьям 150 тыс. рублей из-за выхода сборной России в четвертьфинал турнира. По условиям пари, в случае выигрыша нашей команды у Испании в 1/8 финала житель Екатеринбурга должен был накрыть стол для приятелей на указанную сумму. Говорили, что после победы над испанцами Андрей записал видеообращение, в котором попросил футболистов российской сборной поделиться его историей в соцсетях, чтобы найти спонсоров для банкета. Кажется, никто так и не откликнулся. Но мужчине ещё повезло, что наша команда не прошла дальше, ведь на четвертьфинале спор не заканчивался. Выход в полуфинал обошёлся бы ему в 300 тыс., в финал — в 500 тыс., а победа сборной России на ЧМ и вовсе обогатила бы друзей Андрея на 1 млн рублей!

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Игра на раздевание

Игра сборной России с Испанией в 1/8 финала спровоцировала на безумные поступки многих наших болельщиков. Один из жителей Твери предсказал победу испанцев, а в случае сенсации поклялся пробежаться по городу совсем без одежды. Что ж, пришлось сдержать слово! Он бежал в чём мать родила по Советской улице, стартовав от «Рюмки», как называют местные жители бизнес-центр «Тверь». Друзья-шутники, выигравшие пари, сняли товарища на видео и выложили запись в соцсети.

Тату в честь гола игрока сборной

На ЧМ-2018 спорили, конечно же, не только поклонники сборной России. Английский болельщик написал в «Твиттере», что сделает татуировку с изображением Джона Стоунза, если тот забьёт гол за национальную команду. Долго ждать не пришлось. Центральный защитник отличился уже во второй игре с Панамой, причём оформил дубль.

Любопытно, что в этой истории поучаствовал другой футболист сборной Англии — Кайл Уолкер, пообещавший оплатить визит фаната к тату-мастеру.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Из Португалии в Бразилию за 40 дней

Во время бразильского ЧМ-2014 невероятный поступок совершил поклонник сборной Португалии Рикарду Диниш. Ещё в ноябре 2013-го, во время стыкового матча его национальной команды со Швецией, Диниш пообещал в одиночку доплыть до Бразилии, если португальцы завоюют путёвку на чемпионат мира. Мужик сказал — мужик сделал. На двадцатиметровом судне Рикарду добрался из Лиссабона в Салвадор, чтобы посмотреть на игру сборной Португалии с Германией. На это у отважного любителя футбола ушло более 40 дней. Правда, совсем один в лодке он не был: Диниш взял с собой кошку, чтобы хоть с кем-то говорить в ходе путешествия.

Ставка на укус

Перед тем же ЧМ-2014 оригинальную ставку в одной из букмекерских контор сделал норвежский болельщик сборной Уругвая. Он поставил деньги на то, что нападающий Луис Суарес кого-нибудь укусит. Учитывая, что в прошлом Суарес уже «включал вампира», некоторые шансы на успех у любителя футбола и беттинга были. И действительно, он как в воду глядел. Суарес укусил защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини, за что заработал дисквалификацию от ФИФА, а болельщик выиграл около тысячи долларов.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Пиво тренеру за свой счёт

Болельщики сборной Казахстана сильно переживали из-за неудачного выступления своих игроков в отборочном цикле Евро-2012. Команда под руководством чешского тренера Мирослава Беранека потерпела пять поражений подряд со старта квалификации. Чтобы мотивировать наставника, группа казахстанских фанатов пообещала в случае победы в следующей игре над Азербайджаном проставиться — напоить Беранека чешским пивом. Как ни удивительно, помогло. Казахстан выиграл со счётом 2:1, и это была единственная победа сборной в отборочном цикле. Правда, неизвестно, выполнили ли болельщики обещание.

Пенальти с трибуны

В октябре 2010-го фанат сборной Молдавии выбежал на поле в домашнем матче отборочного цикла Евро-2012 с Нидерландами. Он схватил мяч, установил его на одиннадцатиметровой отметке и исполнил пенальти. Мяч оказался в сетке, но, к разочарованию болельщика, взятие ворот не засчитали. Более того, «бомбардира» оштрафовали за мелкое хулиганство и запретили посещать футбольные матчи. Оказывается, болельщик поспорил с кумом, что поможет команде и забьёт голландцам. Кстати, Молдавия уступила с минимальным счётом (0:1), а значит, его гол действительно спас бы сборную от поражения.

За сборную — под фуру. Но так не надо!

Ещё один случай, который тоже связан с чемпионатом мира 2018 года. Болельщик сборной России из Краснодарского края поспорил, что прыгнет под фуру в случае победы нашей национальной команды над Испанией. Когда сенсация случилась, пришлось выполнять обещание. В соцсети попал видеоролик, на котором молодой человек стоит возле оживлённой трассы и выжидает момент, а потом выбегает на дорогу и бросается под двигающуюся на большой скорости фуру. Машина пролетела над фанатом, не зацепив его. После этого парень встал и «дал пять» своему другу. Не повторяйте такое — опасно для жизни!