Забудьте про бронзу России в 2008 году – она переоценена. Пора полюбить нынешнюю команду

Вспоминать старые успехи перед большими турнирами – это всегда здорово. Ностальгия – вообще одно из самых приятных чувств, которые мы можем испытать. В России перед крупными футбольными чемпионатами чаще всего вспоминают команду 2008 года: ту самую, которая «порвала» голландцев. Кажется, в России нет ни одного футбольного болельщика, который не смог бы назвать имён лидеров той команды, вспомнить про Гуса «Иваныча» Хиддинка и легендарный комментарий Георгия Черданцева с его криками «До свида-а-ания, Голландия!»

Тот четвертьфинал – это ведь для каждого ещё и личная история. Мне тогда было всего 11 лет, я любил гонять мяч на коробке, а любимым игроком был Роман Павлюченко – поэтому его голу я радовался вдвойне. Матч с Нидерландами мы смотрели на даче с семьёй, в которой в принципе футбол смотрят не часто (это достаточно типичная история). Но даже сейчас, когда я рассказываю родственникам что-то про нынешнюю сборную, они вспоминают ту игру: «Вот тогда было круто!» В России существует культ той сборной, хотя его и начали разрушать уже через два года – после матча со Словенией в 2010-м. А в 2012-м чуть не добили.

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Но почему вообще мы считаем культовой именно команду Хиддинка? Успех на чемпионате мира в 2018-м был гораздо больше, он ближе к нам (по воспоминаниям и даже территориально). Но нет – несмотря на крутейший для России результат, часть той сборной сегодня уничтожают в интернете (откройте комментарии под новостями о ней) за 0:3 от сильнейшей команды мира. Зато сборная 2007-2008 годов…

… Та сборная вообще-то еле вышла на Евро. Обыграла дома Англию, а потом был Израиль, и матч с Андоррой, в котором Россия еле-еле пропихнула мяч в ворота. Вышли благодаря хорватам, но что было дальше? 1:4 от Испании. Затем – да, хорошие победы над командами, примерно равными нам по классу – Швецией и Грецией. Круто, здорово, но радовались тем победам так сильно лишь потому, что их никто не ждал. Россия тогда была командой, которая впервые за четыре года с гигантским трудом прорвалась на большой турнир (ЧМ-2006 в Германии мы смотрели по телевизору) и в первом же матче влетела 1:4. Конечно, эмоций от побед даже над более-менее равными по классу соперниками в таком случае будет больше. Игра с Голландией – да, лучший матч России в истории, это было действительно круто. Но потом Россия вылетела от той же Испании в полуфинале – 0:3. А бронзовые медали команда просто получила, а не выиграла. Страна восприняла результат сборной как громадный успех, но лишь из-за очень низких ожиданий от команды. Поэтому тот успех у нас переоценили. Игроки сборной Хиддинка были героями. До тех пор, пока не стало больше интернета, а следовательно и новостей из жизни игроков. Не появилось больше возможностей критиковать и оскорблять своих героев, которые быстро стали изгоями.

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В итоге ситуация сложилась грустная: старых героев не осталось, а новые появиться не смогут. Не с нынешними болельщиками. В современном мире российский болельщик настроен ненавидеть больше, чем просто любить. В 2018-м всё могло бы поменяться, но нет – у нас нашли повод снова невзлюбить Дзюбу и Черчесова, придираться к остальным. А главное, что уйдут Дзюба и Черчесов – ничего не изменится. Артёма заменит Соболев, и болельщики будут писать про «дельфина». Черчесова заменит, например, Семак – будут припоминать Лигу чемпионов с «Зенитом» и шутить про вегетарианство. Повод всегда найдётся! Причём не только у болельщиков – герои сборной Хиддинка тоже достаточно резки в своих оценках: вот Андрей Аршавин недавно заявил нам в интервью, что никто из нынешней команды в его сборную не попал бы. А потом его поддержал Вячеслав Малафеев (который на том Евро вообще в старте не выходил). И картинка у болельщика, который и так в нынешнюю команду не очень верит, складывается однозначная: сегодняшние игроки плохие, а раньше было лучше и трава зеленее.

Так вот – хватит. И я, и миллионы россиян благодарны команде Хиддинка за те сумасшедшие эмоции. Спасибо той сборной за то, что люди тогда влюбились в футбол. Но прямо сейчас надо забыть бронзу 2008-го, двигаться вперёд и двигать вперёд нынешнюю сборную. Которой приходится играть на ужасном информационном фоне, которую прямо сейчас уничтожают за экранами компьютеров и телефонов. И сборной было бы проще, если бы её как минимум уважали, а как максимум – любили. Хорошо ещё, что хейт – он больше в сети. На стадионах по-прежнему поддерживают.

Да, нынешняя команда совсем другая, у неё много минусов. Но она точно не заслуживает больше критики, чем сборная 13-летней давности. Может, всё-таки попробуем полюбить и её?