Какой же Роналду великий! Португалия вымучила победу, но у Криштиану три рекорда

Последней в первом туре Евро-2020 проводила свои матчи «группа смерти». Встрече с самой громкой вывеской (Франция – Германия) предшествовала игра сборных Венгрии и Португалии. В такой компании венгры, само собой, выглядели явными аутсайдерами. Однако нынешний чемпионат Европы уже доказал, что в отдельно взятом матче может произойти всё что угодно.

Португальцы вышли в своём сильнейшем сочетании игроков: здесь и Роналду, и Фернандеш, и Диаш. По именам весьма мощно. С таким составом можно на защиту титула замахнуться. Схожих по уровню футболистов в сборной Венгрии просто нет — лидерами команды являются Гулачи и Орбан, представляющие «РБ Лейпциг».



Сборная Португалии могла забить в самом начале встречи. Гости провели быструю атаку, которую завершал ударом из-за пределов штрафной Жота. Гулачи свою команду спас. Слева атаку поддерживал Роналду – он, кстати, остался недоволен тем, что Жота не отдал ему передачу. Чуть позже всё тот же Жота откликнулся на передачу Фернандеша со штрафного, но его удар вновь оказался неточен.



На первых минутах Роналду был практически незаметен. Вся острота у ворот сборной Венгрии исходила от Фернандеша: он исполнял стандарты и искал партнёров разрезающими передачами.



Венгры крайне редко выходили в атаку. К середине первого тайма они так, по сути, и не добрались до ворот Патрисиу. Зато португальцы атаковали большими силами: временами крайние защитники (Геррейру и Семеду) поднимались чуть ли не в одну линию к Фернандешу и Бернарду Силве. Похожим образом действует, например, «Манчестер Сити».

Сборная Португалии оказывала большое давление на соперника. Несмотря на это, к 30-й минуте гости нанесли всего три удара по воротам Гулачи. Несколько раз португальцы теряли мяч, но успевали вовремя возвращаться в оборону, не давая венграм разгонять контратаки. Помочь хозяевам могли стандарты. После одного из них Салаи нанёс удар головой, который не доставил особых проблем Патрисиу.



Незадолго до перерыва португальцы не реализовали два убойных момента. Сначала Жота, оказавшись в чужой штрафной, нанёс удар с разворота – Гулачи занял идеальную позицию и мяч забрал. Спустя пару минут Роналду замыкал прострел Фернандеша, но умудрился метров с восьми пробить выше ворот. Первый тайм закончился вничью 0:0.

Второй тайм португальцы начали ещё более активно: они прессинговали игроков сборной Венгрии и не давали им выйти со своей половины поля. Хороший момент был у Пепе, но его удар головой с отскоком от газона отбил Гулачи.



Хозяева не стеснялись жёстко встречать португальцев. Больше всего доставалось Фернандешу, который вёл игру своей команды. При этом единственную жёлтую карточку к 60-й минуте получил игрок сборной Португалии Диаш.



Постепенно венгры стали действовать чуть более раскрепощённо. Несколько раз они убегали в атаку, но впереди им не хватало численности. Продолжал терроризировать защиту хозяев Фернандеш – на 68-й минуте он нанёс хороший удар, но Гулачи снова сыграл на высшем уровне. Отличный матч в исполнении голкипера сборной Венгрии и «РБ Лейпциг».



На 80-й минуте венгры даже забили гол, но его отменили из-за офсайда. После этого в сборной Португалии произошло несколько замен: вместо Жоты и Карвалью на поле появились Андре Силва и Саншеш.

Преимущество португальцев всё-таки переросло в забитый гол – через рикошет от Орбана отличился Геррейру. Немного странный, но абсолютно заслуженный мяч. А через пару минут Орбан ошибся ещё раз: привёз пенальти, срубив свежего Рафу Силву. Бил, конечно же, Роналду. Лидер португальцев уверенно реализовал пенальти, установив тем самым рекорд чемпионатов Европы – теперь он лучший бомбардир в истории турнира. В добавленное время Роналду оформил дубль, окончательно добив сборную Венгрии – 3:0.



Португальцы всё-таки вымучили победу, а Роналду установил ещё три рекорда. Этот Евро стал для него пятым по счёту. Также лидер сборной Португалии занимает первое место среди европейцев по количеству матчей на ЧМ и Евро. Кроме того, Криштиану лидирует по количеству побед на Евро (12). Предыдущий рекорд принадлежал двум испанцам — Андресу Иньесте и Сесу Фабрегасу (по 11 побед).

Роналду забивал вообще на всех крупных турнирах в составе сборной Португалии. Какой же великий и удивительный игрок! А сборной Испании (и Морате в частности) стоит поучиться у португальцев и лично Роналду тому, как додавливать соперника.