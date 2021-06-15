ЦСКА уволил Олича! Да, это не шутка

Пока вы спокойно проводили вечер вторника, наслаждаясь матчем Германии и Франции на Евро, ЦСКА решил взорвать информационную бомбу. Клуб просто взял и неожиданно для всех уволил Ивицу Олича. Этой новости всего несколько минут, но мы выяснили подробности.

Увольнению Олича есть несколько причин. Здесь стоит отметить, что вплоть до сегодняшнего дня о таком исходе не знал никто. Его просто невозможно было представить. Именно сегодня у Ивицы состоялась встреча с руководством армейцев, где было принято решение уволить хорвата.

По нашей информации, у Олича испортились отношения с Романом Бабаевым. Тренер с гендиректором не нашли понимания в вопросе селекционной политики клуба. Проще говоря, они не смогли договориться, какие игроки должны быть в трансферном приоритете.

Есть и ещё одна причина – Олич с самого первого дня просил пригласить в свой тренерский штаб Элвира Рахимича. А после ухода Василия Березуцкого этот вопрос встал ещё более остро. Но руководство клуба не удовлетворило просьбу главного тренера. Это тоже стало причиной недопонимания между тренером и руководством.

Ну и одна из главных причин: согласно нашим источникам, в момент, когда хорват стал главным тренером ЦСКА, ему было обещано, что он поедет со сборной Хорватии на Евро. Предполагалось, что Олич останется со своей сборной на период всего турнира. Но по ходу сезона позиция ЦСКА начала меняться. В итоге Олича отпустили только до первого матча.



Все эти причины в комплексе и привели к разрыву. Исполняющим обязанности главного тренера красно-синих назначен Алексей Березуцкий. Что же, ЦСКА умеет удивлять!