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Евро-2020: Криштиану Роналду установил рекорды чемпионатов Европы, реакция соцсетей

«Карьеры Роналду и Месси в сборных не сравнить». Реакция соцсетей на рекорды Криштиану
Николай Егорычев
Евро-2020: Реакция соцсетей на рекорды Роналду
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В чём португалец круче Зидана, Роналдиньо и Иньесты.

Криштиану Роналду, несмотря на возраст, продолжает играть на самом высоком уровне. Сегодня 36-летний португалец установил сразу несколько рекордов чемпионата Европы. Это вызвало бурную реакцию соцсетей.

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У Криштиану всегда были хейтеры. «Не могут выиграть у Венгрии», «Роналду даже не забил», «Пеналду»: эти и подобные им фразы часто можно встретить в сети. «Бедные хейтеры».

«Криштиану Роналду из недели в неделю доказывает, что его ненавистники не правы».

Кто-то отметил удивительное футбольное долголетие португальца и сравнил его с другими легендарными игроками.

«Зидан закончил в 34 года, Роналдиньо в 32 уехал во «Фламенго», Кака завершил карьеру в 35 лет, Иньеста перешёл в «Виссел Кобе» в 33 года. Суперчеловек!»

Не обошлось и без сравнений с Месси.

«Роналду – лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы. Месси нет даже в топ-20 бомбардиров Кубка Америки. Их карьеры в сборной не сравнить».

«Лучший в истории», — заявил один из пользователей «Твиттера».

В первом тайме матча с венграми Криштиану промахнулся из выгодной позиции.

«Первый человек в мире, который повторил челленджи Вернера и Хаверца в одном матче. Величайший».

Криштиану, кстати, установил ещё один рекорд – он стал самым возрастным игроком, которому удалось оформить дубль в матче Евро. Предыдущий рекорд принадлежал Андрею Шевченко.

Есть мнение, что Роналду даже повлиял на уход Олича из ЦСКА!

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