«Карьеры Роналду и Месси в сборных не сравнить». Реакция соцсетей на рекорды Криштиану

Криштиану Роналду, несмотря на возраст, продолжает играть на самом высоком уровне. Сегодня 36-летний португалец установил сразу несколько рекордов чемпионата Европы. Это вызвало бурную реакцию соцсетей.
У Криштиану всегда были хейтеры. «Не могут выиграть у Венгрии», «Роналду даже не забил», «Пеналду»: эти и подобные им фразы часто можно встретить в сети. «Бедные хейтеры».
«Криштиану Роналду из недели в неделю доказывает, что его ненавистники не правы».
Кто-то отметил удивительное футбольное долголетие португальца и сравнил его с другими легендарными игроками.
«Зидан закончил в 34 года, Роналдиньо в 32 уехал во «Фламенго», Кака завершил карьеру в 35 лет, Иньеста перешёл в «Виссел Кобе» в 33 года. Суперчеловек!»
Не обошлось и без сравнений с Месси.
«Роналду – лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы. Месси нет даже в топ-20 бомбардиров Кубка Америки. Их карьеры в сборной не сравнить».
«Лучший в истории», — заявил один из пользователей «Твиттера».
В первом тайме матча с венграми Криштиану промахнулся из выгодной позиции.
«Первый человек в мире, который повторил челленджи Вернера и Хаверца в одном матче. Величайший».
Криштиану, кстати, установил ещё один рекорд – он стал самым возрастным игроком, которому удалось оформить дубль в матче Евро. Предыдущий рекорд принадлежал Андрею Шевченко.
Есть мнение, что Роналду даже повлиял на уход Олича из ЦСКА!
- 15 июня 2021
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