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Евро-2020, Франция – Германия – 1:0, Антонио Рюдигер пытался укусить Поля Погба, 15 июня 2021 года

Что нашло на Рюдигера?! Немец зачем-то хотел укусить Погба
Николай Егорычев
Что нашло на Рюдигера?! Он хотел укусить Погба?
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Суарес одобряет.

Главный матч дня на Евро – встреча Франции и Германии – закончился победой действующих чемпионов мира со счётом 1:0. Сама по себе игра была не слишком интересной. Зато в первом тайме случился интересный момент: защитник немецкой сборной Антонио Рюдигер то ли укусил Поля Погба, то ли только пытался. Повторы чёткой картины не дали. Что же нашло на Рюдигера на футбольном поле?

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа F. 1-й тур
15 июня 2021, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 0
Германия
1:0 Хуммельс – 20' (автогол)

Француз апеллировал к судьям, но Антонио избежал наказания. Видимо, видеоассистенты арбитра не увидели укуса, иначе немца удалили бы с поля. Рюдигер, кстати, после этого приобнял Погба. Болельщики в соцсетях тут же начали шутить, что на этом футболисты не остановятся.

Вот ещё несколько забавных постов:

«Лучшие моменты Рюдигера в матче против Франции».

«Рюдигер и Погба».

«Он просто решил перекусить во время матча».

«Завтра Погба проснётся с засосами от Рюдигера».

Конечно, все сразу вспомнили и про Луиса Суареса, который славился своими укусами на поле.

Впрочем, после матча Антонио ещё раз извинился перед Погба. Видимо, конфликт исчерпан.

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