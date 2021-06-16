Что нашло на Рюдигера?! Немец зачем-то хотел укусить Погба

Главный матч дня на Евро – встреча Франции и Германии – закончился победой действующих чемпионов мира со счётом 1:0. Сама по себе игра была не слишком интересной. Зато в первом тайме случился интересный момент: защитник немецкой сборной Антонио Рюдигер то ли укусил Поля Погба, то ли только пытался. Повторы чёткой картины не дали. Что же нашло на Рюдигера на футбольном поле?

Француз апеллировал к судьям, но Антонио избежал наказания. Видимо, видеоассистенты арбитра не увидели укуса, иначе немца удалили бы с поля. Рюдигер, кстати, после этого приобнял Погба. Болельщики в соцсетях тут же начали шутить, что на этом футболисты не остановятся.

Вот ещё несколько забавных постов:



«Лучшие моменты Рюдигера в матче против Франции».

«Рюдигер и Погба».

«Он просто решил перекусить во время матча».

«Завтра Погба проснётся с засосами от Рюдигера».

Конечно, все сразу вспомнили и про Луиса Суареса, который славился своими укусами на поле.

Впрочем, после матча Антонио ещё раз извинился перед Погба. Видимо, конфликт исчерпан.