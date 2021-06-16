Что нашло на Рюдигера?! Немец зачем-то хотел укусить Погба

Главный матч дня на Евро – встреча Франции и Германии – закончился победой действующих чемпионов мира со счётом 1:0. Сама по себе игра была не слишком интересной. Зато в первом тайме случился интересный момент: защитник немецкой сборной Антонио Рюдигер то ли укусил Поля Погба, то ли только пытался. Повторы чёткой картины не дали. Что же нашло на Рюдигера на футбольном поле?
Француз апеллировал к судьям, но Антонио избежал наказания. Видимо, видеоассистенты арбитра не увидели укуса, иначе немца удалили бы с поля. Рюдигер, кстати, после этого приобнял Погба. Болельщики в соцсетях тут же начали шутить, что на этом футболисты не остановятся.
Вот ещё несколько забавных постов:
«Лучшие моменты Рюдигера в матче против Франции».
«Рюдигер и Погба».
«Он просто решил перекусить во время матча».
«Завтра Погба проснётся с засосами от Рюдигера».
Конечно, все сразу вспомнили и про Луиса Суареса, который славился своими укусами на поле.
Впрочем, после матча Антонио ещё раз извинился перед Погба. Видимо, конфликт исчерпан.
- 16 июня 2021
-
00:59
-
00:45
-
00:39
-
00:23
-
00:21
-
00:12
- 15 июня 2021
-
23:55
-
23:40
-
23:34
-
23:30
-
23:13
-
23:10
-
23:00
-
22:59
-
22:57
-
22:46
-
22:44
-
22:37
-
22:34
-
22:28
-
22:21
-
22:12
-
22:11
-
22:02
-
21:53
-
21:36
-
21:30
-
21:28
-
21:24
-
21:00
-
20:52
-
20:50
-
20:49
-
20:36
-
20:25