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Чемпионат Европы по футболу — 2021, Россия — Финляндия, шансы сборной России на победу, мнения экспертов

«Дзюба больше весельчак-заводила». В этой сборной России вообще есть лидер?
Арина Лаврова Салават Муртазин
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Шансы сборной России на победу
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Настоящий вожак на поле сегодня нашей команде жизненно необходим.

Сегодняшний день, 16 июня, может стать решающим для сборной России на Евро-2020. После неудачной игры с Бельгией команда Черчесова обязана набирать очки, в противном случае рискует не выйти из группы. Конечно, даже в случае поражения у российской команда останутся гипотетические шансы на плей-офф, но вряд ли это можно назвать утешением.

Справится ли российская сборная с финнами? Отвечают эксперты «Чемпионата».

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин назвал матч с Финляндией решающим

«Матч с Финляндией, наверное, самый важный для российской сборной. Он может дать шанс бороться и за выход из группы, и за высокие места. Игру с Бельгией надо забыть и выбросить из головы. Команде нужно больше энтузиазма и оптимизма, а нам всем — поболеть, создать хорошую атмосферу. Думаю, наша команда справится с этой ситуацией и будет продолжать бороться за Кубок Европы.

Победа финнов осложнила турнирную ситуацию, но Финляндия — это не Бельгия. Конечно, ни в коем случае нельзя думать, что это слабая команда. Играть будет сложно: соперник создаст высокую плотность в обороне. К сожалению, мы эту плотную оборону вскрываем не очень хорошо. Но я надеюсь, что для нас всё сложится удачно».

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«В матче с Финляндией жду, что ребята справятся, подарят нам радость и победу. В игре с Бельгией не получилась атакующая игра. Если ребята добавят в этом компоненте, естественно, не забывая об обороне, то всё должно получиться. В матче с Финляндией будет совсем другая тактика.

Дзюба играет не один, он зависимый товарищ: от качества передач, от взаимодействий с партнёрами. На поле есть ещё десять человек. У нас нет ярких индивидуальностей, способных взять мяч и протащить. Дзюбе нужна поддержка. Если все ребята поддержат друг друга, сыграют в свой лучший футбол, тогда и Дзюба заиграет другими красками. Всё взаимосвязано».

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«Для Черчесова матч с финнами не решающий, у него контракт до чемпионата мира 2022 года. Вот для команды матч с Финляндией один из решающих. Все понимают, что, если их не обыграть, а потом ехать в Данию… Тяжеловато. Я уже говорил, что этот Евро будет с сюрпризами. Нам стало бы ещё тяжелее, если бы датчане обыграли финнов — в таком случае расклады были бы совсем не в нашу пользу».

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Андрей Канчельскис рассчитывает, что Дзюба проявит свои лидерские качества в игре с финнами

«Если российская сборная будет играть, как с Бельгией, то у нас возникнут проблемы. Если же они перестроятся — проблемы будут уже у финнов. Все матчи Евро — непроходные, здесь каждая игра решающая. Не нужно что-то выделять, а то мы любим рассуждать: «Бельгию нам не надо, а вот Финляндию надо». А если с Финляндией что-то случится? Тогда матч с Данией нам нужно выигрывать. Если мы выходим играть, то надо выходить и играть. Делить команды на тех, с кем надо играть и с кем не надо играть — это просто смешно.

В игре с Бельгией я не видел лидера у сборной России. Надеемся, что в матче с Финляндией Дзюба проявит свои лидерские качества.

Сложно ответить, кто в российской команде является лидером. Мне кажется, что им могли быть и Головин, и Миранчук. После Игоря Акинфеева сложно кого-то назвать. Мне кажется, не все хотят быть лидерами, боятся брать на себя такую ответственность».

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«Российская сборная должна справиться с Финляндией. У финнов неплохая организация игры, но, честно говоря, больше нечего там отметить. Наши футболисты покреативнее всё-таки, может быть, некоторые даже мастеровитее. Если не обыграем финнов, то это будет сродни трагедии — какой-то кромешный ужас.

Для Черчесова теперь любой матч будет решающим, потому что даже если он сможет обыграть финнов и не сможет сыграть вничью с датчанами, то всё равно, учитывая всё, что творилось вокруг команды и набор всех претензий, всего недовольства, — ему в любом случае покидать этот пост после чемпионата Европы.

В команде либо есть лидер, либо его нет – без разницы, есть у него повязка или нет. Если есть человек, к которому прислушиваются все остальные, то он и так будет лидером, даже без повязки. Тут разговор не о капитане, а о том, что в команде должен быть хоть кто-то, кто будет являться авторитетом и к кому на поле, помимо тренера, партнёры по команде будут прислушиваться.

В нашей сборной лидером может быть, скорее всего, Джикия, потому что Дзюба больше весельчак-заводила. Как правило, весельчак-заводила – это не тот, кто может прикрикнуть, на кого могут обращать внимание партнёры и если не побаиваться, то, по крайней мере, остерегаться его гнева. Думаю, что лидер – это точно не про Дзюбу».

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