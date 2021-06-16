«Мы заставим Россию плакать!» Что пишут в Финляндии перед вторым матчем на Евро

Сегодня сборная России сыграет в Санкт-Петербурге с Финляндией, которая сенсационно одержала минимальную победу над датчанами. Теперь у финнов хорошие шансы на выход из группы, и они готовы создать проблемы россиянам. Рассказываем, что пишут в скандинавской стране перед вторым матчем в группе.

Финские журналисты таблоида Ilta-Sanomat сразу же обрушились с критикой на северную столицу России.

«Коронавирусный хаос ждёт наших болельщиков в Санкт-Петербурге — очередь в местах медицинской помощи говорит сама за себя. Число инфицированных в городе стремительно растёт, но массовые скопления людей по-прежнему разрешены. Санкт-Петербург живёт так, будто COVID-19 и не было. В среду город примет 3,6 тысячи финских фанатов», — пишет издание.

Финский телеканал Yle опубликовал на своём сайте огромный материал об Артёме Дзюбе, где выделил сильные стороны нашего нападающего.

«На острие атаки находится Дзюба, который стал национальным героем. Он является главным бомбардиром команды, а также решающим элементом простого стиля игры. Без него российский футбол, вероятно, выглядел бы иначе.

Удачные действия Дзюбы и умение играть в защите помогут России продвинуться к воротам соперника. Нападающий способен как завершать атаки, так и помогать партнёрам. Опускаясь ниже, он увлекает за собой защитников и открывает пространство для других атакующих игроков», — пишет финский спортивный журналист Матиас Строжик.

Спортивный футбольный эксперт и бывший футболист Эркка Лехтола назвал Дзюбу важной частью нашей команды.

«Дзюба – большая ментальная часть команды и лидер. Без него качество игры сборной России упало бы, а его отсутствие морально тяжело сказалось бы на команде», — сказал Лехтола.

А финский телеканал MTV3 взял комментарий у тренера вратарей сборной Финляндии Антти Ниеми, который высказался по поводу голкипера Антона Шунина.

«Мы, конечно, провели анализ, изучили вратаря соперника. В России в последние годы играли в сборной разные вратари, и тренерский штаб наконец нашёл первого номера», — сказал Ниеми.

Издание Iltalehti опубликовало два интересных материала. Первый касался стоимости составов двух сборных.

«В сборной России выделяется полузащитник Александр Головин. Его ценник — 28 млн евро — почти сопоставим по стоимости со стартовым составом сборной Финляндии. Российские футболисты, вышедшие на поле с первых минут с Бельгией, в сумме стоят 109 млн евро. Самым дорогостоящим игроком нашей команды является Пукки (7 млн), в то время как ударный форвард россиян ДзюбаДзюба стоит 11 млн. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов зарабатывает примерно 2,5 млн евро в год, а наш тренер Маркку Канерву за 2019 год получил около 200 тыс».

Финские пользователи сайта не обошли стороной эту тему.

Daidalos: «Судя по матчу с Бельгией, стартовый состав сборной России не стоит ничего».

Turha_Uutinen: «Интересно, сможет ли Головин оправдать свою стоимость в матче с нашей командой. Держу пари, что нет».

Kari Kaukoranta: «Здесь важна не цена, а качество».

Arvasin: «Россиянам будет горько. После матча они скажут: «Мы хорошо играли, хоть и продули. Финляндия всю игру оборонялась и забила случайный гол».

Помимо этого, Iltalehti опубликовало статью с комментарием главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Финны в первом матче действовали так, как и предполагалось. Их сборная оборонялась, и я не увидел ничего экстраординарного. Им просто повезло. Я по-прежнему считаю, что это самая слабая сборная в группе», — приводятся в статье слова российского тренера.

Естественно, пользователи не упустили возможности прокомментировать заявление специалиста.

Esa European Space Agency: «Что ж, я не ожидал ничего другого. Высокомерие русских может привести их к поражению».

Kari Kaukoranta: «Россия проиграла в первом туре со счётом 0:3, а Финляндия обыграла Данию. Так кто самый слабый в группе? Странное заявление. У финнов самая слабая команда в группе? Тогда у России самая слабая на Евро».

Marti JN: «Хорошо, что они нас недооценивают. Мы заставим Россию плакать после матча».

Expert: «Как и перед хоккейными матчами, в словах русских есть высокомерие. После игры они удивятся результату».

Kissa3: «Не слежу за футболом, и успех Финляндии в этом виде спорта для меня не очень важен. Но всегда приятно, когда проигрывает Россия».

Akki Nikkinen: «Русские всегда плохо заканчивают с таким отношением».