Даты хаотичны, а участников нужно добирать. В чём же уникальность Кубка Америки

Кубок Америки – как стереотипный латиноамериканский футболист: непредсказуемый, часто недисциплинированный, но, безусловно, очень и очень крутой. Этот турнир принципиально отличается от чемпионата Европы: здесь постоянно неизвестно «когда», зачастую неизвестно «где», но известно, что в 75% матчах мы увидим футбол уровнем не ниже, чем плей-офф Лиги чемпионов. Так почему же этот турнир особенный? Рассказываем в специальном проекте «Чемпионата» и «Okko Спорт».

Okko эксклюзивно показывает в России Кубок Америки по футболу — 2021 , который проходит с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Обладатели подписок «Okko Спорт» и «Okko Футбол» могут посмотреть все 28 матчей главного футбольного турнира Южной Америки в прямом эфире, а также увидеть аналитические программы и обзоры от спортивной редакции под руководством Владимира Стогниенко. Зрителям доступны прямые включения, интервью с игроками и подробные разборы каждой игры. Ведущие рассказывают не только о тактике, но и о специфике чемпионата. Присоединяйтесь и смотрите Copa America по пробной подписке — 7 дней за 1 рубль для новых пользователей.

Участников приходится не отсеивать, а добирать

Южная Америка ещё не раздробилась на полсотни государств, как это сделала Европа. Плюс к этому некоторые страны сами не хотят быть мальчиками для битья и играют в другой конфедерации. Суринам, Гайана и Французская Гвиана хоть и относятся территориально к Южной Америке, предпочитают играть в Лиге КОНКАКАФ с североамериканскими сборными.

Другой вопрос, что ничто не способствует прогрессу лучше, чем матчи против больших соперников: та же Венесуэла прошла путь от пяти пропущенных в среднем за матч до выхода в полуфинал. Но выбор трёх южноамериканских аутсайдеров именно таков. На заре истории Копа Америка, когда желающих было трое-четверо, просто разыгрывалась по круговой схеме: каждый играл с каждым. Но потом число участников стало расти, и турнир начал подразумевать групповой этап и плей-офф.

Фото: Getty Images

Организаторы по-разному видоизменяли формат. В 70-80-е годы было три группы по три команды, победители выходили в полуфинал – а действующий чемпион начинал сразу там. В 1991-м было два групповых этапа: из двух групп по четыре команды выходили две лучшие, которые разыгрывали медали, играя каждый с каждым – причём матчи шли через день.

В какой-то момент южноамериканцам стало понятно, что так жить нельзя, и для Копы стало нормой участие сторонней сборной. Турнир-1993 вообще можно было считать чемпионатом всего Нового Света: в гости приехали США и Мексика, с отрывом самые титулованные и сильные сборные Северной Америки. Мексиканцы с ходу приблизились к победе на турнире: они дошли до финала, где проиграли аргентинцам (до сих пор их последняя большая победа).

Мексиканцы быстро стали практически постоянным участником турнира, сыграв в десяти Кубках Америки подряд и пропустив только юбилейный Копа Сентенарио – внеочередной турнир к столетию Кубка Америки, который проходил в США. За это время они по два раза выигрывали серебряные и бронзовые медали. Правда, в последнее время они привозят всё менее оптимальные составы и не вмешиваются в борьбу за высокие места. Помимо домашней Копы, американцы участвовали в главном турнире Южной Америки всего трижды.

Организаторы Кубка Америки активно используют идею с участием команд с других континентов. Гондурас принял участие в Копе один раз и совершил невероятную сенсацию. Команда ноунеймов в 2001 году выиграла бронзовые медали, обыграв Бразилию и Уругвай! Коста-Рика уже обошла США по количеству участий, но из пяти попыток выжала лишь два четвертьфинала. Копа Сентенарио, если бы не игнор Мексики, могла бы считаться турниром лучших команд трёх частей света. Ведь тогда приехали сборная Японии и действующий чемпион Азии Катар. В последнее время на турнир приезжали Гаити, Ямайка и Панама, но добиться чего-то серьёзного им не удавалось.

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Участие команд не из Южной Америки становилось поводом для критики Кубка – дескать, это делает соревнование несерьёзным. Но сейчас из-за пандемии приезд всех гостей отменился – стало ли лучше? Из десяти участников в плей-офф выходят восемь. Это напоминает хоккейные турниры, когда все сильные просто не могут не выйти, а большая часть турнира сводится к борьбе за четвёртую строчку между Боливией и Парагваем, Венесуэлой и Эквадором.

Турнир часто пропускают суперзвёзды

Сходство с хоккейными турнирами создаёт и перманентное отсутствие главных звёзд – и даже порой из-за Олимпиады. В 2016 году Неймар выбрал Игры в Рио – и именно без него бразильцы показали худший результат в истории Копы, не выйдя из группы с Перу, Эквадором и Гаити. В 2007-м действующий и будущий обладатели «Золотого мяча» Роналдиньо и Кака отказались участвовать в Кубке Америки, мотивируя это простым желанием отдохнуть после насыщенного сезона.

Отсутствие сильных игроков, конечно, портит имидж турнира гораздо больше, чем присутствие кого бы то ни было. Но, к счастью, подобного в последнее время совсем нет. Тьяго Силва, Суарес, Кавани, Месси, Ди Мария – очень возрастные игроки, которые провели тяжелейший сезон и которым, может, действительно было бы лучше отдохнуть летом. Но все они приехали! И даже 38-летний Дани Алвес рвался, просто по спортивному принципу отсеявшись в последний момент.

Фото: Wagner Meier/Getty Images

Кубок Америки – в принципе, последний турнир сборных на планете, который можно обвинять в незвёздном составе участников. Уже в первом туре команда Нобоа насмерть рубилась с Вильмаром Барриосом, а защитник «Тоттенхэма» и вратарь «Наполи» сдержали бывшего форварда «Вест Хэма». И это не какой-то топ-матч, а вполне рядовая встреча Колумбии и Эквадора, где Йерри Мина и Давинсон Санчес сдерживали Эннера Валенсию. Во второй игровой день у нас были супервывески «Месси против Видаля», «Ди Мария против Меделя» и т.д. в игре Аргентины и Чили, в третий — Бразилия пытается обыграть очень сильную сборную Перу. На Евро матчей такого уровня гораздо меньше.

Постоянно меняется интервал между турнирами

Если для многих турниров коронавирусный перенос на год и изменение четырёхлетнего интервала стали исключительным событием, то для Кубка Америки это будни. Для начала латиноамериканцы провели 11 турниров за 12 (!) лет. И это очень помогает Уругваю лидировать в историческом рейтинге по числу побед: век назад это была лучшая сборная мира, а не только Южной Америки. После был перерыв на два года, а потом сразу на шесть. И до конца ХХ века такой бардак был постоянно: турниры то каждый год, то раз в пару лет. В 1959-м их было сразу два, а в период с 1967-го по 1975-й – ни одного.

В наши прагматичные времена такой романтизм испарился: после 2007 года турнир начал разыгрываться раз в четыре года – не пересекаясь ни с чемпионатами Европы, ни с ЧМ. Но надолго этой закономерности не хватило: в 2016-м Копа прошла в честь столетия. И латиноамериканцев не остановило то, что предыдущий Кубок был разыгран всего годом ранее. Бразилия завоевала свой нынешний титул два года назад – и тоже должна была его защищать всего через год, но пандемия коронавируса продлила интервал до двух лет.

Такая хаотичность в датах чести турниру, конечно же, не делает. Это негативно отражается на маркетинге, продвижении, да и на самом бренде турнира. Ещё важнее, что Копа регулярно совпадает по датам с другими очень значимыми турнирами. Из последних трёх Кубков два совпадали по датам с чемпионатом Европы – и очевидно потеряли из-за этого в аудитории.

В 2021-м турнир проходит только на юге Бразилии

Интересно, не первый ли это футбольный турнир в истории, на котором не представлен самый большой город страны-хозяйки? 12-миллионный Сан-Паулу, на последнем ЧМ принявший и матч открытия и полуфинал, не увидит этот Кубок Америки. Зато его видит 35-й по численности (если верить прошлогодней переписи населения) бразильский город Куяба: 618 тыс. для Бразилии практически посёлок городского типа.

Фото: Christopher Lee/Getty Images

Всё из-за причины, которую уже надоело называть. Коронавирус свирепствует во всей Бразилии, а отдельные штаты не решаются проводить массовые мероприятия даже ради футбола. Северо-восточные штаты Алагоас, Баия, Параиба, Пернамбуку и Риу-Гранди-ду-Норти, юго-восточные Минас-Жерайс и Сан-Паулу, а также южный Риу-Гранди-ду-Сул отказались проводить матчи Кубка Америки — в итоге он проходит на относительно небольшой территории на юге страны.

Впрочем, другие три города вполне привычны: Бразилиа, Рио-де-Жанейро и полуторамиллионая Гояния. Да и Куяба давно не новичок в большом спорте. На местной «Арене Пантанал» прошли четыре матча группового этапа ЧМ-2014, один из которых – с участием сборной России! Именно здесь Акинфеев допустил обидный ляп после дальнего удара Ли Гын Хо, что привело к ничьей с корейцами. Жители Куябы тогда заняли первое место в рейтинге поддержки проведения ЧМ – и теперь им за это, можно сказать, воздалось.

Всё это, впрочем, детали. В Куябе, Сан-Паулу или Буэнос-Айресе, сейчас, годом ранее или годом позже, но мы всё-таки видим Месси и Неймара, Видаля и Суареса. Кубок Америки держит марку высочайшего уровня участников, и о нём не стоит забывать даже во время чемпионата Европы.