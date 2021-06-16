Сегодня русские выйдут на поле не только в Петербурге.

«Претензий нет, но больше судить не будете. Можете ехать домой». Последний Евро Карасёва

Сегодня российский рефери Сергей Карасёв дебютирует на Евро-2020. Москвич обслужит встречу Италия — Швейцария. Сборная Швейцарии его очень хорошо помнит – в её ворота он уже назначал пенальти, после чего был отстранён от Евро. Рассказываем, какой путь преодолел Карасев, чтобы оказаться на турнире снова.

На данный момент Карасёв – однозначно самый известный российский судья в мире. Получив категорию ФИФА в 2010 году, он с завидным постоянством получает назначения на матчи крупных международных турниров. От России на таком высоком уровне вращается только он.

В РФПЛ Сергей стартовал в 2008 году, отсудив в Самаре матч «Крыльев» и «Луча-Энергии». С этого момента карьера «российского Коллины» шла только в гору. На данный момент в его активе более 200 игр (бóльшая часть, естественно, в нашем чемпионате). Как любой судья, Карасёв не избежал ошибок. Так, в 2017 году футбольный клуб «Оренбург» на своем YouTube-канале выкладывал целый ролик, посвящённый спорным решениям Карасёва. Но судья не реагировал на провокации – помимо смелости в принятии ответственных решений, Сергея отличает рассудительность. Красные карточки в его матчах не редкость, зато и команды после удалений ведут себя спокойнее.

Евро-2016 – первый большой турнир в карьере Карасёва. Во Франции он провёл два матча: Румыния — Швейцария и Исландия — Венгрия. Оба ничейные, оба без особых происшествий.

В ворота Швейцарии Карасёв без особых колебаний назначил весьма очевидный пенальти, который лишь усилил интригу. Аналогичный сюжет во втором матче Карасёва отличался лишь тем, что пенальти в ворота Венгрии выглядел чуть более спорным. Лишь последующие повторы убедили телевизионного зрителя в правильности решения арбитра. Экстравагантный венгерский вратарь Габор Кирай не успел сориентироваться и, промахнувшись по мячу, влетел в атакующего игрока. За два матча Сергей показал 12 желтых карточек и ни разу не воспользовался красной.

В числе назначенных на матчи плей-офф Карасёва не оказалось. Опыта для проведения матчей плей-офф у Сергея тогда было недостаточно.

Сергей Карасёв российский арбитр ФИФА «С утра ко мне подошли представители УЕФА. Сказали – спасибо за работу, претензий к вам нет, но ваша бригада матчи Евро больше судить не будет, можете ехать домой».

Последние пять лет Карасев держит высочайший уровень работоспособности. Почти не пропуская туры РПЛ, он постоянно востребован и на более высоком уровне. Так, сразу после чемпионата Европы Карасёв отработал матч на Олимпийских играх — 2016 в Рио, в 2018-м на стадионе «Фишт» матч Австралия — Перу, в 2021-м — матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В поединке 1/8 финала ЛЧ «Манчестер Сити» — «Боруссия» Мёнхенгладбах Карасев не встал на колено в рамках акции BLM, чем неслабо поднял свою популярность. Но даже негативно отнёсшиеся к его поступку болельщики отметили профессионализм судьи: со своей работой российский арбитр справился безукоризненно. Матч был отсужен на твёрдые 5 баллов.

Сегодня Карасёв – пожалуй, единственный российский арбитр с положительным медийным фоном. Так, например, его любовь к музыке в жанре «металл» известна даже за рубежом. Мем с играющим на гитаре арбитром всплыл как раз после 1/8 ЛЧ.

Чемпионат Европы — 2020 для Карасева – ещё один большой шаг в карьере. Арбитру 42, он выходит на свой пик. Назначение на матч второго тура группового этапа он уже получил и вряд ли готов на этом останавливаться. Жгите, Сергей!