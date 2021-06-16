Жуткое падение защитника сборной России! Для Марио Евро закончен?

На 23-й минуте матча Финляндия – Россия защитник Марио Фернандес поймал подачу Головина с левого фланга и скинул мяч на Дзюбу. Артём не смог реализовать эпизод, а уже через несколько секунд на поле побежали врачи. Судя по тому, как корчился от боли российский бразилец, травма оказалась серьёзной. Ещё мгновенье – и он мотает головой, показывая, что матч продолжить не сможет. В этот момент на бровке уже вовсю бегал Караваев. Для него это стало вторым выходом на замену после травмы партнёра. В первой игре с Бельгией он заменил Юрия Жиркова.

Что же случилось с Марио? Весь тайм защитник ЦСКА играл чуть ли не на позиции второго нападающего рядом с Дзюбой. И часто помогал капитану вверху после подач. В моменте с травмой Марио выпрыгнул очень высоко, выиграл борьбу, но после этого с большой высоты приземлился на спину. И сразу всем видом показал, как ему больно. Судя по всему, у игрока повреждение шеи. Он покинул поле только на носилках, а значит, у него вероятен перелом шейных позвонков. Либо — при благоприятном раскладе — сильная симптоматика при сотрясении.

Вячеслав Караваев через несколько минут после выхода на поле тоже чуть не сломался, врезавшись в штангу. Ещё одного крайнего защитника у России в заявке нет. С учётом травмы Юрия Жиркова игрокам на этой позиции точно нельзя ломаться на турнире.

У Марио подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга. Дальше будем информировать.

Пресс-служба сборной России