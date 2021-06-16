Первый гол России на Евро! Миранчук классно исполнил

У сборной России мало что получалось в игре с Финляндией, несмотря на атакующую схему с Головиным и Миранчуком под Дзюбой. Единственный опасный момент в основное время первого тайма сделали как раз первые двое: Головин отдал передачу на Миранчука, тот выкатил на Оздоева, но Магомед пробил выше ворот. Россия продолжала больше владеть мячом, но это не означало реального преимущества на поле. Финны всегда были готовы убежать в контратаку. Но в конце тайма Алексей Миранчук всё-таки забил первый гол России на Евро.

Артём Дзюба скинул мяч полузащитнику сборной России, тот неторопливо обработал его уже в штрафной площади, переложил под левую ногу и искусно пробил в дальнюю девятку. Несмотря на грандиозный прыжок, Градецки оказался бессилен.

Интересно, что Черчесов ещё перед матчем давал намёки, что Миранчук его устраивает и наверняка получит шанс. Против Бельгии он вышел на замену, но запомнился разве что неудачным штрафным. С Финляндией же Миранчук играет на свободной позиции под Дзюбой, и эта роль ему явно пришлась по вкусу. Алексей передвигается по всей линии атаки и ищет свободные зоны. Плюс он здорово помогает в прессинге при начале атак соперника.



Всё идет к тому, что именно такая атакующая связка станет основной на Евро в оставшихся матчах. Если, помимо Дании, они, конечно, будут.