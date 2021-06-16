Его-то нам и не хватало? Сафонов сделал первый «сухарь» сборной России на Евро с 2008 года

Матчу сборной России против финнов предшествовала новость о смене вратаря. Антон Шунин, не лучшим образом сыгравший против Бельгии, уступил место в основе Матвею Сафонову.
Эта игра стала лишь второй для Сафонова за сборную. Дебют Матвея пришёлся на спарринг с Польшей, в котором он провёл на поле всего 30 минут. Но деваться было некуда: Шунин разочаровал Черчесова, и тренер всё-таки решился сменить голкипера, причём сделал это прямо по ходу турнира.
В важнейшей игре Сафонов проявил себя неплохо. Хотя он и был отчасти виноват в первом пропущенном мяче, на наше счастье отменённом из-за офсайда. Матвей поторопился и быстро разыграл удар от ворот, отдав передачу на Романа Зобнина. В итоге россияне, пытаясь выйти в атаку через короткий пас, ошиблись вблизи своей штрафной, что и привело к голу. Нашей сборной повезло, что Йоэль Похьянпало оказался в едва заметном положении «вне игры».
В целом Матвей практически не вступал в игру в первом тайме. Защитники сборной России вовремя накрывали финнов и не давали им нанести удар по воротам Сафонова. На 17-й минуте сборная Финляндии развернула быструю атаку. На заброс откликнулся Теему Пукки, но Сафонов вовремя вышел из ворот и выбил мяч головой.
На 53-й минуте финны впервые потревожили Матвея. Удар Пукки получился мощным, но прямо по центру ворот. Сафонов грамотно занял позицию и без проблем забрал мяч. Кроме прямых обязанностей, краснодарец здорово начинал атаки сборной России — причём как дальними передачами с ноги, так и вводом мяча рукой. Точность передач Матвея составила 77% (17 из 22 точных).
Всего за матч финны нанесли 11 ударов по воротам сборной России. Шесть из них заблокировали наши защитники, ещё четыре прошли мимо. В створ ворот Сафонова был всего один удар — тот самый, что на 53-й минуте нанёс Пукки, поэтому объективно оценить его дебют в официальном матче национальной команды тяжело. Радует, что Матвей действовал уверенно и ошибок не допускал — в случае с нашей сборной это уже достижение.
В последний раз на ноль Россия играла на Евро в 2008-м, когда Моте Сафонову было всего 9 лет.
- 16 июня 2021
-
18:57
-
18:55
-
18:49
-
18:49
-
18:46
-
18:42
-
18:41
-
18:41
-
18:38
-
18:34
-
18:33
-
18:29
-
18:28
-
18:27
-
18:23
-
18:22
-
18:18
-
18:17
-
18:14
-
18:12
-
18:08
-
18:07
-
17:58
-
17:55
-
17:53
-
17:48
-
17:43
-
17:40
-
17:30
-
17:20
-
17:19
-
17:17
-
17:04
-
16:59
-
16:55