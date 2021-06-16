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Евро-2020, Финляндия — Россия — 0:1, 16 июня 2021 года: как сыграл вратарь сборной России Матвей Сафонов

Его-то нам и не хватало? Сафонов сделал первый «сухарь» сборной России на Евро с 2008 года
Николай Егорычев
Сафонов сделал первый «сухарь» сборной России
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Вот бы и дальше всё сложилось у нас, как тогда!

Матчу сборной России против финнов предшествовала новость о смене вратаря. Антон Шунин, не лучшим образом сыгравший против Бельгии, уступил место в основе Матвею Сафонову.

Эта игра стала лишь второй для Сафонова за сборную. Дебют Матвея пришёлся на спарринг с Польшей, в котором он провёл на поле всего 30 минут. Но деваться было некуда: Шунин разочаровал Черчесова, и тренер всё-таки решился сменить голкипера, причём сделал это прямо по ходу турнира.

Шунин разочаровал Черчесова. Сафонов — в основе сборной России на матч с финнами Шунин разочаровал Черчесова. Сафонов — в основе сборной России на матч с финнами

В важнейшей игре Сафонов проявил себя неплохо. Хотя он и был отчасти виноват в первом пропущенном мяче, на наше счастье отменённом из-за офсайда. Матвей поторопился и быстро разыграл удар от ворот, отдав передачу на Романа Зобнина. В итоге россияне, пытаясь выйти в атаку через короткий пас, ошиблись вблизи своей штрафной, что и привело к голу. Нашей сборной повезло, что Йоэль Похьянпало оказался в едва заметном положении «вне игры».

В целом Матвей практически не вступал в игру в первом тайме. Защитники сборной России вовремя накрывали финнов и не давали им нанести удар по воротам Сафонова. На 17-й минуте сборная Финляндии развернула быструю атаку. На заброс откликнулся Теему Пукки, но Сафонов вовремя вышел из ворот и выбил мяч головой.

На 53-й минуте финны впервые потревожили Матвея. Удар Пукки получился мощным, но прямо по центру ворот. Сафонов грамотно занял позицию и без проблем забрал мяч. Кроме прямых обязанностей, краснодарец здорово начинал атаки сборной России — причём как дальними передачами с ноги, так и вводом мяча рукой. Точность передач Матвея составила 77% (17 из 22 точных).

Всего за матч финны нанесли 11 ударов по воротам сборной России. Шесть из них заблокировали наши защитники, ещё четыре прошли мимо. В створ ворот Сафонова был всего один удар — тот самый, что на 53-й минуте нанёс Пукки, поэтому объективно оценить его дебют в официальном матче национальной команды тяжело. Радует, что Матвей действовал уверенно и ошибок не допускал — в случае с нашей сборной это уже достижение.

В последний раз на ноль Россия играла на Евро в 2008-м, когда Моте Сафонову было всего 9 лет.

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