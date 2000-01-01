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Россия одержала первую победу на Евро
Россия одержала первую победу на Евро
Команде Черчесова удалось обыграть финнов. При такой-то поддержке!
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Цари тоже были на месте.
Цари тоже были на месте.
Фернандес ужасно упал во время борьбы и может выбыть из строя сборной.
Фернандес ужасно упал во время борьбы и может выбыть из строя сборной.
Желаем Марио скорейшего выздоровления.
Желаем Марио скорейшего выздоровления.
Баринов пытался закрыть обзор Пукки.
Баринов пытался закрыть обзор Пукки.
Великолепный гол забил Миранчук!
Великолепный гол забил Миранчук!
Станислав Саламович не устоял на ногах от такой красоты.
Станислав Саламович не устоял на ногах от такой красоты.
Поклон от Черчесова!
Поклон от Черчесова!
Россия показала характер и приблизилась к выходу в плей-офф Евро. Верим!
Россия показала характер и приблизилась к выходу в плей-офф Евро. Верим!
Россия одержала первую победу на Евро
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