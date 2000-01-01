Россия одержала первую победу на Евро
Команде Черчесова удалось обыграть финнов. При такой-то поддержке!
Цари тоже были на месте.
Фернандес ужасно упал во время борьбы и может выбыть из строя сборной.
Желаем Марио скорейшего выздоровления.
Баринов пытался закрыть обзор Пукки.
Великолепный гол забил Миранчук!
Станислав Саламович не устоял на ногах от такой красоты.
Поклон от Черчесова!
Россия показала характер и приблизилась к выходу в плей-офф Евро. Верим!
Россия одержала первую победу на Евро
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