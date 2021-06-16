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Евро-2020, Финляндия — Россия – 0:1, правильно ли судьи отменили гол в ворота Сафонова, разбор Игоря Федотова

Спасибо судьям за победу России? В Финляндии будут недовольны их работой!
Максим Пахомов
Чемпионат Европы – 2021, Финляндия — Россия – 0:1
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Как же нам повезло, что есть VAR! А Баринову нужно быть аккуратнее.

Сборная России одержала первую победу на Евро-2020 – в Санкт-Петербурге над командой Финляндии – 1:0. Но начиналось всё для России плохо – уже на на пятой минуте гол в наши ворота отменили только благодаря VAR. Главный арбитр матча, голландец Данни Маккели, после этого момента показал игрокам обеих команд пять жёлтых карточек. Но в Финляндии его работой точно останутся недовольны – при счёте 0:0 Россия должна была остаться в меньшинстве. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал решения голландского судьи. Слово Федотову:

Об отменённом голе в ворота сборной России

– Гол в ворота сборной России отменён правильно: голова игрока Финляндии находилась за линией последнего игрока атаки. Видел помощник или нет – не знаю, сейчас нам повезло, что есть VAR.

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Фото: Kirill Kudryavtsev/Getty Images

О непоказанной жёлтой карточке Баринову

– Баринова можно было удалять уже в первом тайме. На 12-й минуте он наступил Камаре на ногу. За такой же наступ финну карточку показали, а нашего простили – это неодинаковая трактовка единоборств, для меня это странно. После этого Баринов карточку получил, и она должна была быть для него второй. Видимо, Дмитрию надо сделать что-то экстраординарное, чтобы его удалили. В общем, судьи нас пока жалеют, относятся благосклонно.

О карточках Оздоева и Джикии

– По карточке Оздоева вопросов нет – срыв перспективной атаки. Жёлтая Джикии – тоже по делу.

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Резюме по игре

– У меня к этому арбитру остались вопросы. Вот Соболева ударили локтем по голове – он карточку показал. А когда ударили Баринова – нет. На 60-й минуте Миранчука придерживали руками, как и Баринов на 22-й держал финна. Но почему-то Баринову карточку дали – а тут нет. Меккели неодинаково трактовал единоборства. Да, сложных эпизодов в штрафной не было, но вот в поле он за одни и те же нарушения то давал, то не давал жёлтые. Так нельзя – думаю, на этом Евро мы его больше не увидим.

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