Черчесов послушал нас. Просто великий!

Теперь я обожаю Станислава Черчесова. Пик любви пришёлся на момент объявления состава. Главный тренер сборной убрал снобизм и исключительную веру в собственную правоту – посадил в матче с Финляндией на лавку Антона Шунина и Андрея Семёнова. Вместо проваливших первый матч игроков вышли Матвей Сафонов и Игорь Дивеев. А впереди в паре с Головиным появился Алексей Миранчук.

Станислав в этот момент изменил себе. В том числе благодаря футбольному комьюнити России. Он готовил команду к Евро с чётким убеждением – Шунин поедет основным. А практика, когда вратарей меняют по ходу турнира, была только однажды в российской истории. В 1996-м Олег Романцев посадил самого Черчесова на лавку после поражения от Италии (1:2) и выпустил против Германии Харина. Тот пустил три, поэтому на последний матч вернулся Станислав.



В этот раз главный тренер мог оставить в воротах Шунина, вряд ли из-за этого поднялся бы хейт. Черчесов всё равно не обратил бы на это внимание. Но он отступил от первоначальных слов и проявил гибкость. Весь сбор перед Евро на тренировках Черчесов нахваливал Сафонова. В товарнике с Польшей показал, кто второй номер. И против Финляндии поставил молодого, но не дрожащего перед соперниками вратаря.



Вы скажете, что по воротам Сафонова никто не бил так, чтобы он показал свой класс. И хорошо! Но подсознательно чувствовалось, что Матвей готов тащить.



Ещё один момент – отсутствие Андрея Семёнова в старте. Черчесов мог менять его в перерыве с Бельгией, но с учётом бесконечных травм оставил опцию для других игроков. Против Финляндии самый косячный российский защитник остался на скамейке, а тройка Баринов, Джикия и Дивеев справилась. Уверен, если бы вместо Пукки и остальных были более классные игроки, Россия пропустила бы. Но оборона сыграла надёжно с учётом того, что в таком сочетании они играли чуть ли не впервые.

И, конечно, выход в старте Миранчука. Известно, что у главного тренера долгое время было скептическое отношение к Лёше. Тренер пулял в него реплики недовольства по поводу возвращения в оборону и взаимодействия с партнёрами. Якобы игрок «Аталанты» слишком заточен на самом себе. И хорошо, что так! Именно индивидуальные действия Миранчука позволили России забить единственный гол. Там не было какой-то грандиозной комбинации, Дзюба скинул мяч, а Лёша выдержал грандиозную паузу.

Россия в финальной части Евро не пропустила впервые с 2008-го. А победила впервые с 2012-го. Против Дании будет тяжело, особенно если не восстановится Марио.



Но давайте сейчас поддержим пацанов. И похвалим Станислава Черчесова. За игру с Финляндией они это заслужили.