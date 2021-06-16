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Чемпионат Европы по футболу 2021: расклады, как сборной России выйти в плей-офф на Евро-2020 (Евро-2021)

Сборной России хватит и трёх очков? Расклады по выходу в 1/8 финала Евро
Николай Егорычев
Чемпионат Европы по футболу 2021: расклады
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Вариантов всё ещё очень много.

Сборная России провалилась с бельгийцами, зато выиграла у финнов и улучшила турнирное положение. Победа позволила временно подняться на вторую строчку в квартете. Завтра сыграют соперники по группе — Дания и Бельгия. От результата этого матча во многом зависит расклад сил.

Есть первая победа! Сборная России не так плоха, как мы думали Есть первая победа! Сборная России не так плоха, как мы думали

Лучшим исходом для нас будет победа бельгийцев или ничья. В таком случае в последнем туре России будет достаточно и ничьи, чтобы обойти датчан по очкам (вероятно, и финнов тоже). Само собой, победа над датчанами нас тоже полностью устроит.

В случае завтрашней победы датчан получится тоже достаточно интересный расклад — у всех команд будет по три очка. Тогда ничья с датчанами в последнем туре может нас и не утроить. Если все наберут по 4 очка, то Россия рискует оказаться четвёртой командой. Дело в том, что победили мы с минимальным счетом, а проиграли — 0:3. В такой ситуации может спасти только завтрашнее разгромное поражение Дании от Бельгии. Верим в то, что первая сборная рейтинга ФИФА хотя бы не проиграет.

Если наша сборная уступит датчанам, а финны — бельгийцам, то сразу у трёх команд будет по три очка. В этом случае будет учитываться разница забитых/пропущенных мячей в матчах между этими тремя соперниками. В том случае, если все матчи между Россией, Данией и Финляндией закончатся по счётом 1:0, то будут смотреть разницу мячей за весь групповой этап. Тут остаётся лишь верить, что бельгийцы еще крупнее победят Данию и Финляндию. Тогда Россия выйдет из группы со второго места с тремя очками. А третье место с тремя очками далеко не факт, что выведет в 1/8 финала (зависит от результатов других групп). Правда, пока больше похоже, что при равенстве очков именно мы будем внизу.

Если команда Черчесова выйдет в плей-офф и с третьего места (выходят четыре лучшие команды из шести, которые заняли третье место), то нам в 1/8 финала достанутся победитель группы E или F. Среди возможных соперников: Испания, Португалия, Франция и Германия.

Если наша сборная выйдет со второго места, ей предстоит матч с командой, занявшей второе место в группе А. Скорее всего, это будет кто-то из троицы Уэльс, Швейцария, Турция. Лидируют там итальянцы, и вряд ли кто-то сможет сместить их с первого места.

Вариант, при котором сборная России займёт первое место в своей группе, маловероятен — уж слишком сильна сборная Бельгии, в чём мы совсем недавно убедились.

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Теги Футбол Евро-2020 Сборная России — Футбол •••

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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