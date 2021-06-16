Сборной России хватит и трёх очков? Расклады по выходу в 1/8 финала Евро

Сборная России провалилась с бельгийцами, зато выиграла у финнов и улучшила турнирное положение. Победа позволила временно подняться на вторую строчку в квартете. Завтра сыграют соперники по группе — Дания и Бельгия. От результата этого матча во многом зависит расклад сил.

Лучшим исходом для нас будет победа бельгийцев или ничья. В таком случае в последнем туре России будет достаточно и ничьи, чтобы обойти датчан по очкам (вероятно, и финнов тоже). Само собой, победа над датчанами нас тоже полностью устроит.



В случае завтрашней победы датчан получится тоже достаточно интересный расклад — у всех команд будет по три очка. Тогда ничья с датчанами в последнем туре может нас и не утроить. Если все наберут по 4 очка, то Россия рискует оказаться четвёртой командой. Дело в том, что победили мы с минимальным счетом, а проиграли — 0:3. В такой ситуации может спасти только завтрашнее разгромное поражение Дании от Бельгии. Верим в то, что первая сборная рейтинга ФИФА хотя бы не проиграет.



Если наша сборная уступит датчанам, а финны — бельгийцам, то сразу у трёх команд будет по три очка. В этом случае будет учитываться разница забитых/пропущенных мячей в матчах между этими тремя соперниками. В том случае, если все матчи между Россией, Данией и Финляндией закончатся по счётом 1:0, то будут смотреть разницу мячей за весь групповой этап. Тут остаётся лишь верить, что бельгийцы еще крупнее победят Данию и Финляндию. Тогда Россия выйдет из группы со второго места с тремя очками. А третье место с тремя очками далеко не факт, что выведет в 1/8 финала (зависит от результатов других групп). Правда, пока больше похоже, что при равенстве очков именно мы будем внизу.

Если команда Черчесова выйдет в плей-офф и с третьего места (выходят четыре лучшие команды из шести, которые заняли третье место), то нам в 1/8 финала достанутся победитель группы E или F. Среди возможных соперников: Испания, Португалия, Франция и Германия.



Если наша сборная выйдет со второго места, ей предстоит матч с командой, занявшей второе место в группе А. Скорее всего, это будет кто-то из троицы Уэльс, Швейцария, Турция. Лидируют там итальянцы, и вряд ли кто-то сможет сместить их с первого места.



Вариант, при котором сборная России займёт первое место в своей группе, маловероятен — уж слишком сильна сборная Бельгии, в чём мы совсем недавно убедились.