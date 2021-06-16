Давайте запомним этот момент! Это не просто победа России, а нечто большее

Этот репортаж финско-мексиканский болельщик Эмиль попросил прислать ему на почту. Обязательно пришлю, а пока знакомьтесь – мексиканцы Карлос и Эмиль с финскими корнями приехали в Петербург на автобусе из Хельсинки.

Фото: Евгений Марков

И за ним повторили практически все фанаты из Финляндии: они не смотрели «Особенности национальной рыбалки», но ехали в Петербург за лучшим летом за последние годы.

Фото: Евгений Марков

Так и говорили. Надевая маски филинов – символа сборной. И гуляя в формах с фамилиями легенд: Хююпя, Литманена и самих себя.

Обычно за словом «праздник» стоят банальное «атмосфера» и люди в футболках. Но сегодня в Петербурге настолько сошлось всё, что получился лучший летний день, как и говорили финны.



Просто представьте и поймите, насколько это сто из ста. Тёплое питерское лето, короткий рукав, куртка с ключами и зарядкой на поясе. Плюс иностранные толпы, гудящий финский сектор и болельщики в метро, на лавках, в барах – которых хочется рассматривать.

Фото: Евгений Марков

Дизайн их формы и фамилии на спине, маски, сине-белый проход от бара до стадиона. И благодаря общению с ними переноситься в беззаботность: бутер с лососем плюс баклажка пива за тысячу рублей: поющие и пьющие люди на лавочках: полиция в белых рубашках говорит, что пить можно, пока не заметит кто-то посторонний, но замечать никто не стремится.



Финны пели и гудели, а наши отвечали «Катюшей», знаменитым гулом «Россия». Деревянные лавочки были заполнены колоритным и громким народом: с подозрительно светлой и алой от солнца кожей; длинными волосами; в джинсовых шортах или с исторической фамилией «Иванов» на футболках.

Фото: Евгений Марков

Я просто сел на лавочку и поймал это счастье: отбросил, что в мире есть пустые стадионы; видел загорающих не знакомых с футболом людей и тех, кто ценил, что Евро проходит в их городе и их стране. Улыбался, общался, задавал смешные вопросы. Люди соскучились по общению, друг другу, объединяющему футболу и не могли наговориться. Как минимум те, кто говорил на английском. Или соглашался носить на места пиво по очереди, каждые 25 минут. Приятные мелочи, которые так давно были недоступны.



Долгожданные вопросы о футболе! Эти парни из Хельсинки уважают футбол низших лиг и завтра поедут в Выборг на матч уровня деревни.

Фото: Евгений Марков

Понятный финнам на уровне слов и понятный всем на уровне эмоций проход до стадиона.

На стадионе они болели едино громко – в отличие от наших болельщиков, которые массово скупили формы сборной. Из-за заполняемости 50% пришли максимально заинтересованные: называли Миранчука именно Лёшей (так делают только те, кто в теме) и конкретно у меня выдавили слёзы во время гимна. Потому что хотелось, чтобы это единение разделили со мной близкие люди. И это не спектакль Додина, не умное кино, а матч сборной России.



Под ласкающем солнцем хотелось фотографироваться и оставаться надолго. И наслаждаться тем, что в Петербург вернётся максимум один раз. Домашний матч сборной Евро-2020.



Когда в кафе сидят люди с формами сборной всех её исторических периодов. Культура!



И первая победа на Евро впервые за девять лет.