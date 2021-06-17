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Роналду убрал бутылки колы, Погба убрал пиво, видео с Евро-2020

С бутылками Черчесов разобрался круче Роналду! Видео с тренером России стало вирусным
Полина Куимова
Криштиану Роналду убрал бутылки «Колы»
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Лучший ролик этого Евро?

Спонсоры соревнований всегда выставляют свои продукты на столах, за которыми сидят участники во время пресс-конференций, таким образом, чтобы они попадали в кадр – это обычная маркетинговая практика. У Евро таких спонсора два: Coca-Cola и Heineken. Одни отвечают за обеспечение турнира безалкогольными напитками, другие – за пиво на стадионах и в фан-зонах.

Обе компании уже могут считать свою пиар-кампанию успешной – о них начали говорить куда больше после того, как Криштиану Роналду и Поль Погба решили выступить против напитков и убрать их со стола. Мир всерьёз почти сутки обсуждал падение капитализации Coca-Cola на $ 4 млрд, якобы ставшее следствием жеста нападающего сборной Португалии.

На самом деле, всё было не так. Просто идеально сложилось, что у компании был дивидендный гэп – в этот момент акции ПЛАНОВО падают после даты «отсечки» (день, когда компания закрывает списки обладателей акций и подсчитывает, какую сумму им нужно выплатить). Обычно цена падает на величину дивидендов.

У каждого была своя причина на нежелание фигурировать в кадре с напитками. Роналду почти полностью отказался от сахара, потому что, как он однажды говорил, для игры в футбол «нужно правильное топливо», а здоровая еда – его основа. Он не рекламирует газировку, сладости и всё, что вредно для организма, а также тщательно следит за питанием сына. Так, кстати, было не всегда: Роналду 15 лет назад снимался в рекламе Coca-Cola, позируя с баночками газированного напитка. Его за это лицемерие начали уничтожать, что, если честно, странно – за столько времени взгляды человека могли поменяться, и это нормально.

Погба несколько лет назад принял ислам, поэтому алкоголь для него – табу. «Это религия, которая открыла мне разум и делает меня лучшим человеком», – сказал он как-то.

Во флешмобе с бутылками поучаствовал и Станислав Черчесов. Получилось великолепно.

Джикия: «Саламыч, видели, что вчера Криштиану с бутылками Колы сделал?»
Черчесов: «Не-а».
Джикия: «Ну он взял и убрал. Якобы только воду пьёт».
Черчесов: «Ну ему-то чего, пусть не пьёт».

*Берет колу, открывает её второй бутылкой и выпивает*

В TikTok три видео – с Роналду, Погба и Черчесовым – соединили в одно, наложив соответствующую каждому участнику музыку.

Ролик тут же стал вирусным и, пожалуй, пока лучшим на этом Евро.

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