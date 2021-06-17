Реальный герой первой недели Евро. Он не забил, не потащил, но сделал нечто более важное

С кем ассоциируется Дания у иностранцев? Ну конечно, с шекспировским Гамлетом. Нерешительность датского принца, его вечный вопрос: «Быть или не быть?», романтичность и плавность мысли… Капитан футбольной сборной Дании Симон Кьер — полная противоположность литературному герою, но заставил о себе говорить мир, став одним из героев первых дней Евро.

В тот день в Копенгагене было облачно, солнце иногда заглядывало на стадион, однако теплее не становилось. В первом тайме Дания активно атаковала, но вратарь финнов не ошибался. Стало понятно, что силы примерно равны. А на 42-й минуте случилось страшное. На левом фланге, недалеко от финских ворот упал Кристиан Эриксен. Лицо уткнулось в газон, тело не двигалось — ужасная картина!

Суматоха порождает ошибки, но тут этого не произошло. Один из первых, кто не дал слабину и поступил верно, — Симон Кьер. Без нервозности и хаотичных действий он подбежал к обездвиженному Кристиану, чтобы оказать товарищу первую помощь. Время текло медленно, на трибунах плакали девушки, женщины, мужчины в шлемах и с красной краской на щеках. Молодые пары прижимались друг к другу.

Шаг первый: первая помощь

Симон сразу рванул к упавшему другу. Перевернуть на бок и проверить язык — первое, что сделал Симон. С точностью, будто закончил медицинский колледж, Кьер убедился, что Кристиан может дышать.

Когда на поле появились сотрудники медицинской помощи, капитан организовал вокруг Эриксена живой щит из игроков, понимая, что сейчас нужна максимальная уединëнность от глаз болельщиков и журналистов. Все 10 минут, пока Кристиана приводили в чувство и делали непрямой массаж сердца, игроки сборной Дании стояли рядом, обнявшись.

У Симона не было под рукой инструкции, что делать в такой ситуации. Его действия — иллюстрация того, как должен поступать вожак в любой команде, не только футбольной.

Шаг второй: поддержать близких и команду

Первая помощь оказана, медики боролись за жизнь спортсмена, трибуны замерли в ожидании. В этот миг на арене не было противников — все ждали и молились, чтобы Кристиан открыл глаза.

Симон держался, подбадривал товарищей по команде. Они с Каспером Шмейхелем вдвоём утешали рыдающую девушку Кристиана.

Сабрина Квист Йенсен почти 10 лет рядом с Эриксеном. Пара начала встречаться в 2012 году, но знакомы они были ещё с подросткового возраста. Сейчас воспитывают сына и дочку. О свадьбе четырежды лучший футболист Дании не объявлял, но по факту они давно являются супружеской парой.

В тот день Сабрина была на трибунах. Девушка в футболке с десяткой и фамилией «Эриксен» на спине ринулась в сторону поля, как только игроки столпились рядом с лежащим Кристианом. От выхода на поле её остановил Каспер Шмейхель. Спустя несколько минут Симон Кьер уже успокаивал Сабрину. Объяснял, что Кристиану помогут только доктора.

В тот момент Симон взял на себя роль не только капитана Кристиана, но и друга, который позаботился о состоянии его семьи и не оставил Сабрину наедине со своей болью и неизвестностью.

«Это был очень тяжёлый вечер, который напомнил о самом главном в жизни, — сказал тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд. — Это важные дружеские отношения. Это люди, которые нам близки. Это наша семья и друзья».

Шаг третий: настроить команду на возобновление матча

Когда Кристиана отправили в госпиталь, в воздухе повис главный вопрос: доигрывать игру сейчас или перенести. По обескураженным лицам датских футболистов было понятно: психологическое состояние команды подорвано. Встречу в итоге перенесли на 21:30, но это времени оказалось слишком мало, чтобы датчане успели прийти в себя. Симон выглядел подавленным и уставшим, но вышел на поле вместе с командой. На 60-й минуте Каспер Шмейхель пропустил гол после удара Похьянпало, допустив не свойственную для себя ошибку. Кьер ушёл с поля на 65-й минуте.

«Симон был глубоко шокирован. Он сомневался, сможет ли продолжить после паузы. Он попытался, но не смог доиграть до конца. Оно и понятно. Я и сам с трудом представлял, как доигрывать этот матч. Но это лишь потому, что эмоции захлёстывали. А Симон и Кристиан – настоящие друзья», – сказал Хьюлманд.

По последним данным, здоровью Кристиана ничего не угрожает, он проходит полное обследование. 15 июня Эриксен опубликовал пост в своём аккаунте, в котором поблагодарил всех за поддержку и помощь.

«Я в порядке, учитывая сложившиеся обстоятельства. Мне ещё предстоит пройти обследование в больнице, но я чувствую себя хорошо», — написал он.

В свою очередь «Милан» воздал должное решительности Кьера и планирует в следующем сезоне предложить капитанскую повязку. Эксперты и врачи также высоко оценили первую помощь на поле.

«Своевременность и эффективность вмешательства на поле спасли ему жизнь», — цитирует Sport Mediaset врача Эриксена.

17 июня Дания встретится с Бельгией во втором туре чемпионата Европы — 2020. Точно без Эриксена. Продолжит ли Кристиан футбольную карьеру, пока неизвестно. Главное — жив.