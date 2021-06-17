От хейта к сборной России в интернете уже тошнит! Но в реальном мире всё наоборот

Сборная России впервые с 2012 года выиграла на Евро. Впервые с 2008-го – отыграла на ноль. У нас есть хорошие шансы на плей-офф, в матче с Финляндией Россия могла забивать минимум три (вспомните моменты Оздоева и Жемалетдинова, Головина и Кузяева). Но почти во всех соцсетях, почти под каждой новостью про сборную нет похвалы команды. Наоборот – люди пишут, что выиграли мы «еле-еле» а главное – «у кого, у какой-то Финляндии?». Кажется, что, даже если бы Дзюба сделал хет-трик, в комментариях бы начали сравнивать Финляндию с «Тамбовом» и писать: «Только таким и может забивать». И плевать, что Артём вчера выиграл 11 верховых единоборств в одном матче (больше в истории Евро было только у двух (!) футболистов), плевать, что сборная теряет ключевых игроков одного за другим – нашим болельщикам в интернете всё равно надо вылить на команду грязь. Просто потому, что им нравится грязь, потому что они любят что-то ненавидеть, а Черчесов и его команда – прекрасная мишень.

Все эти высказывания – это хейт ради хейта. А ещё критиковать Черчесова модно. Результат? Да подумаешь, что команда при нём вышла в четвертьфинал ЧМ, без проблем пробралась на Евро, где имеет шансы выйти из группы, нормально выступает в отборе к чемпионату мира в Катаре. Подумаешь, что Черчесов чуть ли не впервые не стал упираться, а заменил во время турнира вратаря Шунина, поставив молодого Сафонова (которого все так ждали), убрал Семёнова, которого у нас просто уничтожили из-за глупой ошибки. И сборная всё равно добилась уверенной победы. Но у нас лучше вспомнят гол финнов из офсайда и пару опасных подходов к воротам Сафонова, которые даже ударами не закончились. И напишут в комментариях какую-нибудь гадость. Ну а если ты посмеешь сказать что-то в защиту – тут же превратишься в «проплаченного» в глазах интернет-воинов, ведь как можно вообще хвалить сборную?!

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И такой подход везде. У нас почему-то принято ругать всё подряд, независимо от ситуации: снесут в Москве самострой у метро? Ужасно, власти охренели. А если не снесут – тоже охренели, как можно устраивать такой бардак? Начнут ремонтировать детскую площадку во дворе – в районных группах и соседских чатиках тут же найдутся те, кто начнёт вопить, что раньше было лучше, ремонт – безвкусный и только ради распила государственных денег. Кстати, если бы ничего не отремонтировали – эти же люди вопили бы, что чиновники у нас ставят под угрозу жизни детей, им жалко денег. Любая хорошая инициатива сразу найдёт противников, которые и против-то выступают не из-за своего мнения, а просто потому, что они против по умолчанию. Таких примеров – куча, мы уже привыкли, что в интернете всегда будут критиковать всё и всех не потому, что критика заслуженна (хотя порой это действительно так, я здесь не выступаю против критики в целом), а потому, что людям нравится всё ненавидеть и искать плохое.

Хочется задать таким несколько вопросов: а вам, правда, нравится окружать себя ненавистью? Неужели жить, испытывая только холодные, неприятные чувства внутри, приятно? В повседневной жизни вы тоже орёте на всех и критикуете, вам так легче живётся? Потому что если возвращаться к игре сборной, то кажется, что вся ненависть – она только в интернете.

Оба матча России на этом турнире я смотрел в питерской фан-зоне. И никто, вот никто там не ненавидит сборную, как ненавидят её некоторые в соцсетях и комментариях к футбольным новостям. Люди с гордостью поют гимн, без всяких заводящих кричат «Россия-Россия», искренне радуются и грустят без хейта. Коллеги, работавшие на игре, тоже говорят: на игре всё было круто, никакой ненависти – только поддержка.

Так что вся эта ненависть к сборной, если смотреть на страну и поддержку глобально, – просто миф. В комментариях гадости пишут несколько сотен человек, пусть даже тысяча или две. В реальном мире всё наоборот: в фан-зоне команду поддерживают пять тысяч, на стадионе – двадцать пять. И это только в одной фан-зоне на страну. Но даже от критики в интернете сейчас уже начинает тошнить. Конечно, таких людей меньшинство – но их прекрасно слышно. Призывать поменять своё отношение и попытаться увидеть позитив – бессмысленно. Изначально настроенные на негатив люди любой позитив изгадят. Но давайте не забывать, что людей, настроенных на добро, гораздо больше. Читая очередное оскорбление в интернете, напоминайте себе об этом почаще.