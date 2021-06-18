Манчини провалился в сборной, когда был игроком. Но может всё исправить

30 лет назад он сам всё испортил, но получил второй шанс.

Роберто Манчини зажёг в Серии А в 17 лет, в следующем сезоне повторил успех и получил первый вызов в сборную. Шёл 1984-й, Италия – действующий чемпион мира, но провалила отбор на Евро, и тренер Энцо Беарзот взялся омолаживать команду. Он позвал Манчини на сбор в США и Канаду.

Сначала играли против Канады, Манчини выпустили во втором тайме. Потом сборная переехала из Торонто в Нью-Йорк. 19-летний Роберто видел только Геную, Болонью и городок Роккадаспиде в провинции и впервые попал в самый известный город мира. Трудно отказаться, когда тебя зовут на вечеринку чемпионы мира и легенды вроде Марко Тарделли. Манчини мог лечь спать и стать звездой сборной – но он ушёл тусить.

Компания провела ночь в легендарном клубе «Студия 54». Манчини всё помнит: «Оказаться в таком месте было мечтой каждого мальчишки в то время. На входе был строгий фейс-контроль, мы не были одеты слишком элегантно, но нас всё-таки впустили. Может, из-за молодости и атлетизма, но когда охранник поднял палец вверх, я был так рад, что чуть не поблагодарил его».

Вернулись в шесть утра. Через пару часов нужно было идти на завтрак, там Роберто узнал, что с ним хочет поговорить главный тренер. «Это был худший разнос в моей жизни. Он обозвал меня всеми словами, которые существуют на свете, сказал, что я идиот и всё испортил и он больше не вызовет меня в сборную никогда. Даже если я забью 40 голов за сезон».

С тех пор, пока Беарзот руководил сборной, Манчини туда не вызывали. Тренер был готов простить грубое нарушение дисциплины ветеранам, с которыми брал кубок мира, но не дебютанту. Через много лет тот рискнул спросить у бывшего тренера, почему он оказался настолько принципиальным. Тот ответил, что только и ждал повода: «Почему ты сам не позвонил мне? Извинился бы, получил бы вызов. Ты что, думаешь, я мог вернуть тебя без шага с твоей стороны?». Манчини такое просто не приходило в голову. «Я пропустил чемпионат мира, потому что не позвонил первым. Я захотел умереть».

Энцо Беарзот и его штаб следят за игрой во время ЧМ-1982 Фото: Duncan Raban/Allpsort/Getty Images

Кстати, забавный факт, но сейчас сам Манчини согласен с позицией тренера. «Тогда я был ребёнком. Сейчас я отец и, оказавшись в такой ситуации, я повёл бы себя также», — говорит он через много лет.

Но вернёмся назад. Больше Роберто не повторил ту ошибку – принципиальный, независимый и конфликтный, он создавал себе проблемы уже не по недопониманию, а осознанно.

Его всё-таки вызвали в сборную при Адзельо Вичини. В 23 года впереди еще куча времени. На Евро-88 Манчини забил Германии. Всё было неплохо, пока тренером не назначили Арриго Сакки.

Роберто Манчини празднует гол в ворота сборной Германии на Евро-88 Фото: Peter Robinson — PA Images via Getty Images

Знаковые итальянские тренеры традиционно испытывали трудности с лучшими игроками своего времени. Вот и Сакки, человек, который перевёл Италию на высокий прессинг и не любил плеймейкеров и конфликтовал с гениями своей эпохи, начиная с Роберто Баджо. Поколение было невероятное: кроме Баджо, играли ещё Манчини, Синьори, Дзола. И это только треквартисты, которым в системе Сакки приходилось выискивать место – а были и бомбардиры, как Виалли, Скилаччи и Казираги.

Конкуренция огромная. И вот, в условиях этой конкуренции, Италия играла товарищеский матч с Германией накануне чемпионата мира в США. По версии Манчини, Сакки перед игрой пообещал ему, что даст провести весь матч. Но по ходу матча трибуны стали скандировать фамилию Дзолы – и Сакки выпустил Дзолу вместо Манчини в перерыве. Тот в ответ психанул. Известный своей несдержанностью игрок сказал тренеру, что тот может на него больше не рассчитывать. Это случилось за полтора месяца до начала ЧМ-1994.

Манчини позднее говорил, что совершил огромную ошибку и очень о ней жалел. Но это потом. А в 29 лет он закончил карьеру в сборной сам, из-за ситуативной обиды. Италия поехала на чемпионат мира с травмированным Баджо, который тем не менее вывел команду в финал, и с острым ощущением незавершённости – а что, если? Что, если бы у Сакки, которому по ходу турнира пришлось отказаться от своих принципов и положиться на гений, а не на систему, был не только игравший через боль Баджо, но и здоровый Манчини?

Эту незавершённость Манчини сохранил до конца карьеры. Он никогда не был слишком сентиментален, но сборная – другое дело. Поэтому, когда он получил приглашение возглавить сборную, то назвал это вторым шансом.

Важная деталь назначения Манчини – в каком состоянии тогда была команда. Италия не попала на чемпионат мира, тренер-провинциал Джампьеро Вентура в решающий момент не справился с давлением и потерял команду. Статусные игроки с ним не считались, а в том самом матче со шведами, когда он сказал Даниэле Де Росси переодеваться и выходить на поле, игрок просто отказался. «Ты в курсе, что нам нужна победа, а не ничья?» — спросил Де Росси и показал на Инсинье: «Выпусти его».

Поколение, лишённое талантов, деградировавший чемпионат и отсутствие тренеров-европейских звёзд. Кошмарная ситуация, которую предстояло исправлять Манчини. На первый взгляд, он не был подходящим человеком: в тренерской работе никогда не полагался на систему, а выстраивал игру вокруг индивидуальных качеств лучших игроков. Его команды всегда напрямую зависели от трансферов: без звёзд не было и побед. Но неожиданно Манчини раскрылся.

Возможно, этому поспособствовала сама тяжесть ситуации. Дошло даже до разговоров о лимите на легионеров в Серии А. Сборная опустилась так низко, что было легко сделать шаг наверх.

Манчини сразу удивил тем, что начал играть во владение и по схеме 4-3-3. Не самая очевидная идея для поколения, лишённого ярких игроков. И результаты тоже сразу не радовали: после победы в товарищеском матче над Саудовской Аравией в шести следующих матчах Италия победила всего один раз. Но это было начало.

Манчини не стал отказываться от принципа – играть в доминирующий футбол – и начал методично подбирать игроков. Через четыре месяца после назначения он пришёл к тройке в полузащите: Верратти, Жоржиньо, Барелла. Эта тройка остаётся основной до сих пор.

На самом деле в Италии хватало хороших игроков. Просто не таких звёздных, как раньше. Иммобиле не Вьери, а Инсинье не Баджо – но это не значит, что они не могут хорошо играть, если создать им комфортные условия. Умение приспосабливаться под футболистов сыграло в плюс.

Лучшая линия итальянцев – полузащита. Там есть реджиста лучше клуба Европы и пара основных игроков из «ПСЖ» и «Интера» — тоже не последних клубов. Класс этих игроков не вызывает сомнений, и Манчини, который пару месяцев потратил на то, чтобы выбрать в качестве основного сочетания именно их, просто подстроил игру под их качества.

Он не изобрёл ничего нового. Да, Италия играет по сложной схеме. Левый латераль Спинаццола по факту открывается на одной линии с нападающими. На противоположном фланге игрок остаётся в тройке защитников либо поднимается в полуфланг, чтобы дать свободу Барелле. Барелла, соответственно, может творить на правом фланге, как он делает в «Интере». Прессингоустойчивость всей тройки в центре даёт Италии страховку на случай контратак, если мяч всё-таки потерян, команда не откатывается, а сразу вступает в коллективный отбор – так же, как они делают в клубах, в «Челси», «Интере», «ПСЖ», «Наполи» и «Ювентусе». Игрокам удобно.

Да, ничего нового. Структура 3-2-5 при владении с асимметричными крайними защитниками – это практически «Ювентус» Андреа Пирло, но с более подходящими полузащитниками и поэтому более стабильной структурой.

В отборе на Евро Италия выиграла 10 матчей из 10, при этом Манчини не привязывался к короткой обойме и всё время просматривал новых игроков. Даже тройка в полузащите иногда разбивалась: Сенси, Кристанте, Локателли, Пеллегрини получали шансы. Сенси в итоге получил травму и выбыл перед турниром, а Локателли играет на месте восстанавливающегося Верратти и уже стал открытием Евро.

В феврале 2020-го Манчини легко поделился принципами. «У нас много маленьких игроков, значит, нужно как можно больше владеть мячом и держать его внизу. Не нужны подачи и угловые, нужна игра в пас. Мы неплохо справляемся, но можно ещё лучше». С тех пор Евро перенесли, а Италия привыкла к своему стилю ещё больше.

Но стиль – не единственная причина возрождения. Манчини окружил себя правильными людьми. Например, взял в штаб Габриэле Ориали, который был важной частью «Интера» Жозе Моуринью. Он ушёл вместе с португальцем, но через 10 лет вернулся в штаб Антонио Конте – и «Интер» снова выиграл скудетто. Ещё он позвал Де Росси. Бунтаря, который выиграл чемпионат мира, но не подчинился тренеру в своём последнем матче за сборную. Он тоже хочет всё исправить.

Другой важнейший человек в сборной – Джанлука Виалли. Он не просто помощник, он работает делегатом команды и отвечает скорее за отношения внутри коллектива. У Виалли дважды за три года был обнаружен рак – и он справился. Лечение проходило тяжело, болезнь диагностировали с опозданием, а дополнительным ударом для Виалли были изменения в стиле жизни. Плейбой и метросексуал, который тратил кучу времени на выбор шарфа, он называл одной из трудностей рака то, что ему приходилось рисовать карандашом брови. Виалли победил болезнь, но не утратил стиль. Сейчас он говорит, что болезнь помогает лучше понять себя, и не только мотивирует игроков, но и отлично выглядит.

Вообще эта сборная с приходом Манчини очень добавила в стиле – а это тоже важно. На презентации состава на Евро Манчини и Де Росси сыграли в студии в теннис. Сковородками. И итальянцы уже выиграли чемпионат Европы по красоте формы, причём не только у игроков, но и у тренеров. Их костюмы выглядят идеально. И, кстати, содержат явные отсылки к форме Беарзота и его штаба на ЧМ-82.

Тренерский штаб сборной Италии на Евро-2020 Фото: Claudio Villa/Getty Image

У сборной есть результат (29 матчей без поражений), есть узнаваемый стиль игры и есть стиль за пределами поля. Что ещё нужно?

Эта команда по-прежнему не лучшая в мире, а Манчини – не лучший тренер. Италия отлично разбирается с командами, которые уступают в классе, но с топ-соперниками почти не встречалась. Поражение в товарищеской игре от Франции, поражение от Португалии, ничья с Нидерландами, потом ничья с Португалией, потом победа над Нидерландами, потом снова ничья. Большой вопрос, насколько команда готова к встрече с условной Англией или Францией – сборной, которая даже сильнее в индивидуальном классе, и при этом не уступает в организации игры. Так что прекрасная серия далеко не факт, что приведёт к финалу.

Но вряд ли сейчас это настолько важно. Манчини принял сборную в том состоянии, когда о 29 матчах без поражений можно было только мечтать – независимо от уровня соперников. И вернул команде стиль – пусть и неожиданный – и самоуважение. Это в любом случае фундамент для чего-то большего, если не сейчас, то позже.

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