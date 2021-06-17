Шансы России растут? Бельгия оставила Данию на последнем месте

Как бы мы сыграли с лидером группы, будь у него Де Брёйне?

Матч сборных Дании и Бельгии вызывал для нас особый интерес. От этой игры в определённой степени зависели перспективы сборной России.

Начался матч неожиданно — уже на второй минуте датчане забили гол. Бельгийцы привезли мяч в свои ворота: Денайер отдал неточную передачу, которую перехватил Хёйберг. Мяч дошёл до Поульсена, чей удар в дальний угол Куртуа не потащил.

Дикий настрой футболистов сборной Дании никуда после гола не пропал. Они продолжали идти вперёд и могли буквально сразу же забить второй мяч.

Бельгийцы же в игру откровенно не вошли. Они практически не владели мячом и неоднократно ошибались в простых ситуациях. Показательный момент случился на 9-й минуте, когда Лукаку, принимая мяч, оступился на ровном месте. А на 10-й минуте матч приостановили — ради акции поддержки в адрес Кристиана Эриксена.

Датчане активно прессинговали соперника. Выйти в атаку через короткий пас бельгийцы не могли, а забросы на Лукаку не срабатывали. Преимущество сборной Дании подтверждают и цифры: к середине первого тайма разница ударов была 7-1 в их пользу.

Большую часть первой половины бельгийцы оборонялись — опасных моментов они так и не создали. Датчане, в свою очередь, играли на кураже: не стеснялись идти в обводку и отдавать передачи пятками. На перерыв команды отправились при счёте 1:0 в пользу сборной Дании.

На второй тайм у сборной Бельгии вышел Де Брёйне, пропустивший старт Евро из-за травмы лица. Эта замена во многом предопределила исход матча — именно Кевин организовал первый гол бельгийцев на 55-й минуте. Лукаку убежал от защитников и покатил мяч на Де Брёйне. Тот не стал бить, а через паузу отдал передачу на Торгана Азара. Младший из двух братьев уже расстреливал ворота Шмейхеля.

После этого сборная Бельгии окончательно перехватила инициативу. К тому же, на поле появился Эден Азар, который добавил свежести атаке бельгийцев.

Связка Азар — Де Брёйне сработала на 71-й минуте. На этот раз Кевин отличился сам: получив передачу от Эдена, он нанёс удар в ближний угол. Шмейхель свою команду не выручил.

Практически сразу после пропущенного гола датчане могли сравнять счёт — хороший удар нанёс Брейтуэйт, но Куртуа сыграл надёжно. За несколько минут до конца матча всё тот же Брейтуэйт попал в крестовину. Был момент также у Йенсена, чей удар прошёл чуть выше ворот Куртуа.

Несмотря на финальный штурм от сборной Дании, бельгийцы удержали победный счёт. Теперь сборной России осталось только добиться положительного результата в последнем матче с датчанами.