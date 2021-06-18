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Евро-2020: расписание матчей 18 июня, где смотреть онлайн трансляции игр, Англия – Шотландия

Евро-2020. День восьмой. Битва Англии с Шотландией – самое старое противостояние в истории
Андрей Шитихин
Евро-2020. День восьмой
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Именно с матча этих соперников в 1872 году начался международный футбол.

Очередной игровой день на чемпионате Европы по футболу наверняка получится интересным. Древнейшее дерби, ключевой матч для финалиста ЧМ-2018, встреча команд, которые в первом туре удивили своих соперников.

Календарь матчей Евро-2020
Турнирные таблицы Евро-2020

Разборки в Питере

Игровой день на «Газпром-Арене» откроют сборные Швеции и Словакии. В первом туре обе команды добились более чем приемлемых для себя результатов в матчах с фаворитами. Шведы устояли в игре с испанцами, но могли и выиграть, если бы реализовали один из своих моментов. А словаки неожиданно, но заслуженно победили поляков на питерском стадионе.

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Болельщики в соцсетях шутят, что вывеска встречи больше подходит для хоккея, а матч должен продолжаться не два тайма, а три периода. Но это футбол, в который шведы словакам не проигрывали ещё ни разу. С 1996 года соперники встречались шесть раз, в трёх матчах победу одержала сборная Швеции.

Как сложится на этот раз?

Матч жизни для Хорватии

Для сборной Хорватии игра с командой Чехии станет решающей. В стартовом матче Евро-2020 с англичанами команда Златко Далича выглядела очень бледно. При том, что и сборная Англии провела далеко не выдающийся матч, несмотря на победу. Усилий одного Луки Модрича хорватам не хватило.

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Чехи же, напротив, убедительно и солидно сыграли с шотландцами. Хотя в некоторых моментах команде Ярослава Шилгавы просто повезло. На прошлом чемпионате Европы сборные Хорватии и Чехии на групповом этапе сыграли вничью 2:2 и с тех пор больше не встречались. Матч в Глазго станет для финалиста чемпионата мира – 2018 ключевым.

115-й матч древних соперников

30 ноября 1872 года состоялся первый в истории международный футбольный матч. Сборные Англии и Шотландии сыграли вничью 0:0 и с того дня встречались между собой ещё больше сотни раз. Игра на «Уэмбли» станет 115-м матчем этих соперников.

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В XXI веке Англия и Шотландия сыграли между собой четыре раза: три победы англичан и ничья в самой последней игре в рамках отборочного турнира к ЧМ-2018. Шотландцам после поражения от чехов нужна только победа, а англичан со стратегической точки зрения устроит и ничья. Но победа гарантирует команде Гарета Саутгейта место в плей-офф.

В таких дерби нет фаворитов. А это значит – будет битва.

Евро-2020. 18 июня. Пятница

Расписание матчей восьмого дня

16:00. Группа Е. Швеция – Словакия («Матч ТВ»)

19:00. Группа D. Хорватия – Чехия (Россия-1)

22:00. Группа D. Англия – Шотландия (Первый канал)

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