Что нужно сборной Украины для выхода в плей-офф Евро-2020? Расклады перед последним туром

У сборной Украины после двух матчей группового этапа Евро-2020 три очка. Команда Андрея Шевченко проиграла Нидерландам (2:3) и победила Северную Македонию (2:1). Судьба украинцев, как и сборной России, на этом турнире решится в последнем туре. Всё в руках наших соседей. Изучаем расклады в группе «С».
В третьем туре сборная Украины сыграет с Австрией, а Нидерланды – с Северной Македонией.
Если украинцы переиграют австрийцев, то наберут шесть очков и попадут в плей-офф со второго места. По «личкам» команда Шевченко уступит голландцам.
Если матч Украина – Австрия завершится вничью, то обе команды финишируют с четырьмя очками. Кто окажется вторым, а кто третьим? Придётся смотреть дополнительные показатели. Напоминаем их:
- очки в очных матчах;
- разница забитых и пропущенных голов в очных матчах;
- наибольшее количество забитых мячей в очных матчах;
- общая разница голов;
- наибольшее количество голов в групповом этапе;
- наибольшее количество побед;
- фэйр-плей;
- позиция в рейтинге отборочного турнира.
Интересно, что у украинцев и австрийцев даже общая разница мячей одинаковая – нулевая. Однако команда Шевченко забила на один гол больше: четыре против трёх. Следовательно, ничья обеспечивает сборной Украины второе место в группе.
Третий сценарий: Украина проигрывает Австрии. Команда Шевченко финиширует третьей, даже если Северная Македония сенсационно победит Нидерланды. При равенстве очков украинцы опередят македонцев по очным встречам.
С тремя очками будет сложнее попасть в 1/8 финала. В таком случае сборной Украины нужно, чтобы две из пяти команд, занявших третьи места в других группах, либо набрали меньше трёх баллов, либо имели худшую разницу мячей.
Любопытно, что при определённых обстоятельствах судьба последней путёвки в плей-офф может решиться в заочном споре Украины и России. На данный момент у украинцев нулевая разница (4-4), но в случае поражения от Австрии она, разумеется, станет минусовой. У команды Станислава Черчесова, если она финиширует с тремя очками, проиграв датчанам в один гол, будет разница «минус три».
Надеемся, до этого всё же не дойдёт, так как сборная России заработает ничью или победу в Копенгагене.
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