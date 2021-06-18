Очков столько же, сколько у России, но турнирная ситуация лучше!

Что нужно сборной Украины для выхода в плей-офф Евро-2020? Расклады перед последним туром

У сборной Украины после двух матчей группового этапа Евро-2020 три очка. Команда Андрея Шевченко проиграла Нидерландам (2:3) и победила Северную Македонию (2:1). Судьба украинцев, как и сборной России, на этом турнире решится в последнем туре. Всё в руках наших соседей. Изучаем расклады в группе «С».

В третьем туре сборная Украины сыграет с Австрией, а Нидерланды – с Северной Македонией.

Если украинцы переиграют австрийцев, то наберут шесть очков и попадут в плей-офф со второго места. По «личкам» команда Шевченко уступит голландцам.

Если матч Украина – Австрия завершится вничью, то обе команды финишируют с четырьмя очками. Кто окажется вторым, а кто третьим? Придётся смотреть дополнительные показатели. Напоминаем их:

очки в очных матчах; разница забитых и пропущенных голов в очных матчах; наибольшее количество забитых мячей в очных матчах; общая разница голов; наибольшее количество голов в групповом этапе; наибольшее количество побед; фэйр-плей; позиция в рейтинге отборочного турнира.

Интересно, что у украинцев и австрийцев даже общая разница мячей одинаковая – нулевая. Однако команда Шевченко забила на один гол больше: четыре против трёх. Следовательно, ничья обеспечивает сборной Украины второе место в группе.

Третий сценарий: Украина проигрывает Австрии. Команда Шевченко финиширует третьей, даже если Северная Македония сенсационно победит Нидерланды. При равенстве очков украинцы опередят македонцев по очным встречам.

С тремя очками будет сложнее попасть в 1/8 финала. В таком случае сборной Украины нужно, чтобы две из пяти команд, занявших третьи места в других группах, либо набрали меньше трёх баллов, либо имели худшую разницу мячей.

Любопытно, что при определённых обстоятельствах судьба последней путёвки в плей-офф может решиться в заочном споре Украины и России. На данный момент у украинцев нулевая разница (4-4), но в случае поражения от Австрии она, разумеется, станет минусовой. У команды Станислава Черчесова, если она финиширует с тремя очками, проиграв датчанам в один гол, будет разница «минус три».

Надеемся, до этого всё же не дойдёт, так как сборная России заработает ничью или победу в Копенгагене.