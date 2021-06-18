«Банда пижонов! Стыд и срам». Сборную Украины раскритиковали после первой победы на Евро

В четверг сборная Украины одержала победу над Северной Македонией, набрав свои первые очки в группе С. Команда Андрея Шевченко выиграла на Евро впервые за девять лет, но вдохновила своей победой далеко не всех соотечественников. Украинские СМИ и пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на игру.
Что пишут украинские порталы?
На украинском ресурсе Tribuna.com вышел материал с заголовком «Есть первая победа на Евро-2020! Ярмола затащил в нервном матче с Северной Македонией», а фанаты в комментариях оставили негативные отзывы об игре сборной Украины.
Филистер: «Очень стыдно за второй тайм. Даже радости от победы нет, если честно. так на Евро играть нельзя».
Sheva: «Ух, валидол… Объясните Беседину, как не стоит играть на последних секундах! И да, все говорят, что Евро хорошая возможность продать себя, пока больше всех себя продает ветеран Ярмоленко)))».
Kelerman: «Такое ощущение что главный спонсор сборной Валидол».
Sofa_expert: «Столько лидеров рисовали, а тащит пока только престарелый, замученный травмами Ярмоленко».
Украинский футбольный агент Вячеслав Заховайло назвал сборную Украины бандой пижонов.
«Украина – Северная Македония – 2:1. Игра мне не понравилась. Вместо того чтобы добить соперника, на второй тайм вышла банда пижонов во главе с Малиновским-Зинченко. Алло, ребята… Почему в «Сити» и «Аталанте» вы блатовать себе не позволяете? Второй тайм отходили пешком… Стыд и срам. Результат добыли, молодцы, но так дальше нельзя", – отметил Вячеслав Заховайло.
Издание «Футбол24» похвалило Андрея Ярмоленко, которые на этом турнире становится настоящим вожаком украинской сборной.
«Герой матча и главный создатель победы. Да, Андрей тоже не реализовал все свои шансы, но именно его гол перевернул игру. Представитель «Вест Хэма» оказался там, где нужно, и открыл счёт в поединке. Через несколько минут Ярмола отдал еще и голевой пас на Яремчука и стал самым результативным игроком в истории сборной Украины по системе «гол + пас».
Сезон 2020/21 откровенно не удался Ярмоленко на клубном уровне, но Евро пока складывается удачно для нашего бомбардира», — пишет «Футбол24».
Портал Footboom отметил, что Украина провела слабый второй тайм и могла быть наказана за это.
«Тут дело в самой сборной Украины, от которой никто не ожидал подобного сброса мощностей после перерыва. Перевести игру в спокойное русло и в замедленном темпе дотянуть резину до трех очков? Ну, так себе план для финальной стадии Евро. Часто возвращается граблями по лбу. Тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур подтвердит», — пишет Footboom.
А обозреватель Tribuna.com Олег Барков обнаружил у игроков сборной Украины проблемы с психологией.
«А вот второй тайм наглядно показал, что несмотря на победы над Испанией, Португалией, Сербией и другими классными командами, у сборной Украины всё ещё нет прочной психологии. Любая неудача может вывести команду из равновесия и заставить нервничать. Даже в матче с худшей командой турнира по рейтингу УЕФА.
Смешной и случайный фол Александра Караваева на Горана Пандева выбил почву из-под ног украинцев, что в итоге едва не вылилось в отрицательный результат», — пишет Барков.
Один из пользователей отметил, что Ярмоленко и Яремчук тянут сборную, пока Зинченко делают «звездой».
ilpash19: “Ярмоленко, который сидел сезон на скамейке, действительно тянет сборную вместе с Яремчуком, я про атаку, а вот звёзды, особенно Зинченко), ну никакие они не лидеры, разве на бумаге и для футбольных каналов”.
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