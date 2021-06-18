«Губерниев был прав». Легендарное выражение о датском вратаре

Август-2011. Конец лета, совмещённый с дерби ЦСКА – «Спартак». Тем самым скандальным, когда Веллитон столкнулся с Акинфеевым, забил Эменике, в ворота армейцев на неопределённый срок встал Чепчугов, а комментатор «России-2» Дмитрий Губерниев неожиданно для себя и телезрителей вышел в эфир.
Так резонансно и с таким количеством мата, что видео, где он сокрушается из-за потери Акинфеева, перезаливают до сих пор, а пародия на инцидент есть в «Большой разнице».
Вы наверняка помните речь Губерниева, после которой комментатору пришлось извиняться перед вратарём «Зенита» и сборной России Вячеславом Малафеевым (специально вспоминать её не будем, а если очень захочется, вам хватит несколько кликов).
Мы вспомним эту историю пунктирно, к решающему матчу сборной России на Евро-2020 – просто потому, что Губерниев тогда оправдался тем, что говорил про вратаря сборной Дании.
Словосочетание «датский вратарь» в те годы завирусилось и, скорее всего, приобретёт актуальность 21 июня, когда против сборной России действительно выйдет датский вратарь.
Что же сказал Губерниев?
Фото: РИА Новости
Фамилию «Малафеев» он действительно не произносил, а в интервью «Балтинфо» объяснил, что в эфире говорил совершенно про другого человека: «Про вратаря сборной Дании.Там разве что-то было про вратаря «Зенита»? Ему ещё надо место в основе [сборной] завоевать».
В следующем интервью, для РИА, Дмитрий назвал конкретного вратаря: «Я не имел в виду больше никого, кроме Акинфеева. Я имел в виду, что у нас один вратарь, и эта травма скажется на игре сборной. Вообще не понимаю, откуда тут про Малафеева. Тогда получается, что можно и у Диканя просить извинения».
О каком именно датском вратаре говорил Губерниев – до сих пор неизвестно.
«Губерниев был прав». Матч Дании и России всё подтвердил?
Через год Россия и Дания встретились в товарищеском матче в Копенгагене: в воротах играл Габулов, наши победили 2:0, а в комментариях под видео с голами шутили, что Губерниев был прав.
Уже на четвёртой минуте вратарь Томас Соренсен не дотянулся до угла, куда мощно пробил Широков (правда, было непросто); зато в конце первого тайма неуклюже подстроился под удар Аршавина, зачем-то присел и получил курьёзный гол с 30 метров.
«Вратарь сборной Дании полностью оправдал все шутки в свой адрес», – отмечали пользователи.
Малафеев тоже шутил про датского вратаря
Фото: РИА Новости
Через год «Зениту» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов достался датский «Норшелланн». О сопернике Малафеев высказался в «Твиттере ».
«Нам попался датский «Норшелланн». Прекрасная страна, с отличными футболистами, особенно вратарями».
«Зенит» прошёл через датчан, выиграв с общим счётом 6:0.
Кто сейчас датский вратарь?
Фото: Stuart Franklin/Getty Images
Вратарь «Лестера», прошедший с клубом через всё: сначала взял Чемпионшип, через два года в сумасшедшем сезоне с Раньери выиграл АПЛ, а в этом году добрался до Кубка Англии, не пропустив в финале от «Челси».
В первом матче Евро-2020 вместе с капитаном Кьером утешал жену Эриксена.
21 июня на стадионе в Копенгагене сразится со сборной России.
P.S. Если же серьёзно говорить про что-то датское, то мне нравится песня «Капли датского короля» в исполнении Окуджавы.
- 18 июня 2021
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