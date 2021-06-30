«Лучший гол месяца забил болельщик». Истории, которые украшают футбол

Футбол — это вид спорта №1? Всё правильно, так и есть. А кто его делает таким? Верно, сотни миллионов болельщиков, давно и надёжно полюбившие эту игру с мячом. Именно они сделали футбол ярким и горячим, нервным и валидольным, горьким и счастливым — а Pringles делает вкус игры ещё более острым! Согласитесь, без людей на трибунах футбол совсем не тот, а футболисты в один голос заявляют, что играют для болельщиков.

Кстати, теперь у всех болельщиков есть возможность выигрывать ценные призы каждые 90 минут. Чтобы получить умный футбольный мяч, сертификаты, спортивную экипировку и снаряжение, нужно купить упаковку Pringles. Дальше — зарегистрируйте код с банки на football.pringles.com и скорее вступайте в игру! А следить за яркими моментами чемпионата Европы и заряжаться крутым настроением можно на странице нашего специального проекта «Вкус игры». Футбол веселее с Pringles!

У фанатов же множество своих историй, и порой они весьма необычные. Как вот эти.

Слишком «больной» человек

Твоя команда уже играет важнейший матч, а ты — без билета и без шансов поддержать её с трибуны? Ни в коем случае не расстраивайся, ведь на помощь всегда может прийти… скорая помощь. Если, конечно, вы ей немного подыграете. Как, например, некий Джованни Маннини, чья преданность «Наполи» не имела никаких границ. Испробовав все возможности попасть на стадион, он вдруг вспомнил, что именно на территории арены находится ближайший медицинский пункт. Оставалось только артистично сымитировать сердечный приступ и дождаться машину скорой помощи. Как только «умирающий» оказался на территории стадиона, он вырвался из рук медиков, включил максимальную скорость и смешался с толпой болельщиков. Врачам оставалось лишь развести руками — таких энтузиастов они ещё не встречали.

Фото: Giuseppe Bellini/Getty Images

Больше, чем просто болельщик

Билли Хеслип — не болельщик. Но вот уже три десятка лет он комментирует матчи турниров, в которых играет североирландский клуб «Крузейдерс». Болельщик — его сын Грехэм. Именно он горячо любит свою команду, хотя и никогда не видел, как она играет. Грехэм родился слепым, и именно для него ведёт репортажи Билли. На стадионе клуба у отца и сына есть свои места, они оба уже много лет являются почётными болельщиками команды. Это история, которая никого не может оставить равнодушным.

Ничем не хуже Особенного

Мог ли простой болбой Каллум Хайнс — парень, подающий мячи игрокам на футбольном матче, — мечтать, что прямо во время игры его будет лично благодарить Жозе Моуриньо, тренер его любимого «Тоттенхэма» по прозвищу Особенный? И наставник не просто поблагодарил, а обнял и пожал руку. Да ещё и пропиарил перед журналистами.



А всё потому, что в нужный момент матча («Тоттенхэм» проигрывал в Лиге чемпионов «Олимпиакосу») Каллум фактически начал голевую атаку своей команды, быстро и технично подав мяч защитнику Сержу Орье. Тот одним пасом отрезал оборону греков, последовал прострел на Кейна, и тот сравнял счёт — 2:2. Этот гол стал переломным и помог англичанам довести дело до победы и выйти в плей-офф. «Этот парень прочитал игру и сделал важнейшую передачу. Он умный болбой, я таких люблю и сам был таким же», — не скупился Моуриньо на похвалы в адрес Каллума, мгновенно ставшего настоящей звездой.

Фото: Julian Finney/Getty Images

Дайте мяч быку!

Иногда настоящий фанат готов на всё, лишь бы помочь своей команде. Даже если для этого потребуется… спустить на соперников быков! Именно это сделал истинный болельщик испанского клуба «Фуэнте», когда его команда в первые же минуты матча против «Гонши» пропустила сразу два мяча. Гости не успели толком отпраздновать взятие ворот, как на поле один за другим появились свирепые быки. У них, разумеется, не было времени определять, кто тут свой, кто чужой, а кто — вообще судья. Животные мигом выгнали с арены всех участников матча, а заодно и зрителей.



Игру пришлось отменить, и лишь через некоторое время оказалось, что один из болельщиков таким странным образом хотел предотвратить разгром любимцев. А быки, приехавшие на корриду, просто подвернулись под руку. Незадачливый фанат отделался штрафом.

Странно, что не 100

Джей Битти — автор лучшего гола месяца по версии болельщиков популярного шотландского клуба «Селтик». Казалось бы, что тут такого: поклонники многих команд выбирают красивые голы, проводят всевозможные голосования в соцсетях и вообще давно и серьёзно вовлечены в жизнь клубов. Штука в том, что Джей — не игрок «Селтика», а болельщик. Да и гол свой он забил в перерыве. Как такое может быть?



Может. Битти страдает синдромом Дауна и всей душой поддерживает «Селтик». А ещё дружит с Георгиосом Самарасом, который в 2015 году играл за шотландский клуб. Джей быстро стал любимцем команды, так что неудивительно, что его гол, забитый в перерыве игры с «Гамильтоном», набрал 96 процентов голосов болельщиков. Даже странно, что не 100.

Великий Джон

В конце 50-х в Лондоне торжественно отметили юбилей достойного человека Джона Смайдла. Повод был очень серьёзный, однако по ходу праздника оказалось, что произошёл обман. Смайдл сделал сенсационное признание, сказав, что на самом деле он не смотрел полторы игры футбольного клуба «Арсенал». Скандала удалось избежать только из-за причин: 25 лет назад Джон заблудился и не смог найти стадион в тумане, а спустя несколько лет успел лишь на второй тайм матча из-за сварливости жены, не отпустившей его пораньше с собственной свадьбы.

На самом деле никакого скандала и быть не могло: Джон Смайдл за 30 лет не пропустил ни одной игры «Арсенала», вообще ни одной — домашней, гостевой, зарубежной. Этому и были посвящены торжества. Ну а его признания… Вряд ли они что-то изменили в отношении людей к великому болельщику.

Игрушки на игре

И в конце ещё одна милая история о том, что футбол — больше, чем игра. В 2017 году бельгийский «Шарлеруа» играл с командой «Остенде» в чемпионате страны. Хозяева владели преимуществом, но победить так и не смогли — 1:1. И сразу же после финального свистка фанаты «Шарлеруа» начали яростно забрасывать поле… мягкими игрушками. Это были подарки на Рождество для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями из всей Бельгии.

Побольше бы таких акций и таких фанатов…