Евро-2020. День девятый. Неужели Германия может не выбраться из «группы смерти»?

Противостояние Германии и Португалии — определённо главный матч дня. Немцы в первом туре проиграли действующим чемпионам мира, а теперь будут биться с действующими чемпионами Европы. Если уступят и им, то сенсационно могут и не добраться до плей-офф. Учитывая форму и новые рекорды Криштиану Роналду, такой сценарий не кажется невозможным.

Поражение Франции нереально?

Откроют девятый игровой день сборные Венгрии и Франции. Свой матч против Германии французы выиграли со счётом 1:0. Несмотря на минимальный счёт, победу Франции можно считать уверенной: в ней чувствуются дух и мощь той сборной, которая три года назад праздновала победу на чемпионате мира, зачастую не оставляя соперникам ни шанса.

Венгрия в игре с Португалией показала достойную игру, и только за 10 минут до конца матча чемпионы Европы — 2016 смогли взломать оборону венгерской команды. Открыл счёт Рафаэл Геррейру, а Криштиану Роналду своим дублем добил венгерскую команду.

В противостоянии с Францией, Германией и Португалией выход из группы для Венгрии кажется практически нереальным. И дело не в Венгрии, которая показала весьма достойную игру против Португалии, а в соперниках, которые для неё, кажется, слишком сильны.

И это грустно! Потому что атмосфера, которая царит на стадионе в Будапеште, наверное, самая лучшая на этом Евро. После неудачной для Венгрии игры футболисты остались на поле, чтобы поблагодарить своих болельщиков. А те, несмотря на крупное поражение, дружно запели гимн.

Матч против Франции венгры вновь сыграют в Будапеште, но есть ощущение, что даже потрясающая поддержка трибун не поможет венграм в игре с явными фаворитами этого матча. Интрига скорее в том, с каким счётом Франция одержит победу.

Неужели Германия вылетит?

Проигрыш чемпионам мира из Франции стал первым поражением команды Германии в стартовых матчах чемпионатов Европы в истории и поставил немцев перед угрозой вылета. Ведь во втором туре им биться с действующими чемпионами Европы из Португалии.

Если брать во внимание историю личных встреч Германии и Португалии, немцы выглядят явными фаворитами, поскольку выиграли четыре последних матча с общим счётом 11:3. Последний раз команды встречались на чемпионате мира — 2014, и тогда команда Германии одержала победу со счётом 4:0. В том матче хет-трик оформил Томас Мюллер, также отличился Матс Хуммельс.

Оба игрока включены в состав команды Германии на этот чемпионат, но отличился пока только Хуммельс. Причём отличился со знаком «минус»: забил автогол в матче с Францией.

В случае побед сборные Франции и Португалии обеспечат себе выход в плей-офф, а судьба третьего места в группе F определится в матче Германия — Венгрия 23 июня. Но даже с тремя очками Германия может не выйти из группы, и сейчас такой исход кажется вполне реальным.

Сможет ли Левандовски помочь Польше?

Завершится игровой день матчем между Испанией, которая сыграла вничью со счётом 0:0 со Швецией, и Польшей, проигравшей Словакии 1:2.

Испанцы в первом матче Евро-2020 превзошли шведов 17:4 по ударам (в створ — 5:1), но так и не забили. Более того, если бы швед Берг отправил мяч в пустые ворота на 45-й минуте, матч для Испании мог завершиться поражением.

Неожиданный исход матча Польша — Словакия связан с автоголом Войцеха Щенсны, ставшего первым вратарём в истории Евро, на которого записали автогол, и удалением Крыховяка. Гжегож получил вторую жёлтую карточку на 62-й минуте мачта, оставив польскую команду в меньшинстве. Шкриньяр воспользовался моментом и забил победный гол в ворота команды Польши.

В прошлый раз команды Испании и Польши встречались в товарищеском матче в 2010 году. Тогда испанцы одержали победу со счётом 6:0. В матче Евро-2020 Испания снова выглядит явным фаворитом, но не стоит забывать, что у сборной Польши есть Роберт Левандовски.

Евро-2020. 19 июня. Суббота

Расписание матчей девятого дня

16:00. Группа F. Венгрия – Франция («Россия 1»)

19:00. Группа F. Португалия – Германия (Первый канал)

22:00. Группа E. Испания – Польша (Первый канал)