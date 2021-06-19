Евро-2020. День девятый. Неужели Германия может не выбраться из «группы смерти»?

Противостояние Германии и Португалии — определённо главный матч дня. Немцы в первом туре проиграли действующим чемпионам мира, а теперь будут биться с действующими чемпионами Европы. Если уступят и им, то сенсационно могут и не добраться до плей-офф. Учитывая форму и новые рекорды Криштиану Роналду, такой сценарий не кажется невозможным.
Поражение Франции нереально?
Откроют девятый игровой день сборные Венгрии и Франции. Свой матч против Германии французы выиграли со счётом 1:0. Несмотря на минимальный счёт, победу Франции можно считать уверенной: в ней чувствуются дух и мощь той сборной, которая три года назад праздновала победу на чемпионате мира, зачастую не оставляя соперникам ни шанса.
Венгрия в игре с Португалией показала достойную игру, и только за 10 минут до конца матча чемпионы Европы — 2016 смогли взломать оборону венгерской команды. Открыл счёт Рафаэл Геррейру, а Криштиану Роналду своим дублем добил венгерскую команду.
В противостоянии с Францией, Германией и Португалией выход из группы для Венгрии кажется практически нереальным. И дело не в Венгрии, которая показала весьма достойную игру против Португалии, а в соперниках, которые для неё, кажется, слишком сильны.
И это грустно! Потому что атмосфера, которая царит на стадионе в Будапеште, наверное, самая лучшая на этом Евро. После неудачной для Венгрии игры футболисты остались на поле, чтобы поблагодарить своих болельщиков. А те, несмотря на крупное поражение, дружно запели гимн.
Матч против Франции венгры вновь сыграют в Будапеште, но есть ощущение, что даже потрясающая поддержка трибун не поможет венграм в игре с явными фаворитами этого матча. Интрига скорее в том, с каким счётом Франция одержит победу.
Неужели Германия вылетит?
Проигрыш чемпионам мира из Франции стал первым поражением команды Германии в стартовых матчах чемпионатов Европы в истории и поставил немцев перед угрозой вылета. Ведь во втором туре им биться с действующими чемпионами Европы из Португалии.
Если брать во внимание историю личных встреч Германии и Португалии, немцы выглядят явными фаворитами, поскольку выиграли четыре последних матча с общим счётом 11:3. Последний раз команды встречались на чемпионате мира — 2014, и тогда команда Германии одержала победу со счётом 4:0. В том матче хет-трик оформил Томас Мюллер, также отличился Матс Хуммельс.
Оба игрока включены в состав команды Германии на этот чемпионат, но отличился пока только Хуммельс. Причём отличился со знаком «минус»: забил автогол в матче с Францией.
В случае побед сборные Франции и Португалии обеспечат себе выход в плей-офф, а судьба третьего места в группе F определится в матче Германия — Венгрия 23 июня. Но даже с тремя очками Германия может не выйти из группы, и сейчас такой исход кажется вполне реальным.
Сможет ли Левандовски помочь Польше?
Завершится игровой день матчем между Испанией, которая сыграла вничью со счётом 0:0 со Швецией, и Польшей, проигравшей Словакии 1:2.
Испанцы в первом матче Евро-2020 превзошли шведов 17:4 по ударам (в створ — 5:1), но так и не забили. Более того, если бы швед Берг отправил мяч в пустые ворота на 45-й минуте, матч для Испании мог завершиться поражением.
Неожиданный исход матча Польша — Словакия связан с автоголом Войцеха Щенсны, ставшего первым вратарём в истории Евро, на которого записали автогол, и удалением Крыховяка. Гжегож получил вторую жёлтую карточку на 62-й минуте мачта, оставив польскую команду в меньшинстве. Шкриньяр воспользовался моментом и забил победный гол в ворота команды Польши.
В прошлый раз команды Испании и Польши встречались в товарищеском матче в 2010 году. Тогда испанцы одержали победу со счётом 6:0. В матче Евро-2020 Испания снова выглядит явным фаворитом, но не стоит забывать, что у сборной Польши есть Роберт Левандовски.
Евро-2020. 19 июня. Суббота
Расписание матчей девятого дня
16:00. Группа F. Венгрия – Франция («Россия 1»)
19:00. Группа F. Португалия – Германия (Первый канал)
22:00. Группа E. Испания – Польша (Первый канал)
- 19 июня 2021
-
07:26
-
06:53
-
05:59
-
05:37
-
04:55
-
04:39
-
04:29
-
04:05
-
03:47
-
03:29
-
03:01
-
02:50
-
02:42
-
02:29
-
01:53
-
01:36
-
01:18
-
01:01
-
00:55
-
00:48
-
00:38
-
00:33
-
00:19
-
00:03
- 18 июня 2021
-
23:48
-
23:33
-
23:21
-
23:18
-
23:03
-
22:52
-
22:50
-
22:34
-
22:16
-
22:01
-
21:59