«Сколько ошибок!» Как наша сборная провалилась в Дании

До 1985 года мало кто относился к сборной Дании всерьёз. Поколение Лаудрупа только начинало, а до победы в Евро-92 оставалось семь лет. Да, у команды были яркие победы над Испанией, Италией и даже Англией, но всё это считалось разовой историей, которая вряд ли выльется во что-то большее. Статистика встреч со сборной СССР и вовсе угнетала: 8 матчей и 8 побед Советского Союза при разнице мячей 30:5. Естественно, перед матчем отбора к ЧМ-86 команда Эдуарда Малофеева считалась фаворитом. Тот состав по прогнозам вообще мог запрыгнуть на ЧМ с первого места в группе. Но в итоге СССР получил четыре мяча в Копенгагене, а через полгода сборная попала в финальную часть только со второго места. Впереди оказались как раз датчане.

Вы удивитесь, как всё это похоже на 2021-й. Тогда у СССР вылетело несколько основных защитников – лечился Боровский и Вишневский. По сути, Малофееву перед игрой пришлось выстраивать защиту заново. Проскакивают аналогии? Россия тоже потеряла уже двух защитников по ходу турнира. Но Малофееву повезло. В отличие от Черчесова, он мог вызывать игроков на замену. Перед Данией главный тренер сборной переквалифицировал в стоппера Сулаквелидзе, а свободным защитникам стал Балтача. Именно эти решения впоследствии и погубили сборную.

Но началось всё не с этого. Коллеги, наблюдавшие за тем матчем, писали, что тренировавший тогда Данию Зепп Пионтек, в отличие от его соперников из СССР, готовил команду без уверенности в собственном превосходстве. И максимально детально разобрал противника. Дания вышла на игру и с первых минут удивила тем, что точно знала стиль игры каждого футболиста. И педантично этим пользовалась. Датчане понимали – основные проблемы СССР в центре обороны, поэтому нападающий «Вероны» Элькьер вместе с атакующим полузащитником «Лацио» Лаудрупом сделали акцент на принуждении к ошибкам. И по ходу почти всего матча у них это идеально получалось.

В первом тайме дважды забил Элькьер. И оба раза после грубых ляпов перед штрафной – Балтача, Сулаквелидзе и Литовченко словно впервые вышли на матч такого уровня. Уже после перерыва, когда оборона привыкла к форварду «Вероны», раскрылся Лаудруп. Он атаковал из глубины, но по сути сделал два гола во втором тайме – оба после потери мяча Алейниковым.

Нет, сборная СССР атаковала. Демьяненко разрывал правый фланг. Протасов даже забил после 0:2 красивым ударом с разворота. Этому, кстати, точно не стоит удивляться, так как в 1985-м он забивал чуть ли не всегда. Но не верьте тем, кто говорит, что СССР играл лучше. Датчане контролировали мяч, больше били и подсели только к концу второго тайма. Тогда советские футболисты и спаслись от разгрома, сделав счёт 2:4 благодаря Гоцманову. Потом было ещё несколько атак, даже что-то похожее на навал, но после финального свистка, казалось, никто не мог оспорить общее доминирование победителей.



Уже после игры многие считали, что сборная СССР просто недостаточно серьёзно отнеслась к матчу. О слабых местах в обороне соперника знала вся Европа. Но только советская команда проигнорировала рекомендации, считая, что она справится исключительно за счёт общего мастерства. Подвела самоуверенность. И, как только поплыла оборона, полузащита и нападение потянулись за ней.

Зепп Пионтек даже похвалил соперника.

«СССР я отношу к числу тех европейских команд, которые прогрессируют от матча к матчу. В Копенгагене сильнее оказались мы, но, согласитесь, советские футболисты показали достойную игру в атаке, и во многом благодаря именно их усилиям матч превратился в прекрасное футбольное зрелище.

Признаюсь, я посоветовал своим игрокам не ввязываться поначалу в быструю игру. Нам надо было узнать, какими ресурсами располагает сборная СССР, чтобы привести свои контрдоводы. Спустя четверть часа стало ясно, что советская команда готова на каждую нашу атаку ответить своей, но спустя ещё пять минут решительность Элькьера позволила нам обнаружить, какие позиции в обороне соперника наиболее уязвимы. Позже сборная СССР приложила немало усилий, и, надо сказать, действовала она в атаке весьма активно и изобретательно, но промахи в обороне преследовали её до конца матча. Это и стало главной причиной её проигрыша».

А вот главный тренер сборной СССР списал результат на ошибки защитников.

«Не ожидал такого развития событий. Мы знали, что сборная Дании — серьёзный соперник, представляли, какую игру могут показать её нападающие. Но уж больно неуверенно провели матч наши центральные защитники. Сколько ошибок! Ведь в принципе мы сами проиграли встречу. Сперва уступали сопернику, потом пытались его догнать. Неудача, конечно, очень огорчительна. Но, думаю, мы должны сделать всё возможное, чтобы в последних матчах на своём поле добиться полного успеха. Конечно же, большую тревогу вызывает у нас игра центральных защитников — это наше слабое место. Будем стараться эту проблему решить как можно лучше», — отметил Малофеев.

Спустя 41 год уже России предстоит матч с Данией. У соперника хорошая атакующая линия даже без Эриксена, а у нашей сборной вечные проблемы в обороне.

Но в этот раз команда явно подойдёт к игре серьёзнее. И вполне может взять реванш за неудачу из прошлого.