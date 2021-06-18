«Это просто шутка». За что Черчесов убрал Дзюбу из сборной России в решающий момент?

Артём Дзюба сегодня — капитан и лидер сборной России. Даже если он не нравится многим, именно он — лучший и самый стабильный наш нападающий прямо сейчас. Если хотите с этим поспорить, то сначала посмотрите таблицу лучших бомбардиров РПЛ. Но так было не всегда — героем для сборной Артём стал лишь в 2018 году после чемпионата мира. На который Дзюба мог и не попасть из-за сложных отношений со сборной, Черчесовым и проблем в «Зените».

В 2017-м году сборная под руководством Черчесова готовилась к домашнему Кубку конфедераций. Дзюба готовился к турниру с командой в Австрии, но, что важно — готовился к нему после травмы колена. До турнира Черчесов вызывал Артёма в команду пять раз, но почти каждый раз всё заканчивалось травмами.

Всем известно, что на сборах перед большими турнирами Черчесов делает огромный акцент именно на физику. И вопрос, насколько серьёзно к этому относятся игроки, для него ключевой. В нынешней команде очень многое построено на строжайшей дисциплине, в 2017-м всё было так же. Инсайдеры тем летом сообщали: Черчесов был недоволен успеваемостью Дзюбы на сборах. И своё недовольство не скрывал. Артём в ответ напоминал о колене, но заявлял: играть готов. А потом, опять же — по неофициальной информации, Дзюба поссорился с тренером по физподготовке и уехал из команды. Прямо в решающий момент — перед стартом турнира.

Информацию о конфликте тренера с нападающим подтверждал и журналист Юрий Дудь:

«Я в курсе официальной версии — болит колено, — говорил он тогда. — Но правда ли, что он вполне мог бы сыграть, если бы наладил контакт с тренером? По моей версии, у них с Черчесовым случился конфликт, тренер учил его ремеслу в несколько несовременной манере, Дзюба собрал вещи и уехал из сборной».

В итоге сборная без Дзюбы и Кокорина (Александр тоже пропускал турнир из-за недовольства Черчесовым — это уже официально) на турнире выйти из группы не смогла. Но история на этом не закончилась.

Дзюба и Кокорин после вылета сборной записали странное видео. Многие расценили его как издёвку над Черчесовым

В решающем на Кубке конфедераций матче Россия в Казани уступила сборной Мексики. А после матча больше всего обсуждали два момента — ошибку вратаря той команды Игоря Акинфеева и видео, записанное Дзюбой вместе с Кокориным.



На ролике два нападающих делают резкое движение ребром ладоней под нос. Опубликован он был в «инстаграме» Кокорина с сопроводительной надписью message.

Фото: instagram.com

Многие увидели в этом тайное послание Черчесову и даже его троллинг — ладони под носом напоминали усы. Была и другая трактовка: якобы этот жест — отсылка к празднованию голов за «Зенит». Сами игроки поспешили общественность успокоить.



Дзюба заявил, что все разговоры о конфликте несерьёзны: «Этот месседж — шутка, просто эмоция. Мы не в первый раз используем похожие жесты. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то».



Высказался и Кокорин: «Мы с ребятами переживали за команду. Знаете, все товарищеские матчи «Зенита» здесь, на сборе, выпадали именно на время встреч наших на Кубке конфедераций. Так что увидеть матчи в прямом эфире так и не удалось. Поэтому не считаю корректным комментировать игру команды. Но при этом следили за счётом, видели, что парни бились и сражались до конца».



Сам Черчесов тоже заявлял, что всё в порядке:



«Жест сделал не я. Я не знаю, кому это послано. Если неделю бурлит или жужжит, значит, те, кто этот жест сделали, они это должны объяснить. Конфликта у нас нет. Категорически говорю».

После месседжа дела у Дзюбы не ладились. Всё перевернулось после чемпионата мира в 2018 году

В сезоне-2017/2018 у Дзюбы после его легендарного месседжа всё пошло не так. При итальянском тренере Роберто Манчини Артём потерял место в составе «Зенита», ему пришлось искать другой клуб — иначе будущий капитан сборной точно пролетел бы мимо домашнего чемпионата мира. А это в его планы не входило точно — хоть нападающий и не играл в сборной больше года, он поставил цель подготовиться и выступить на турнире. И цель выполнил — пошёл в аренду в тульский «Арсенал», забил шесть голов в десяти матчах и обратил на себя внимание Черчесова.

Изначально Дзюба не был первым выбором в атаке (не то что сейчас). И чемпионат мира нападающий «Зенита» начал в запасе. Зато, выйдя на замену в матче-открытии против Саудовской Аравии, забил первым же касанием. И легендарно отпраздновал гол с Черчесовым:

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Потом Дзюба забил Египту и Испании, произнёс легендарную речь перед серией пенальти с Хорватией, а вопрос его лидерства и необходимости для сборной с тех пор Черчесовым практически ни разу не поднимался.