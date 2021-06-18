Игрок «Зенита» вырубил лучшего бомбардира Евро! Разве это не удаление?

Игроки из РПЛ пока на чемпионате Европы не особо блистают. Это касается как российских футболистов, так и наших легионеров. В матче Хорватия — Чехия отличился со знаком «минус» защитник Деян Ловрен. На 35-й минуте представитель «Зенита» разбил нос нападающему Патрику Шику.

Чехи подавали угловой, и Ловрен, выпрыгивая за мячом, угодил сопернику локтем в лицо. Шик оказался на газоне, а через какое-то время стало понятно, что у него идёт кровь.

После этого главный судья матча Карлос Дель Серро Гранде решил проверить эпизод при помощи VAR. Испанский арбитр подошёл к монитору сам и в итоге назначил пенальти. Ловрен за свой фол получил жёлтую карточку. Интересно, что этот матч стал для Деяна первым на турнире. Крайне неудачный дебют для защитника «Зенита» на Евро.

Ловрен вообще часто ошибается в матчах за национальную команду. По данным Squawka, на счету Деяна уже три пенальти на крупных турнирах — чаще, чем он, у хорватов никто не «привозил».

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По пенальти вопросов нет. А вот тот факт, что у Шика пошла кровь, немного смутил: не красную ли карточку должен был получить Ловрен? За комментарием мы обратились к российскому рефери Игорю Федотову.

«Жёлтая карточка Ловрену показана правильно, — сказал Федотов корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову. — Это никакая не красная, не удаление. Акцентированного удара здесь не было — просто верховая борьба с применением рук. Таких моментов много, просто не повезло, что так попал и сильно пошла кровь. А одиннадцатиметровый назначен по делу».

Пенальти, кстати, реализовал сам Шик. При этом у чешского форварда продолжала идти кровь из носа. Тем не менее Патрик подошёл к мячу и вывел свою команду вперёд.

Этот гол стал третьим для Шика на турнире. Теперь он лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Европы. В первом матче Патрик оформил дубль в ворота шотландцев, а второй его мяч — вообще шедевр!

Хорошо, что с Шиком всё в порядке. Может, сотворит ещё что-нибудь красивое.