Складывается впечатление, что Англия пока ни о чём. Такой состав способен на большее

Гарет Саутгейт сделал два изменения по сравнению с матчем с Хорватией. Одно прямо напрашивалось: слева вместо Кирана Триппьера появился Люк Шоу. А справа вместо Кайла Уолкера играл Рис Джеймс. Это уже не так читалось, но оба изменения направлены на атаку. Джеймс очень работоспособен и, видимо, должен успевать и подключаться к атакам, и закрывать Робертсона, самого опасного в составе соперников.

Шотландия уступила Чехии не по игре, но по сравнению с тем матчем тренер Стив Кларк сделал сразу четыре изменения в основе. Слева в тройке защитников появился восстановившийся Киран Тирни, направо опустился Скотт Мактоминай, а тройку в полузащите составили Макгинн, Макгрегор и Гилмор. В атаке с первых минут играл Че Адамс, который против Чехии вышел на замену.

Структура при этом не изменилась. Шотландия играет по схеме 3-5-2, а её диспетчер располагается на бровке — это Робертсон, и от его навесов команда зависит просто критически. С чехами он сделал девять навесов с игры, в том числе четыре точных, и шесть пасов под удар.

Шотландии повезло не пропустить на первых минутах. Стартовый темп англичан был очень быстрым, мяч отлично ходил и с фланга на фланг, и по вертикали, Маунт топово продвигал мяч в последней трети, а Шоу ставил в тупик подключениями в атаку. План Кларка предусматривал смелую игру на чужой половине поля, но хозяева постоянно преодолевали первую волну прессинга и попадали на свободное пространство. Они нанесли три удара по воротам Маршалла за стартовые 15 минут, и два из них были очень опасными.

Гостям пришлось перестроиться. К середине тайма пара форвардов переориентировалась с давления на защитников на перекрытие опорной зоны. Мяч стал застревать в центральной трети, а Англия постепенно утратила территорию и даже стала чуть меньше владеть мячом. В первые 10 минут тайма владение составляло 65% на 35% в пользу хозяев, а в последние — 48% на 52%.

Через полчаса шотландцы создали свой лучший момент. Навес Тирни не был особенно опасным, но О’Доннелл выжал из него максимум: нанёс сложный по исполнению удар с лёта между ног защитника в дальний угол. Пикфорд справился. Добивание было ещё опаснее: Адамс бил головой в полном одиночестве с 10 метров, а вратарь уже не могу помешать — но Адамс ударил совсем не точно.

Бодрый тайм, в начале которого шотландцев почти возили, но они сумели скорректировать игру без мяча и погасили угрозу. Но их собственные контратаки работали плохо: дальние забросы в расчёте на рывки за спину вообще не проходили, а у Робертсона не было вариантов для нацеленных подач.

Фото: Facundo Arrizabalaga — Pool/Getty Images

Возможно, Англия могла давить и сильнее. Например, если бы Райс и Филлипс (особенно Филлипс) чаще играли на обострение, или Шоу и Джеймс (особенно Джеймс) чаще подключались к атакам. Фоден и Стерлинг срезали угол и пару раз создавали неплохие моменты на классе за счёт обыгрышей, но Кейн оставался отрезанным от мяча. Саутгейт, так же как с Хорватией, предпочёл остроте надёжность. Спорное решение: первый тайм по итогу получился почти равным, хотя Англия на индивидуальном уровне на порядок сильнее.

В начале второго тайма случился эпизод, когда Шоу и Джеймс одновременно смело подключились к атаке. И сразу же получился отличный момент с перегрузом на левом фланге и свободным Джеймсом у чужой штрафной. Он открылся не по бровке, а в центре, дошёл до штрафной и бил после паса Кейна в полном одиночестве. Голевой момент.

Так же как в первом тайме, после перерыва у Англии был момент явного доминирования в начале, а потом Шотландия сумела отодвинуть игру от штрафной. Правда, владение во втором тайме оставалось радикально за хозяевами, но гости оборонялись, почти не опускаясь в низкий блок. Снова на первый план выходила пассивность Филлипса и Райса: всё продвижение шло через левый фланг. Особенно после выхода Грилиша.

Грилиш вышел налево, Стерлинг номинально занял место Фодена, но он совершенно не привязывался к флангу и уходил в центр. Похожим образом смещался и Джеймс, который в завершающей фазе тоже искал пространство в опорной зоне соперника. В теории должно было получаться очень опасно, но компактность шотландцев и плохое движение англичан не давали извлекать из потенциально интересной структуры моменты.

Зато у Шотландии стали получаться вертикальные атаки. Одна закончилась двойным угловым с опасным ударом Дайкса, другая — навесом с неточным ударом Адамса из неплохой позиции.

Правда, на фоне унылой игры Англия должна была выходить вперёд, когда Робертсон в своей штрафной наступил на ногу Стерлингу. Момент не был опасным, фол не требовался и был абсолютно глупым, но Робертсон сыграл неуклюже и допустил совершенно очевидный фол. Удивительно, но ни Матеу Лаос, ни VAR на эпизод не отреагировали.

Замены Саутгейта не сработали. Грилиш заработал больше всех фолов, хотя отыграл всего тайм, но не в опасной зоне, шотландцы умно выдавливали его с мячом. А Рэшфорд за 10 минут шесть раз коснулся мяча и уже допустил две невынужденные потери — столько же, сколько Кейн за 70 минут. Апофеоз недопонимания между англичанами — настолько неточный пас Грилиша, как будто он отдал на игрока по команде, который разминался возле бровки в тренировочной манишке поверх формы.

Комплименты Шотландии. Ей не повезло не набрать ни одного очка с Чехией, а в этом матче она была ближе к поражению, чем к ничьей, но и ничью нельзя назвать несправедливым результатом. Слишком осмысленно и Кларк не давал играть англичанам, и слишком большую угрозу воротам Пикфорда нёс буквально каждый стандарт у его ворот.



Никаких комплиментов Англии. Саутгейт, у которого на каждой позиции хватает топовых игроков, играет по схеме, в которой не может разместить всех лучших игроков — это раз. Его команда только во втором тайме начала использовать одновременные подключения обоих фулбеков — это два. Игроки, которые ещё месяц назад разрывали один в один и блестяще находили пространство — или даже совмещали, как Маунт, — не похожи на себя. Он и Кейн пока серьёзно разочаровывают, и это вызывает вопросы не столько к ним, сколько к тренеру. Это три. В сумме — неубедительно. Если, конечно, Англия претендует на победу в турнире, а не просто на выход из группы.