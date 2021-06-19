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Англия — Шотландия — 0:0, 18 июня, матч Евро-2020, обзор матча Англия — Шотландия

Складывается впечатление, что Англия пока ни о чём. Такой состав способен на большее
Кирилл Хаит
Англия – Шотландия – 0:0
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А Шотландия заслужила комплименты за умную игру.

Гарет Саутгейт сделал два изменения по сравнению с матчем с Хорватией. Одно прямо напрашивалось: слева вместо Кирана Триппьера появился Люк Шоу. А справа вместо Кайла Уолкера играл Рис Джеймс. Это уже не так читалось, но оба изменения направлены на атаку. Джеймс очень работоспособен и, видимо, должен успевать и подключаться к атакам, и закрывать Робертсона, самого опасного в составе соперников.

Шотландия уступила Чехии не по игре, но по сравнению с тем матчем тренер Стив Кларк сделал сразу четыре изменения в основе. Слева в тройке защитников появился восстановившийся Киран Тирни, направо опустился Скотт Мактоминай, а тройку в полузащите составили Макгинн, Макгрегор и Гилмор. В атаке с первых минут играл Че Адамс, который против Чехии вышел на замену.

Кажется, Англия переоценила Хорватию. Отсюда странный состав, но всё обошлось Кажется, Англия переоценила Хорватию. Отсюда странный состав, но всё обошлось

Структура при этом не изменилась. Шотландия играет по схеме 3-5-2, а её диспетчер располагается на бровке — это Робертсон, и от его навесов команда зависит просто критически. С чехами он сделал девять навесов с игры, в том числе четыре точных, и шесть пасов под удар.

Шотландии повезло не пропустить на первых минутах. Стартовый темп англичан был очень быстрым, мяч отлично ходил и с фланга на фланг, и по вертикали, Маунт топово продвигал мяч в последней трети, а Шоу ставил в тупик подключениями в атаку. План Кларка предусматривал смелую игру на чужой половине поля, но хозяева постоянно преодолевали первую волну прессинга и попадали на свободное пространство. Они нанесли три удара по воротам Маршалла за стартовые 15 минут, и два из них были очень опасными.

Гостям пришлось перестроиться. К середине тайма пара форвардов переориентировалась с давления на защитников на перекрытие опорной зоны. Мяч стал застревать в центральной трети, а Англия постепенно утратила территорию и даже стала чуть меньше владеть мячом. В первые 10 минут тайма владение составляло 65% на 35% в пользу хозяев, а в последние — 48% на 52%.

Через полчаса шотландцы создали свой лучший момент. Навес Тирни не был особенно опасным, но О’Доннелл выжал из него максимум: нанёс сложный по исполнению удар с лёта между ног защитника в дальний угол. Пикфорд справился. Добивание было ещё опаснее: Адамс бил головой в полном одиночестве с 10 метров, а вратарь уже не могу помешать — но Адамс ударил совсем не точно.

Бодрый тайм, в начале которого шотландцев почти возили, но они сумели скорректировать игру без мяча и погасили угрозу. Но их собственные контратаки работали плохо: дальние забросы в расчёте на рывки за спину вообще не проходили, а у Робертсона не было вариантов для нацеленных подач.

Фото: Facundo Arrizabalaga — Pool/Getty Images

Возможно, Англия могла давить и сильнее. Например, если бы Райс и Филлипс (особенно Филлипс) чаще играли на обострение, или Шоу и Джеймс (особенно Джеймс) чаще подключались к атакам. Фоден и Стерлинг срезали угол и пару раз создавали неплохие моменты на классе за счёт обыгрышей, но Кейн оставался отрезанным от мяча. Саутгейт, так же как с Хорватией, предпочёл остроте надёжность. Спорное решение: первый тайм по итогу получился почти равным, хотя Англия на индивидуальном уровне на порядок сильнее.

В начале второго тайма случился эпизод, когда Шоу и Джеймс одновременно смело подключились к атаке. И сразу же получился отличный момент с перегрузом на левом фланге и свободным Джеймсом у чужой штрафной. Он открылся не по бровке, а в центре, дошёл до штрафной и бил после паса Кейна в полном одиночестве. Голевой момент.

Так же как в первом тайме, после перерыва у Англии был момент явного доминирования в начале, а потом Шотландия сумела отодвинуть игру от штрафной. Правда, владение во втором тайме оставалось радикально за хозяевами, но гости оборонялись, почти не опускаясь в низкий блок. Снова на первый план выходила пассивность Филлипса и Райса: всё продвижение шло через левый фланг. Особенно после выхода Грилиша.

Грилиш вышел налево, Стерлинг номинально занял место Фодена, но он совершенно не привязывался к флангу и уходил в центр. Похожим образом смещался и Джеймс, который в завершающей фазе тоже искал пространство в опорной зоне соперника. В теории должно было получаться очень опасно, но компактность шотландцев и плохое движение англичан не давали извлекать из потенциально интересной структуры моменты.

Зато у Шотландии стали получаться вертикальные атаки. Одна закончилась двойным угловым с опасным ударом Дайкса, другая — навесом с неточным ударом Адамса из неплохой позиции.

Правда, на фоне унылой игры Англия должна была выходить вперёд, когда Робертсон в своей штрафной наступил на ногу Стерлингу. Момент не был опасным, фол не требовался и был абсолютно глупым, но Робертсон сыграл неуклюже и допустил совершенно очевидный фол. Удивительно, но ни Матеу Лаос, ни VAR на эпизод не отреагировали.

Замены Саутгейта не сработали. Грилиш заработал больше всех фолов, хотя отыграл всего тайм, но не в опасной зоне, шотландцы умно выдавливали его с мячом. А Рэшфорд за 10 минут шесть раз коснулся мяча и уже допустил две невынужденные потери — столько же, сколько Кейн за 70 минут. Апофеоз недопонимания между англичанами — настолько неточный пас Грилиша, как будто он отдал на игрока по команде, который разминался возле бровки в тренировочной манишке поверх формы.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа D. 2-й тур
18 июня 2021, пятница. 22:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Шотландия

Комплименты Шотландии. Ей не повезло не набрать ни одного очка с Чехией, а в этом матче она была ближе к поражению, чем к ничьей, но и ничью нельзя назвать несправедливым результатом. Слишком осмысленно и Кларк не давал играть англичанам, и слишком большую угрозу воротам Пикфорда нёс буквально каждый стандарт у его ворот.

Никаких комплиментов Англии. Саутгейт, у которого на каждой позиции хватает топовых игроков, играет по схеме, в которой не может разместить всех лучших игроков — это раз. Его команда только во втором тайме начала использовать одновременные подключения обоих фулбеков — это два. Игроки, которые ещё месяц назад разрывали один в один и блестяще находили пространство — или даже совмещали, как Маунт, — не похожи на себя. Он и Кейн пока серьёзно разочаровывают, и это вызывает вопросы не столько к ним, сколько к тренеру. Это три. В сумме — неубедительно. Если, конечно, Англия претендует на победу в турнире, а не просто на выход из группы.

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