Беларусь — больше не Европа! Из-за Лукашенко УЕФА принял жёсткие санкции

В последнее время футбол и политика слишком тесно переплетены. Россия спорила с Украиной из-за форм и лозунгов, Азербайджан отказывал журналистам в аккредитации, а на Евро-2020 австрийский футболист оскорблял соперника по национальной принадлежности.
На этот раз скандал разразился вокруг Беларуси. В пятницу, 18 июня, появилась информация (со ссылкой на генерального секретаря УЕФА Кевина Лямура) о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций приостановит свою работу на территории страны. И все мероприятия под эгидой УЕФА в Беларуси будут отменены.
Причиной такого решения стал инцидент, который произошёл 23 мая. Тогда самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, вынужденно изменил маршрут и приземлился в Минске. Поступило сообщение о минировании борта, которое оказалось ложным.
На борту самолёта был оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич (телеграм-канал NEXTA). Он находился в розыске у себя на родине и был задержан: с этой целью в небо даже поднимали истребитель. Протасевича обвиняют во множестве преступлений, таких, например, как организация массовых беспорядков. Также КГБ Беларуси включило его в список лиц, причастных к терроризму. Теперь Протасевичу грозит до 15 лет тюрьмы.
За принуждение борта к приземлению официальный Минск получил критику и ряд санкций со стороны европейского сообщества. Некоторые страны запретили своим авиакомпаниям летать над территорией Беларуси, а рейсы местной «Белавиа» отменили.
Конечно, не обошлось и без спорта. Несколько крупных турниров, которые должны были пройти на территории этой страны, отменили или перенесли в другие страны. Ещё в прошлом году, когда в стране только начались беспорядки, ИИХФ решила провести чемпионат мира по хоккею 2021 года в Латвии, а не в Беларуси, как планировалось изначально.
Главный вопрос теперь: изолируют ли Беларусь от европейского футбола?
P.S. «Чемпионат» обратился за комментарием в УЕФА. В организации не подтвердили полную отмену соревнований:
«Предстоящие матчи национальной сборной и клубных соревнований УЕФА запланированы в Беларуси. Лига чемпионов УЕФА по футзалу 2021 года, финал чемпионата УЕФА среди женщин до 19 лет 2021 года и Конгресс УЕФА 2021 года не состоятся в Беларуси», — сообщили в пресс-службе УЕФА.
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