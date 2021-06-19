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Португалия – Германия, Испания – Польша, прямая трансляция матчей ЕВРО-2020, 19 июня 2021

Евро-2020. День девятый. Роналду уже поставил рекорд. Что он сделает с Германией? LIVE
Павел Панышев Андрей Шитихин
,
Криштиану Роналду
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Немцы на втором турнире подряд на грани провала, а французы могут гарантировать себе место в плей-офф.

В субботу, 19 июня, на Евро-2020 состоятся три матча, в каждом из которых на поле выйдет топ-сборная. В группе F сборная Венгрии в Будапеште примет сборную Франции, а сборные Португалии и Германии и сыграют в Мюнхене. Закроет игровой день матч группы Е, в котором в Севилье сыграют сборные Испании и Польши.

Турнирная таблица Евро-2020
Календарь Евро-2020

Португальцы и французы в случае побед гарантируют себе место в плей-офф, как и испанцы. А капитан сборной Португалии Криштиану Роналду может улучшить свой рекорд по забитым мячам на чемпионатах Европы. Сейчас на его счету 11 голов.

Live Игорь Киреев

Доброе утро, друзья! Давайте пока вспомним, как участники сегодняшних матчей провели первый тур, и каковы расклады в группах Е и F.

Евро-2020. День девятый. Неужели Германия может не выбраться из «группы смерти»? Евро-2020. День девятый. Неужели Германия может не выбраться из «группы смерти»?
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