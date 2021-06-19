В ожидании позора? Что будет, если сборная России в понедельник вылетит с Евро

Расклад, при котором сборная России не выйдет из группы на Евро, вполне вероятен. Нашим ни в коем случае нельзя проигрывать, но Дания — безоговорочный фаворит, поражение от них не будет сюрпризом.

Так вот представьте: что будет, если Россия проиграет и вылетит с Евро? Давайте по пунктам:



— В соцсетях и на спортивных сайтах болельщики будут призывать Черчесова уйти в отставку. А ещё обязательно писать, что сборная — позор, что всех (или почти всех) надо разогнать и обязательно лишить зарплат.



— Руководство нашего футбола обязательно скажет, что разочаровано результатом. И понадеется, что в будущем такого не повторится.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Найдутся эксперты, которые вновь заговорят о необходимости менять лимит, вводить всякие потолки зарплат. В целом слова про «необходимые структурные изменения» и «воспитание молодёжи» мы будем слышать чаще. Ну, первые пару недель после вылета.



— Черчесов соберёт пресс-конференцию, где в своём жёстком стиле ответит на все вопросы по Евро. Почему убрал Шунина, как решился наконец поставить Головина и Миранчука в основной состав вместе, почему не получилось забить Дании и так далее. Профессионалы разберут всё до мелочей, а те, кому важно только критиковать, даже вчитываться в его объяснения не будут.

— В КВН и прочих юмористических ТВ-шоу будут придумывать новые шутки об игроках сборной. Смешно получится вряд ли, но аудитория таких шоу привыкла смеяться над вторичным, поэтому кому-то такой юмор зайдёт.



— Те, кто не хотел поддерживать сборную, будут счастливы. Про позор на Евро можно будет вспоминать больше года.



— Возможно, кто-то из сборной завершит в ней карьеру. Например, Юрий Жирков.



— Отношение к сборной снова глобально поменяется, и многие перестанут в неё верить. С уверенностью можно будет сказать, что мы откатились назад: если после чемпионата мира для обычных людей команда была героями, то сейчас — снова станут не умеющими играть миллионерами. И это ещё мягкий вариант.

Ничего не забыл? Ах да, штаб Черчесова продолжит работу со сборной — отставок не будет. Они сейчас и не нужны. У сборной уже осенью важнейшие матчи — нужно отбираться на чемпионат мира в Катаре. Шансы на выход туда по-прежнему хорошие. Но смысла в отставке нет не только поэтому: сейчас у Черчесова сборная сильно обновилась. Есть ощущение, что теперь в ней надолго номером один станет Сафонов. А в центре защиты будет играть пара Дивеев-Джикия — и такую связку будут использовать долго. А ещё чаще будет играть Мухин, наконец выйдет на поле молодой Захарян. В общем, те, кто ждал обновления команды, будут довольны. Да, это не постройка совсем новой сборной, но и такие изменения — плюс.

Но обновлённая сборная — это всё-таки перспектива не на первые несколько дней после вылета с Евро. Гораздо раньше мы вернёмся в своё родное болото Премьер-Лиги: с её судейскими скандалами, трансферами, интригами в «Спартаке» или «Зените». Потом проследим за российскими клубами в Европе (может, хотя бы в этом сезоне случится чудо?) и в очередной раз вернёмся к внутреннему футболу. Совсем не идеальному и не крутому по качеству, но очень родному и любимому. А про сборную же вспомним только осенью.