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Чемпионат Европы — 2021: что будет, если сборная России по футболу проиграет Дании и вылетит с турнира

В ожидании позора? Что будет, если сборная России в понедельник вылетит с Евро
Максим Пахомов
Что будет, если сборная России вылетит
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В команду, конечно, верим, но готовимся к худшему.

Расклад, при котором сборная России не выйдет из группы на Евро, вполне вероятен. Нашим ни в коем случае нельзя проигрывать, но Дания — безоговорочный фаворит, поражение от них не будет сюрпризом.

России для выхода из группы нужно чудо. За 13 лет сотворить его получилось лишь дважды России для выхода из группы нужно чудо. За 13 лет сотворить его получилось лишь дважды

Так вот представьте: что будет, если Россия проиграет и вылетит с Евро? Давайте по пунктам:

— В соцсетях и на спортивных сайтах болельщики будут призывать Черчесова уйти в отставку. А ещё обязательно писать, что сборная — позор, что всех (или почти всех) надо разогнать и обязательно лишить зарплат.

— Руководство нашего футбола обязательно скажет, что разочаровано результатом. И понадеется, что в будущем такого не повторится.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Найдутся эксперты, которые вновь заговорят о необходимости менять лимит, вводить всякие потолки зарплат. В целом слова про «необходимые структурные изменения» и «воспитание молодёжи» мы будем слышать чаще. Ну, первые пару недель после вылета.

— Черчесов соберёт пресс-конференцию, где в своём жёстком стиле ответит на все вопросы по Евро. Почему убрал Шунина, как решился наконец поставить Головина и Миранчука в основной состав вместе, почему не получилось забить Дании и так далее. Профессионалы разберут всё до мелочей, а те, кому важно только критиковать, даже вчитываться в его объяснения не будут.

Сборная России победила, но перед Данией нужно перестраивать оборону. Иначе – беда Сборная России победила, но перед Данией нужно перестраивать оборону. Иначе – беда

— В КВН и прочих юмористических ТВ-шоу будут придумывать новые шутки об игроках сборной. Смешно получится вряд ли, но аудитория таких шоу привыкла смеяться над вторичным, поэтому кому-то такой юмор зайдёт.

— Те, кто не хотел поддерживать сборную, будут счастливы. Про позор на Евро можно будет вспоминать больше года.

— Возможно, кто-то из сборной завершит в ней карьеру. Например, Юрий Жирков.

— Отношение к сборной снова глобально поменяется, и многие перестанут в неё верить. С уверенностью можно будет сказать, что мы откатились назад: если после чемпионата мира для обычных людей команда была героями, то сейчас — снова станут не умеющими играть миллионерами. И это ещё мягкий вариант.

Ничего не забыл? Ах да, штаб Черчесова продолжит работу со сборной — отставок не будет. Они сейчас и не нужны. У сборной уже осенью важнейшие матчи — нужно отбираться на чемпионат мира в Катаре. Шансы на выход туда по-прежнему хорошие. Но смысла в отставке нет не только поэтому: сейчас у Черчесова сборная сильно обновилась. Есть ощущение, что теперь в ней надолго номером один станет Сафонов. А в центре защиты будет играть пара Дивеев-Джикия — и такую связку будут использовать долго. А ещё чаще будет играть Мухин, наконец выйдет на поле молодой Захарян. В общем, те, кто ждал обновления команды, будут довольны. Да, это не постройка совсем новой сборной, но и такие изменения — плюс.

У сборной России крайне тяжёлое положение. Не ведитесь на патриотический угар У сборной России крайне тяжёлое положение. Не ведитесь на патриотический угар

Но обновлённая сборная — это всё-таки перспектива не на первые несколько дней после вылета с Евро. Гораздо раньше мы вернёмся в своё родное болото Премьер-Лиги: с её судейскими скандалами, трансферами, интригами в «Спартаке» или «Зените». Потом проследим за российскими клубами в Европе (может, хотя бы в этом сезоне случится чудо?) и в очередной раз вернёмся к внутреннему футболу. Совсем не идеальному и не крутому по качеству, но очень родному и любимому. А про сборную же вспомним только осенью.

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