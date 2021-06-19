«Они бегали как бродячие куры». Лидеры сборной России наказали датчан за ошибки

Последний раз Россия играла с Данией в 2012-м. 29 февраля команда Дика Адвоката проводила товарищеский матч с командой, занимавшей 10-е место в рейтинге ФИФА. Впрочем, та игра мало кому запомнилась. Хотя бы потому, что никто не понял, зачем она была нужна. Дания слабо подходила под прототип будущих соперников в группе на Евро и точно не считалась статусной. Но это не смущало Адвоката.

«Мы выбрали сборную Дании, потому что это сильная команда, а не из-за того, что она похожа на кого-то из наших будущих соперников на Евро. Для нас будут важны и качество игры, и результат. У нас не так много возможностей проводить матчи, и это последняя товарищеская встреча перед тем, как мы начнём завершающий этап подготовки к чемпионату Европы, уже в мае. После этого выезда мы не увидимся почти три месяца перед финальным этапом работы», — сказал главный тренер накануне вылета в Данию.

Видимо, в Дании восприняли его слова как комплимент и, по воспоминаниям коллег, летавших на игру, относились к России чуть ли не как к старшему брату. Местная пресса восхищалась Аршавиным, который только-только вернулся в «Зенит», Погребняком, игравшим в «Фулхэме», и Широковым. Многих поразил его уровень в Лиге чемпионов, поэтому Романа преподносили чуть ли не как главную звезду. Россияне же воспринимали соперника без особого интереса. Павлюченко перед игрой сообщил, что не знает в команде никого, кроме Бендтнера. Широков был чуть учтивее, сказав, что команда, обыгрывающая Португалию, не может быть плохой.

В той сборной Дании действительно было не так много звёзд. Кьер и Эриксен уже вызывались в команду, но первый тогда выступал в «Роме» на правах аренды, а второй ещё даже не перешёл в «Тоттенхэм». Поэтому лидером и считался Бендтнер. Мощный форвард тоже гонял по арендам, но стабильно играл на топ-уровне.

Россияне победили в Копенгагене не за счёт фантастического командного взаимодействия, а благодаря хорошей форме лидеров. ЦСКА и «Зенит» подготовили игроков под старт плей-офф Лиги чемпионов (когда-то в 1/8 выходили целых две наши команды), поэтому костяк состоял из них. Добавились разве что Габулов и Жирков, вышедшие в основе.

Фото: rfs.ru

Первый гол сделали те, кем датчане восхищались больше всего. Аршавин выкатил мяч на Широкова, а тот с 20 метров аккуратно пробил в правый от вратаря угол. Это случилось уже на 4-й минуте, и, конечно, не сыграло на руку сопернику. Датчане играли неуверенно, проблемы возникали в центре обороны. Кьер и Бьелланд нередко ошибались, но Кержаков не всегда пользовался шансами.

В конце тайма праздновать гол уже бежал Аршавин. Игрок «Зенита» развернулся после паса от Жиркова и с 25 метров пробил по воротам. Неуклюжая игра Сёренсена привела к тому, что мяч пролетел прямо над бросившимся в сторону угла вратарём. После Аршавин побежал к Адвокату, а главный тренер поцеловал его в лоб. Для Андрея этот гол и доверие тренера оказались невероятно важными. За сборную к тому моменту он не забивал больше двух лет — с 14 октября 2009 года.

«Мне очень захотелось поблагодарить тренера за то, что он всё время верил и продолжает верить в меня», — сказал Аршавин «СЭ» уже после матча.



Во втором тайме Россия уверенно довела дело до победы, практически ничего не дав создать сопернику. Состав, который наигрывал Адвокат, полностью отвечал требованиям тренера. Вероятно, поэтому по ходу отборочного цикла, да и на самом Евро, он почти не привлекал новых футболистов.



Уже после матча главный тренера Дании Мортен Ольсен заявил, что причина поражения — хорошая форма игроков «Зенита» и ЦСКА. Опять же из-за того, что они форсировали подготовку. А также добавил: «Ненавижу проигрывать. Я сейчас очень раздражён, но в то же время понимаю, что у нас ещё есть три месяца, за которые может многое произойти».

Фото: rfs.ru

Датская пресса после матча разнесла его команду.



«Смотреть игру в первом тайме было так же тяжело, как на стремительно сдувающееся колесо автомобиля, пробитое в самом начале пути. Датские футболисты действовали как бродячие куры. Они бестолково бегали туда-сюда», — написал Extrabladet.



«Надо счистить с этой команды ржавчину. Ещё два года назад в ЮАР наша игра показала, насколько мы уязвимы, когда защитники не в форме. То же самое случилось и в матче с Россией. На обновления есть три месяца», — это слова из издания Politiken.

Дик Адвокат на пресс-конференции ответил своему коллеге.

«Мы победили не только потому, что сегодня хорошо выглядят «Зенит» и ЦСКА, но и потому, что этому матчу в равной степени отдавались все игроки. Хотя с тем фактом, что основу сборной составляют армейцы и зенитовцы, спорить глупо. Перед матчем я сказал футболистам, насколько важна эта игра — ведь мы не встретимся два с половиной месяца. Рад, что они меня услышали».

Фото: rfs.ru

Также он прокомментировал перформанс Аршавина, но не сообщил, что игрок сказал ему после гола.



«Я доволен им. У Андрея был сложный период в «Арсенале». И теперь я желаю ему с новыми силами проявлять себя в «Зените».



Через несколько месяцев Россия вылетела с Евро-2012, пропустив вперёд Чехию и Грецию. Дания попала в группу посерьёзнее, но также заняла третье место. После группового этапа обе команды поехали домой. Но девять лет назад Дания точно не казалась сверхсоперником.