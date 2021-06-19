Но это точно не главная несправедливость с нашей сборной в истории Евро.

Дания играет дома все три матча, а Россия — два. Почему так?

21 июня сборная России играет решающий групповой матч с Данией в Копенгагене. Для датчан это третья из трёх домашняя игра на этом Евро.

Почему так? И есть ли несправедливость?

Несправедливость здесь примерно такая же, как и со сборной России, которая провела дома все матчи ЧМ-2018.



В группе B, где выступает наша сборная, есть две хозяйки Евро — Россия и Дания. А значит, у этих сборных на турнире будут полноценные «домашние» матчи. Как и у Англии, Испании, Италии, Нидерландов и других стран-хозяек.

Фото: rfs.ru

Номинально каждая из двух сборных нашей группы — Россия и Дания — должны были сыграть два домашних матча, а за право провести третий назначили специальную жеребьёвку.



22 ноября в швейцарском Ньоне определили, что три домашних матча получает Дания.

Что сказали игроки?

Лидер датчан Эриксен говорил, что не может быть ничего лучше трёх матчей на домашней арене, чтобы показать хорошую игру: «Уверен, мы выполним поставленную задачу — выйдем из группы».



Российские игроки реагировали спокойно, но расстроились, что в Данию из-за коронавирусных мер не пустят российских болельщиков.

Основной посыл сформулировал вратарь Юрий Дюпин: «Выездные матчи иногда проходят без наших болельщиков, так что серьёзной проблемы не будет. Все игроки сборной будут чувствовать поддержку на расстоянии и знать, что за нас вся страна».

Фото: twitter.com/dbufodbold

Два из трёх домашних матча Евро — точно не проблема. Однажды сборная вылетела с Евро из-за монетки

Про это есть масштабный и фактурный текст Салавата Муртазина — рекомендую.

Если коротко: в полуфинале Евро-1968 сборная СССР сыграла с итальянцами 0:0, но не прошла дальше, потому что финалиста определяли при помощи монетки.



В 2021-м просто упустили один домашний матч. Точно не худший сценарий.



И значит, всё в руках сборной!