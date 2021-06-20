Подробности матчей дня и всё о подготовке российских футболистов к главному противостоянию турнира — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

На Евро-2020 стартуют решающие битвы за плей-офф. А сборная России уже летит в Данию! LIVE

20 июня стартует заключительный тур группового этапа Евро-2020. В группе А сборная Италии поспорит за итоговое первое место с командой Уэльса, а футболисты из Швейцарии и Турции постараются сохранить шансы на продолжение борьбы на турнире. Оба противостояния начнутся в одно время — 19:00 мск. Всё самое интересное и важное о событиях очередного игрового дня чемпионата Европы по футболу вы найдёте в онлайн-трансляции «Чемпионата».