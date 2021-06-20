На Евро-2020 стартуют решающие битвы за плей-офф. А сборная России уже летит в Данию! LIVE

20 июня стартует заключительный тур группового этапа Евро-2020. В группе А сборная Италии поспорит за итоговое первое место с командой Уэльса, а футболисты из Швейцарии и Турции постараются сохранить шансы на продолжение борьбы на турнире. Оба противостояния начнутся в одно время — 19:00 мск. Всё самое интересное и важное о событиях очередного игрового дня чемпионата Европы по футболу вы найдёте в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Гол Алексея Миранчука претендует на звание лучшего во втором туре Евро-2020. Он здорово проявил себя в матче с финнами. Миранчук, Яремчук и другие футболисты, удивившие на Евро-2020.
Что касается сборной России, то наша команда завершает подготовку к решающей встрече группового этапа с Данией, которая состоится в Копенгагене 21 июня. Команда Станислава Черчесова одержала одну победу в двух встречах и сохраняет шансы на выход в плей-офф. Для этого россиянам необходимо побеждать или играть вничью.
Доброе утро, дорогие любители футбола! В воскресенье, 20 июня, начинается последний тур группового этапа чемпионата Европы-2020. В квартете А Италия сыграет с Уэльсом, а Швейцария встретится с Турцией. Оба поединка начнутся в 19:00 по московскому времени.
Чтобы вам было легче ориентироваться в ситуации, собрали все расклады в одном материале.
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