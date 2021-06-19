«Роналду — хромая утка». Лидера Португалии троллят, несмотря на рекорд

Сборные Португалии и Германии выдали шикарный матч в Мюнхене. Команде Фернанду Сантуша после крупной победы над Венгрией нужно было взять три очка, чтобы точно обеспечить себе место в плей-офф. Но немцы настроились и в фирменном стиле разобрались с Роналду и компанией.

Гол Роналду и два автогола

Немцы очень здорово начали и забили быстрый гол, который главный арбитр Тейлор всё же отменил из-за офсайда Гнабри. Португальцы ответили, сыграв в своём фирменном стиле. Команда Сантуша убежала в контратаку, а Жота классно выкатил мяч на Роналду, который забивал в пустые ворота.

Для Криштиану этот гол стал первым в ворота сборной Германии и 12-м на чемпионатах Европы. Всего же на Евро и ЧМ он забил 19 голов и сравнялся по этому показателю с немцем Клозе.

К тому же Роналду стал первым игроком в истории Евро, который забил не менее трёх голов в трёх разных турнирах. Он трижды отличился на европейском чемпионате в 2012, 2016 и 2021 годах.

Сборная Германии побежала в атаку и вновь захватила инициативу. Но португальцы решили, что сегодня забивать будут только они. Сначала автоголом отметился Рубен Диаш, а через пять минут мяч в собственные ворота послал Геррейру. В результате немцы ушли на перерыв, ведя в счёте.

Во второй половине Португалия начала сыпаться. Госенс оказался один на левом фланге, откуда прострелил на Хаверца, который выбежал из-за спин португальских защитников и спокойно послал мяч мимо вратаря Патрисиу.

Германия продолжила уничтожать действующих чемпионов Европы. Если в третьем голе Госенс выступал в качестве ассистента, то четвёртый забил сам. Киммих классно навесил на одноклубника Алексея Миранчука, и защитник «Аталанты» не менее эффектно отправил мяч в сетку головой.

Португальцы не опустил руки, пошли в атаку. Связка Жота – Роналду вновь сыграла на высоком уровне. Криштиану успел достать мяч в районе дальней штанги, а нападающий «Ливерпуля» занёс его чуть ли не с линии ворот.

Под конец матча португальцы устроили натиск на ворота Нойера, но больше забить голкиперу «Баварии» на его стадионе у команды Сантуша не получилось. Германия одержала первую победу на Евро-2020 и теперь имеет отличные шансы на выход из группы. А вот Португалии предстоит тяжёлый матч с Францией.

Реакция болельщиков в соцсетях

Встреча в Мюнхене вызвала приятные эмоции у болельщиков, которые отметили классную игру в исполнении обеих сборных.

«Эта игра полная противоположность матчу Англии и Шотландии в Лондоне».

«Вот это сумасшедший матч».

«Наконец-то мы стали свидетелями красивого матча…».

Одному из пользователей «твиттера» настолько понравился футбол, что он предложил командам играть целый день.

«Пусть играют весь день, если хотят, отличная игра».

Некоторые болельщики отметили фирменную игру немцев, которой не было в первом матче против Франции.

«Зрелищная игра доминирующей с первой минуты Германии».

«Футбол сделан в Германии».

Не обошлось, конечно, и без юмора. В основном шуток над Португалией и Роналду.

Звезду сборной Португалии сравнили с хромой уткой.