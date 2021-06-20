Евро-2020. День десятый. Италия громит всех на своём пути – остановит ли её Уэльс?

Пресс-служба УЕФА разместила в «Твиттере» список самых быстрых футболистов Евро-2020. Любопытно, что в топ-5 попали сразу четыре футболиста из команд группы А.
Рейтинг возглавил защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола, на втором месте полузащитник Уэльса Даниэль Джеймс. Брил Эмболо из Швейцарии – четвёртый, и ещё один итальянец Джованни Ди Лоренцо – пятый. Неплохая подборка спринтеров на один только квартет команд.
Самой быстрой группу А можно считать и по другой, гораздо более простой причине. В ней матчи на Евро-2020 завершатся в первую очередь. Хотя и не факт, что судьба всех команд будет определена.
Кто лидер – Италия или Уэльс?
Десятый игровой день откроет матч Италия – Уэльс.
Итальянцы стали первой командой Евро-2020, обеспечившей себе выход в плей-офф. Две победы со счётом 3:0 над командами Швейцарии и Турции помогли подопечным Роберто Манчини заработать шесть очков и уверенно возглавить турнирную таблицу квартета.
Да и команда Уэльса с четырьмя очками, которые у неё уже есть, почти обеспечила себе выход в плей-офф как минимум с третьего места. Даже поражение от Италии вряд ли сможет ей помешать.
Так что итальянцы и валлийцы могут сыграть в своё удовольствие. Где-то дать отдых лидерам, где-то показать – красивый футбол. Где-то – настроиться на первые матчи плей-офф. Конечно, итальянцы попытаются учинить ещё один разгром, но Уэльс вполне может оказаться крепким орешком.
Матч за третье место
А вот шансы Турции на выход в плей-офф минимальны. Для этого туркам нужно сначала обыграть Швейцарию, а потом надеяться на то, что они будут одной из лучших команд с третьих мест.
Но и Швейцарии, конечно, есть большое желание выйти в плей-офф. Пока у швейцарцев в активе есть только один турнирный балл, но команда может взлететь даже на второе место, если достаточно крупно обыграет Турцию, а Уэльс крупно проиграет Италии. В теории это возможно.
Интересно, что в матче Швейцария – Турция обеим командам невыгодна ничья. Равный счёт почти гарантированно выведет обе команды из борьбы за трофей. С двумя очками выйти из группы с третьего места можно лишь в исключительном случае – вероятность минимальна.
Евро-2020. 20 июня, воскресенье
Расписание матчей десятого дня
19:00. Группа A. Италия – Уэльс («Россия 1»)
22:00. Группа A. Швейцария – Турция («Матч ТВ»)
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