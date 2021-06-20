Пил много пива и попрощался с футболом в 18 лет. Госенс – герой самого яркого матча Евро

Но Робин всё-таки пробился наверх, а теперь затмил самого Роналду, который отказался дарить ему свою футболку.

Главным героем матча между Португалией и Германией стал Робин Госенс. Он поучаствовал во всех четырёх забитых мячах, отдал голевую передачу и забил гол, а в итоге был признан лучшим игроком. Есть повод рассказать о немецком футболисте.

Любительский клуб, пиво и неудачный просмотр в Дортмунде

Робин родился в небольшом немецком городке на границе с Нидерландами. С детства он мечтал стать полицейским, а о большой карьере футболиста даже не думал. Тем более перед глазами был пример отца, который мечтал играть в больших европейских клубах, но так и не сумел засверкать на футбольном поле.

«В 6-7 лет я пришёл на работу к деду. Он посадил меня в полицейский автомобиль, надел на голову берет и включил сирену. В тот момент я твёрдо решил, что тоже буду работать в полиции», – рассказывал Госенс в интервью Sportweek.

До 18 лет он играл в любительском клубе «Реде» и подрабатывал кассиром на автозаправочной станции. После матчей Робин часто пил пиво вместе с друзьями и вовсю развлекался. Он даже решил распрощаться с большой футбольной карьерой после неудачного просмотра в академии дортмундской «Боруссии».

«Уже на разминке я начал спрашивать себя: что я тут делаю? Всё было совсем не так, как я привык. В «Реде» мы начинали тренировку с подачи угловых, били по воротам, немного валяли дурака, играли матч и ехали домой. На том просмотре я впервые увидел координационную дорожку – понятное дело, наша встреча с ней закончилась провалом. Упражнения на перепасовку были очень сложными. Потом началась игра – 11 на 11, и я потерялся – слишком много тактики, я понятия не имел, куда бежать и что делать. «Мы позвоним, если появится место», – работники клуба были вежливыми, но я всё понимал. И даже не особо расстроился – другие парни выглядели намного лучше. Я был звездой в «Реде», среди 19 тысяч жителей. В Дортмунде – никем», – признавался Госенс в интервью 11FREUNDE.

Что изменилось в карьере Госенса после перехода в «Витесс»

Робин продолжил играть в «Реде», и после одного из матчей его заметили скауты голландского «Витесса». Оказалось, что они приехали смотреть на другого футболиста, но остались под впечатлением от игры Госенса, после чего пригласили его на просмотр.

На этот раз Робин успешно прошёл проверку и стал играть за молодёжку «Витесса». Сам немец позже признался, что после переезда в Нидерланды у него сразу появилось желание работать над собой. Правда, за основную команду «Витесса» он так и не сыграл.

В начале 2014 года Госенса отправили в аренду в «Дордрехт», который выступал в Эрстедивизии. Там он дебютировал во взрослом футболе, а также помог клубу выйти в элиту нидерландского футбола.

Спустя полтора года Госенс после истечения контракта с «Витессом» перебрался в качестве свободного агента в «Хераклес». В клубе из города Алмело Робин сразу же стал игроком стартового состава, сыграв даже два матча в квалификации Лиги Европы.

Робин не хотел переходить в «Аталанту» и уволил своего агента

В декабре 2016-го немецким игроком заинтересовалась «Аталанта». Летом следующего года на его агента вышли представители итальянского клуба. На тот момент Госенс отдыхал с одноклубниками на Мальорке и даже не подумывал о переходе в другой клуб.

«Помню, стою на пляже в плавках, звонит телефон. Агент чуть ли не кричит: «Ты должен прилететь сейчас же и подписать контракт!» Но я не общался с представителями клуба. Я ничего не знал о городе, не видел тренировочную базу. Агент должен был просто узнать, насколько серьёзно настроена «Аталанта», а не оформлять трансфер. Наверное, ему пообещали хороший бонус. Я просто повесил трубку», — вспоминал немец.

Тогда же о переходе в «Аталанту» ему сообщил спортивный директор «Хераклеса». Госенс ничего ему не ответил, а после отпуска уволил своего агента, заявив, что сделки не будет.

Однако она всё же состоялась. Госенс вместе с отцом отправился в Бергамо и подписал контракт с «Аталантой». В первом сезоне Гасперини по традиции не подпускал новичка к стартовому составу, выпуская немца чаще со скамейки запасных. Зато позже сделал из него настоящего лидера «Аталанты».

Как Роналду отказался дарить немцу свою футболку

Однажды с Робином приключилась забавная история, о которой он рассказал в своей автобиографии «Мечтайте – оно того стоит». Оказывается, Госенс после одного из матчей с «Ювентусом» попросил у Роналду футболку, однако получил от португальца отказ.

«По окончании игры с «Ювентусом» я попытался осуществить свою мечту – получить футболку Роналду. После финального свистка подошёл к нему, даже не начав праздновать. Но Роналду отказался. Я попросил ег

о: «Криштиану, можно мне взять твою футболку?» Он даже не посмотрел на меня, просто сказал: «Нет».

Мне стало стыдно, я покраснел. Я ушёл, чувствуя себя маленьким. Знаете этот момент, когда происходит что-то постыдное, и ты оглядываешься по сторонам – заметил ли кто-то? Вот так я себя почувствовал, я пытался это скрыть», – рассказывал Госенс.

Одноклубники Робина Ремо Фройлер и Ханс Хатебур решили поднять ему настроение и в раздевалке подарили майку Роналду. Теперь же, наверное, сам португалец был бы не против поменяться футболками с Госенсом.