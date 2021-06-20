«Некоторые испугались». Спорное удаление вратаря сломало сборную России

«Я достаточно средний вратарь, но с какими-то хорошими качествами. Сопутствовала мне удача, я очень неплохо руководил обороной, понимал на два-три хода вперёд, как играет соперник, поэтому у ворот мало создавалось моментов». Сергей Овчинников скромничает — на самом деле он был незаурядным игроком и настоящим вожаком в раздевалке. Цифры это подтверждают: успешная игра за «Локомотив» и четыре сезона в Португалии (три из них — в самых популярных клубах страны, «Бенфике» и «Порту»).

По иронии судьбы (хотя ничего ироничного в данной ситуации для вратаря нет) именно матч против сборной Португалии на её территории стал для Сергея последним на таком высоком уровне.

2004 год. Чемпионат Европы. Россия — в тяжелейшей группе с Португалией, Грецией и Испанией. Болельщики верят в команду даже после поражения в первом туре от испанцев (0:1). Греки выигрывают у хозяев турнира, что означает только одно — матч второго тура с Португалией — решающий для нашей сборной.

6-я минута: атака португальцев по правому флангу забирает на себя всё внимание защитников, а в штрафной Босса уже два открытых игрока в красно-зелёном. Доля секунды, передача, гол. Овчинникова расстреляли с одиннадцатиметровой отметки. Манише не оставил киперу ни единого шанса, отправив мяч точно в угол.

Столь ранний гол на 60-тысячном «Да Луш» воодушевляет хозяев, они несутся в атаку снова и снова. Сборной России приходится тяжело, но команда не падает духом и пару моментов всё-таки создаёт.

Ключевой эпизод противоборства на 45-й минуте однозначно оценить сложно. Неудачный пас назад Дмитрия Лоськова подхвачен игроком португальской сборной: ситуация катастрофическая, и Овчинников принимает единственно верное решение — выбегать навстречу выходящему один на один игроку. В попытке опередить нападающего Сергей бросается на мяч уже за пределами штрафной. Эффектное действие оказывается ещё и эффективным. Мяч сначала попадает в колено, после чего полностью останавливается под действием мощного корпуса Овчинникова (он практически лёг на мяч). Одно «но» — левая рука кипера машинально опускается на мяч… или нет?! По крайней мере, для судьи матча Терье Хауге в данном эпизоде всё очевидно. Боковой же арбитр не мог дать чёткую оценку эпизоду, поскольку Сергей падал в противоположную от него сторону и полностью загородил собой обзор.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Сегодня подобный момент легко разрешился бы просмотром VAR, но в его отсутствие решение остаётся за главным арбитром. За нарушение подобного рода, естественно, следует красная карточка. Овчинников удалён, его место в воротах занимает Вячеслав Малафеев. Сборная достойно доиграла матч вдесятером, но сил на совершение чуда не хватило: поражение 0:2, после которого Россия лишилась даже теоретического шанса на выход из группы. Победа над Грецией в третьем туре — лишь красивое извинение перед болельщиками за традиционно разбитые надежды.

«Виноват в неудачном выступлении прежде всего я сам, — заявил после матча Ярцев. — Никогда в своей тренерской карьере не обвинял футболистов, тем более что сам их набирал и дал возможность сыграть на чемпионате Европы. Некоторые из них элементарно испугались соперников, в составе которых играют великие футболисты».

Споры о решении быстро поутихли, когда сам председатель судейского комитета УЕФА Фолькер Рот заявил, что решение было верным. Более крупных турниров в карьере Овчинникова не было.