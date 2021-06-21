Россия — Дания на Евро-2020: прямая трансляция Первого канала, время матча

Всё самое важное и полезное о решающей встрече нашей команды на групповом этапе чемпионата Европы.

Дата и время матча

21 июня сборная России по футболу проведёт свой третий матч на Евро-2020. Наша команда встретится со сборной Дании. Встреча состоится в Копенгагене на арене «Паркен». Начало матча Россия — Дания — в 22:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прямая трансляция

Матч Россия — Дания в прямом эфире покажет Первый канал. Начало трансляции – в 21:45 мск.

Материалы о матче

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Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с Россией.

«Россияне тоже кое-что умеют. Они действительно знают, как играть в футбол. У них есть хорошие футболисты. Есть Дзюба, Головин и другие талантливые игроки. Ожидаю сложного матча. Соперник не будет просто стоять и ждать. Они обладают определёнными навыками, которые, возможно, помогут им в предстоящей встрече.

Я рад, что встреча пройдёт не в Санкт-Петербурге, а в Копенгагене. Россиянам нужна ничья, это будет тяжёлая битва. Я устал говорить, что мы хорошо играем, а потом проигрываем. Теперь нужно выйти и одержать победу. К этому мы и стремимся», — сказал Юльманн.