С Дзюбой наша сборная стала ограниченной. Но его всё равно нельзя убирать в запас

Дзюба не в порядке. К сожалению, опасения, впервые возникшие ещё во время спаррингов перед чемпионатом Европы, подтвердились. Артём не пылает огнём, как было на чемпионате мира — 2018, от него исходит меньше энергии, он не забивает — и массовые призывы убрать форварда «Зенита» в запас выглядят на этом фоне отчасти логичными.

И сейчас, перед важнейшим матчем с Данией, очень важно понять: что же на самом деле происходит с Дзюбой (и происходит ли вообще) и стоит ли Черчесову действительно задуматься над обновлением центра нападения. Мы постараемся всячески забыть про статус футболиста и его лидерские качества, про прошлые заслуги и номинальные умения, а сосредоточимся исключительно на сегодняшнем дне.

Функции столба — матч с Бельгией стал показательным

Я не зря поставил именно эти функции на первое место. В игре с Данией ключевая задача сборной России для победы — чёткий выход из-под чужого прессинга. Скорее всего, соперник с первых же минут постарается задавить нас давлением и не даст спокойно начинать атаки (так было и против Финляндии, и против Бельгии). Мы плохо разбиваем прессинг передачами в середину на опорников, поэтому надежда на два компонента: 1) игра центрального нападающего спиной к чужим воротам и его борьба вверху; 2) подвижность игроков в буферной зоне, их умение быстро собирать подборы и разворачиваться.

Борьба на «втором этаже» — главный компонент, который потребуется от центрфорварда в этом матче. И важно не только качественно её вести, но ещё и чётко скидывать. Дзюба с этой точки зрения на турнире смотрится вполне прилично. В матче с Финляндией, например, Wyscout насчитал ему 33 единоборства за 85 минут, из них 17 (то есть 52%) оказались победными. 11 единоборств были проведены вверху, победных среди них — 8 (73%). Это на самом деле сильные цифры для нападающего. Тем более много дуэлей было выиграно внутри штрафной, мы помним скидки в первом тайме на Миранчука и Оздоева, а также собственный удар по воротам.

Хотя в матче с Финляндией вертикальных выносов непосредственно от вратаря и центральных защитников не было — там верховая борьба преимущественно велась после фланговых подач. Умение цепляться за длинные передачи через всё поле — более сложная задача для нападающих. И здесь более показательным для оценки текущего состояния Дзюбы стал матч с Бельгией, где как раз хватало упрощений и прямых переводов в переднюю линию. Одних только передач от Шунина он получил 11, а ещё 9 — от центральных защитников.

Тогда всё было скромнее. Дзюба выдал 42 единоборства, но выиграл 16 из них (38%), зато показатель вверху — 14 (8), то есть 57%. Важные цифры — статистика борьбы с чужими центральными защитниками. У Дзюбы возникали сложности с Боятой (3 против 6), Вертонгеном (1 против 7), зато с Алдервейрелдом всё сложилось удачно (5 против 2). Это в принципе частая манера Артёма: он выявляет самого слабого/удобного чужого центрального защитника и ждёт верховые мячи в его зоне. Так что если с Кьером Дзюба не закусится (а шансы есть — у датчанина не сумасшедшие показатели в верховой борьбе), то он запросто может переключиться на другого.

В том же матче с Бельгией в одном только первом тайме мы увидели три скидки Дзюбы на Головина после сложных верховых единоборств. После перерыва случились ещё несколько. С точки зрения ведения борьбы он всё ещё хорош. Лучше Соболева и, пожалуй, всё-таки лучше Заболотного. Заболотный динамичнее и лучше цепляет сам мяч, но у него нет такого приёма сложных мячей на грудь, а скидки получаются не столь адресными. Поэтому часто от выигранных верховых дуэлей нет никакого смысла — мяч всё равно улетает в другую сторону.

Сохранение мячей — с этим появились проблемы

Вторая важная функция для любого игрока группы атаки сборной России — умение ценить мяч и минимизация потерь. Каждая потеря на таком уровне — это переход владения и риск контратаки. В РПЛ оплошности форварда прощаются и замыливаются, на международных турнирах вероятность расплаты гораздо выше. Именно поэтому долгое время не попадал в стартовый состав Алексей Миранчук, а Чалов не вызывается до сих пор. Важны не отдельные эпизоды, а системность.



И вот здесь Дзюбе хочется как раз предъявить претензии. Он стал хуже в сохранении мяча — зачастил с небрежными передачами, с неверными поспешными решениями. И если бы тренерский штаб взглянул на Артёма свежими глазами, то, скорее всего, в чём-то разочаровался бы. Точность передач Дзюбы в четырёх летних матчах сборной России составила 65,85%, в каждой игре случаются необязательные потери в эпизодах, когда команда только-только раскрылась в атаку.

Количество моментов и выходов на опасные позиции — плохо

В матче с Финляндией Wyscout насчитал Дзюбе четыре удара, хотя на самом деле их было только три (первый — сброс на Миранчука на дальнюю штангу). Один удар пришёлся в створ, две другие попытки заблокировались. С Бельгией — ноль ударов, с Болгарией — ноль, с Польшей — один. Усреднённо получается 1,44 удара за 90 минут (20% в створ), 0,3 xG.



Проблема нашей сборной в том, что Дзюба для неё — уже не столько нападающий-наконечник, а чернорабочий, выполняющий вспомогательные функции и большую часть матча работающий спиной к чужим воротам в подыгрыше. Ещё более явная проблема — абсолютное отсутствие предложений за спину чужим защитникам. Счастлива команда, умеющая сочетать работу в оттяжке и рывки в зоны (пример — Украина и Яремчук, Бельгия и Лукаку), у нас же Дзюба вообще перестал просить мяч за спину. А когда для этого возникают предпосылки, он забывается и застревает в офсайде.

Поэтому наша сборная ограничена в скорости. Мы можем доставить мяч в переднюю линию, но убыстрение атаки пойдёт уже после сброса Дзюбы. Вся надежда — на включения Головина, Миранчука или фланговых игроков. Но когда убыстрение идёт после промежуточного сброса, защитники, как правило, получают больше времени для отскоков.

Резюме

Убеждён, что нам давно нужно было пробовать разные модели — с быстрым форвардом, играющим на пространстве, и с габаритным, который преимущественно действует спиной. Наконец, совмещать эти два варианта.



Но раз уж за несколько лет ничего толком не было отработано, то сейчас поздно метаться и уходить в сторону. Дзюба выглядит сильнейшим из всех действующих форвардов в составе, его качества сильно пригодятся в матче с Данией. Будем верить, что с функциями он справится.



Хотя уверенности нет никакой. В отличие от матчей чемпионата мира.



Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.