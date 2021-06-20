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Чемпионат Европы — 2021, Россия — Дания, как сборная России вылетела с ЧМ-2014 от Алжира из-за судей

Россия вылетела из-за судей? В провале сборной обвинили даже фаната с лазерной указкой
Максим Пахомов
Чемпионат Европы-2021, Россия – Дания,
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Впервые за 12 лет вышли на чемпионат мира, но не справились с Южной Кореей и Алжиром.

Для сборной России выход на чемпионат мира 2014 года был успехом: всё-таки с 2002 года (целых 16 лет!) в финальную часть мирового первенства не пробивались. С жеребьёвкой, как тогда казалось, нам тоже повезло: сборная Бельгия в то время не казалась непобедимой, а Алжир и, тем более, Южная Корея представлялись командами, которые наши уж точно должны были обыгрывать. Да и тренер той сборной, итальянец Фабио Капелло, говорил о реальной возможности сыграть в четвертьфинале. Но всё, как это часто бывает у России, пошло не по плану.

Сначала были матч с Южной Кореей и досадная ошибка Игоря Акинфеева. Как итог: ничья, казалось бы, с аутсайдером группы. Во втором матче — обидное поражение от Бельгии в самой концовке. Всё должно было решиться в третьей игре — с Алжиром. И зависело всё тоже только от России — победа выводила команду Капелло из группы.

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«Мы выложимся на 300 процентов»

«Мы постараемся выложиться на все 300 процентов, чтобы у болельщиков не было ни одного вопроса по поводу нашего отношения к делу», — заявлял капитан той сборной Василий Березуцкий накануне матча. И по первым минутам игры с Алжиром казалось, что это не просто слова. В атаку Капелло бросил сразу двух нападающих — Александра Кокорина и Александра Кержакова (этого болельщики ждали очень долго). Сборная много прессинговала, действовала компактно и билась действительно в каждом эпизоде. Как итог — гол Кокорина головой в девятку после навеса Комбарова уже на шестой минуте. В эпизоде с тем мячом нам ещё и повезло — Алжир остался в меньшинстве из-за того, что главная звезда команды, Софьян Фегули, получил травму и временно выбыл из игры.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Россия инициативу после гола сопернику не отдавала, но и много моментов до перерыва не создала — можно вспомнить лишь удар Шатова. Алжир же стал играть активнее ближе к концу тайма, опасность исходила в основном от их стандартов. Но после 45 минут наши продолжали вести в счёте.

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Во втором тайме Россия сразу могла заканчивать матч: после крутой комбинации один на один с вратарём Алжира М’Боли выходил Александр Самедов, но переиграть голкипера не смог. А затем мы пропустили — после стандарта. Слимани вслед за подачей на дальнюю штангу перепрыгнул защитников и бил практически в пустой угол — Акинфеев до мяча не добрался. После гола Россия побежала забивать, создала несколько моментов, но для гола этого не хватило. Алжир дотянул время до конца (соперника устраивала ничья) и вышел из группы. Так что «трёхсот процентов» России не хватило — команда бесславно уехала домой.

«Если нам и есть на что жаловаться, то на арбитра»

Как несложно догадаться, после матча сборную и Капелло принялись «уничтожать» в СМИ и соцсетях. Михаил Боярский заявил, что Шатов и Файзулин не соответствуют уровню чемпионата мира. Вячеслав Колосков констатировал отсутствие исполнителей хорошего уровня. Виталий Мутко сказал, что сборной не повезло, но провалом выступление на турнире назвать нельзя, а Андрей Червиченко высказался ярче всех: «Если у людей есть совесть, то Капелло и Толстых должны уйти в отставку».

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Сам Капелло, комментируя провал сборной, причины нашёл на стороне:

— Это последний матч, в котором мы могли победить. К сожалению, мы пропустили гол. По нарушению, на мой взгляд, не надо было давать свисток. Если нам и есть на что жаловаться, то на арбитров. Я всё время молчал, но теперь могу и сказать. Был фол на Кокорине, но свистка не было. Могу также пожаловаться на судейство в матче с Бельгией — теперь всё закончилось, можно сказать. Нашего вратаря 10 минут ослепляли лазерной указкой. Есть фото, подтверждающие это. Но тут судья уже ни при чём.

О судье говорил и Кокорин: нападающий заявил, что штрафного, с которого Алжир забил свой единственный гол, не было — свисток должен был прозвучать в другую сторону.

А что за история с лазером? Мы и правда проиграли из-за него?

Фотографий с лазером, которым фанаты ослепляли Акинфеева, действительно много. Их даже не нужно специально искать — всё было видно во время трансляции:

Но сам Игорь не стал делать из этого проблему: «Понимаем, что сейчас на нас обрушится шквал критики. Мы готовы это выдержать, потому что сильные люди должны держать удар. Говорить о качестве игры, о футболе сейчас не хочется. Мы не добились того результата, которого хотели. Ещё раз повторю: не надо обращать внимания на тех людей, которые будут сейчас… Даже не подберу слова, что делать с нами. Надо жить дальше. Наслаждаться футбольной карьерой — сколько даст бог. Во время гола не разобрали игроков. Не хочется кого-то обвинять в ошибке. Легче всего списать на кого-то. Пусть спишут на меня, пусть на лазер».

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Что стало с той сборной?

Капелло, несмотря на критику, работу в России продолжил. Но задержался только на год — сначала были проблемы с долгами по зарплате (его помощникам пришлось покинуть сборную), а затем ухудшаться стали ещё и результаты — выход сборной на чемпионат Европы 2016 года оказался под большим вопросом, поэтому в июле 2015-го года контракт с ним расторгли. Но вряд ли тренер остался этим недоволен: итальянец получил солидную компенсацию — около 15 миллионов евро. Сборная же, пусть и в обновлённом составе, под руководством Леонида Слуцкого вышла на Евро. Но там её тоже ждал провал.

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